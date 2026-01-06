馬杜羅被鎖手銬押往法院應訊｜羅兵咸料港 IPO 籌 3500 億闖三甲｜炎明熹被傳加盟 Sony Music｜1 月 6 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2026 年 1 月 6 日星期二，預測本港地區今日大致天晴及乾燥。早上寒冷。日間最高氣溫約 18 度。吹清勁北風，離岸及高地吹強風。寒冷天氣警告，強烈季候風信號，紅色火災危險警告現正生效。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：美軍生擒馬杜羅︱鎖手銬押上直升機及裝甲車應訊 瑞士宣布凍結其境內資產︱Yahoo

被美軍押往美國的委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其夫人弗洛雷斯（Cilia Flores），當地時間周一（5 日）在紐約出庭。兩人早上由紐約布魯克林大都會拘留中心押送，期間雙手被鎖上手銬，先後經直升機及裝甲車轉送，抵達位於曼哈頓的紐約南區聯邦地區法院，沿途保安嚴密。另外，瑞士聯邦委員會同日宣布，凍結馬杜羅及相關人士在瑞士持有的所有資產，資產凍結令即時生效，暫定為期 4 年。

Yahoo 新聞：馬杜羅首度出庭否認多項控罪 堅稱仍為委內瑞拉總統 3.17 再訊｜Yahoo

馬杜羅和第一夫人佛羅雷斯，被控毒品恐怖主義、走私可卡因、持有機關槍和爆炸裝置，及共謀持有相關裝置 4 罪。兩人否認控罪，法官表示 3 月 17 日再訊。馬杜羅和佛羅雷斯身穿藍色囚衣出庭，兩人都戴耳機。63 歲的馬杜羅以西班牙語表示，自己在家中被擄走，認為自身清白和正直，仍然是委內瑞拉總統；至於佛羅雷斯亦稱自己無罪，完全清白。

Yahoo 新聞：威院地盤工業意外 工人頭部被夾受傷 情況危殆︱Yahoo

沙田威爾斯親王醫院昨日（5 日）下午接獲重建工程承建商的通知，一名受僱於分判商的工人在工作期間發生意外，頭部受傷，工人隨即被送往本院急症室接受治療，現時情況危殆。據報指，男工人當時與另一名工友站於升降台上工作，升降台升至約 2 米高並作水平移動期間，黃男頭部被夾於升降台與石屎橫樑之間。同行工友及時蹲下避開，並即時報警求助。

Yahoo 新聞：香港製造︱青衣建最大精釀啤酒廠 港男擲千萬研發本地Lager：代表香港 要做得更好︱Yahoo．睇片

「我覺得喺香港開廠，係要有咁上下傻先可以做嘅嘢」。香港精釀啤酒廠HK Lovecraft創辦人Perry說得很直接。他先後到德國及美國鑽研釀酒技術，學成「下山」回港後，投入數千萬元資金，在青衣建立一座近萬呎、全港最大的精釀啤酒廠。他認為在香港做生產，競爭的本質在於品質，「如果你要鬥平，我本身就唔應該喺香港開廠。如果喺香港開得，要代表到香港，我覺得要做得更加好」，希望將香港製造的精釀啤酒推向全世界。

【今日重點財經新聞】

信報：羅兵咸料港IPO籌3500億 闖三甲

2025年本港新股集資額重登全球首位，展望今年，羅兵咸永道預計本港將會迎接約150隻新股，集資總額介乎3200億至3500億元，較去年增加12%至22%；按集資額計，有望位列全球前三。儘管「A+H」上市佔集資總額比重料多達四成，但該行相信今年新股項目更為多元化，新經濟企業特別是18C特專科技公司及18A生物科技公司，以及零售消費品板塊將成為今年市場焦點。

信報：摩通：股樓財富效應支撐港零售 分析稱去年基數高 料今年低單位數上升

本港去年11月零售額連升7個月，但增長放緩，摩根大通發表報告指出，由於電子產品強勁升勢可能減退，加上去年12月入境旅客按年增幅輕微放緩，同時大埔火災持續影響消費情緒，估計本港去年12月零售銷售錄得低至中單位數增長，但預期零售消費續受到股市和樓市帶來財富的效應，以及港元貶值所支持。另有分析員認為，本港消費力持續外流，以及去年零售額基數高，預期今年零售額錄得約低單位數增長。

Yahoo 財經：獨裁者被生擒、呎價百多港元起 委內瑞拉物業比香港更值搏？

委內瑞拉總統馬杜羅被美國生擒後，除了讓美國重奪當年被沒收的石油資產外，委內瑞拉低迷樓市亦再次成為焦點。獨裁政權十年間令770萬人出走、樓價腰斬、呎價最低僅百多港元﹐這個曾被政治與經濟危機重創的樓市能否谷底反彈，甚至有比香港更具「值搏率」的投資想像？

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：再度傳出炎明熹加盟Sony唱片公司 去年完約TVB自組新公司重新出發

炎明熹（ Gigi ） 2024年因為與無線有合約問題而遭到雪藏，去年正式完約，並宣布自組工作室。擁有眾多歌迷的Gigi，動向一直備受關注，最近就有傳她將會簽約，加盟唱片公司Sony。最近Gigi回復活躍，參與音樂劇表演之餘，即使上年沒有派歌，都坐在叱咤台下。有指她即將會於日內公布新消息，就是加盟唱片公司Sony，成為陳柏宇、林奕匡的師妹。

Yahoo 娛樂圈：58歲王祖賢近況曝光 驚現大細眼說話喘氣 罕談退出娛樂圈原因

現年58歲前女星王祖賢在90年代是靚絕演藝圈的仙氣女神，但2004年拍畢《美麗上海》後息影，近日她出席加州大學矽谷學院「2026中醫養生名人論壇——慶新年．話健康」講座，除了分享養生之道，更罕有談及當年為何退出娛樂圈。而其真實狀況曝光後，不少網民驚見王祖賢出現大細眼，左眼腫到似睜不開，情況令人憂心。