孫東據報因馬杜羅事件煞停美國行程｜MPF 三連捷去年人均賺 5.4 萬元｜傅穎千字文否認整容靠天賜美貌｜1 月 7 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2026 年 1 月 7 日星期三，預測本港地區今日天晴。日間非常乾燥，最高氣溫約 17 度。吹清勁北至東北風，初時離岸吹強風，高地達烈風程度。

【今日重點新聞】

創新科技及工業局周二（6 日）中午 12 時經政府新聞處發稿公布，局長孫東原定今日（6 日）展開訪問美國行程。惟在 4 小時後，新聞處於下午 4 時 20 分再發稿，表示孫東取消整個美國訪問行程。《Yahoo 新聞》向局方查詢取消原因，獲回覆指「特區政府一直對官員外訪的適切性作動態評估，經評估後決定取消」，沒有任何補充。 《明報》周三（7 日）引述消息指，孫東取消行程與委內瑞拉總統馬杜羅事件有關，訪問團隊原已抵達機場準備出發；報道並引述全國港澳研究會顧問劉兆佳指，預料任何特區官員「短期內很難」訪美。

Yahoo 新聞：天文台今早錄 10.9 度為入冬以來最低 上水 6.8 度 未來一兩日早上持續寒冷

受強烈冬季季候風影響，本港今早（7 日）天氣寒冷，天文台錄得最低氣溫 10.9 度，是入冬以來的最低紀錄。新界多區氣溫比市區再低幾度，其中濕地公園錄得最低 7.5 度，上水 6.8 度；此外高地氣溫顯著較低，大帽山錄得最低氣溫 0.8 度。

Yahoo 新聞：宏福苑五級火︱法團已付宏業 1.8 億 兩度被拒轉平價方案 裝拆冷氣每戶須夾 4500 元

港府早前引《建築物管理條例》申請解散大埔宏福苑現有法團，現屆法團周一（5 日）向居民發表工作報告，指 3.3 億元的維修工程已向承建商宏業支付約 1.79 億元。法團又披露，上任後兩度要求宏業更改工程價格被拒，包括改用 2 億多元「見爛補爛」的維修方案、改變裝拆冷氣機和拆除晾衣架的計價方式。法團在報告批評，過去兩周有「躲在布簾後」的人向媒體作出失實言論。

Yahoo 新聞：黃碧嬌現身大埔區議會哽咽 稱大埔關愛隊挺身支援 促原區重置：居民「根在大埔」

宏福苑五級大災錄 161 人死，1984 戶居民痛失家園。大埔區議會昨日召開災後首次會議，討論宏福苑居民支援問題。捲入爭議的上屆法團顧問、大埔區議員黃碧嬌神隱多時，終罕有現身。黃碧嬌戴上墨鏡，從後門進入會議室。她發言時再度哽咽，先對宏福苑受影響居民表示深切慰問，對罹難家庭深切哀悼。她稱有與宏福苑居民聯繫，當中大多為長者。她稱這些長者強烈表達「幾時可以畀返間屋我？」，要求政府設定重置居民的時間表。她又提到，大埔區的關愛隊全體出動救災，「我真係睇到，見到全大埔關愛隊挺身而出，前所未有帶嚟支援。我相信無佢哋，我們真係好難處理幾千人一晚嗰個災難。」

Yahoo 新聞：男子藍田站交收 20 萬元《寵物小精靈》卡牌 買家假借檢查奪卡逃去 保險界稱須投保專門保險方可索償

藍田昨發生一宗《寵物小精靈》卡牌盜竊案。一名 33 歲姓陳男子於下午約 3 時與一名買家相約在港鐵藍田站交收，涉及約 19 張《寵物小精靈》卡牌，報稱總值約 20 萬元，其後一名青年取走卡牌聲稱作檢查後離去，未有付款並失去聯絡，事主隨即報警。警方將案件列作「盜竊」，交由觀塘警區刑事調查隊第三隊跟進，正追緝一名年約 18 至 23 歲青年。

Yahoo 健康：雀巢回收 21 批次嬰幼兒奶粉 包括雀巢能恩及惠氏 ILLUMA 或含蠟樣芽孢桿菌物質（附批次名單）

食物安全中心昨日表示，正積極跟進雀巢公司在歐洲部分地區自願性回收個別批次嬰幼兒配方奶粉的事件，相關產品的個別原材料可能含有源自微生物蠟樣芽孢桿菌的物質。中心在早前接獲通知後已即時展開調查，並聯絡包括雀巢香港有限公司在內的本地進口商及零售商。根據雀巢香港提供的最新資訊，共有 21 個批次的嬰幼兒配方奶粉可能使用了相關原材料，為了謹慎起見，該公司已主動將受影響產品停售及下架，並啟動預防性回收程序。

【今日重點財經新聞】

去年環球市場投資氣氛暢旺，帶動強積金（MPF）資產水漲船高。根據強積金管理局最新的臨時數據顯示，去年強積金整體淨回報升至16.5%，連續3年取得正數，回報率為2017年以來最高。

信報：內地50萬億定存「鬆綁」利股市 存息僅1厘 或配置理財品提升回報

內地銀行定期存款利率持續下行，內地《中國證券報》引述分析報道，今年到期的中長期定期存款將有50萬億元（人民幣．下同），這筆巨額資金的流向備受關注，暫時未出現存款大規模流失情況。不過，有經濟師對本報表示，預期大部分到期資金會進入內地股市，也可能配置於其他綜合類型理財產品或貴金屬等類別，若然出現存款「搬家」流出銀行體系，本來已面對淨息差創歷史新低的內銀，成本壓力將進一步加重。

信報：稀宇42萬人入飛 超購1848倍 金潯資源瑞博生物截票 孖展踴躍

有「AI六小虎」之稱的內地人工智能初創公司稀宇科技（MiniMax）（0100.HK）昨日截止公開發售，市場消息稱，稀宇科技的公開發售部分吸引多達42萬人認購，為近期第二隻逾40萬人申請的新股。上周五（2日）掛牌的壁仞科技（6082.HK），公開發售吸引了超過47萬散戶入飛。消息透露，稀宇科技的公開發售部分錄得超額認購1848倍。此前，有報道稱稀宇計劃以招股價範圍上限165元定價。該股預計周五（9日）上市，中金公司和瑞銀為保薦人。

鉅亨網：再下單10船！中國加碼採購美國大豆 採購量接近承諾目標八成

在去年 10 月底中美達成貿易休戰後，中國持續加大自美國採購大豆。三名交易人士週二 (6 日) 透露，中國國有糧食儲備企業中儲糧本週已向美國採購 10 船大豆，總量約 60 萬公噸，預計於 3 月至 5 月裝運，正值主要競爭供應國巴西的大豆出口旺季。 依交易商與分析師估算，中國自最新一季美國作物的累計採購量已達 850 萬至接近 1,000 萬公噸。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：傅穎千字文否認整容 自信20年美貌靠天賜 慨嘆：大概要寫到你想死

傅寶誼（前Cookies成員，原名傅穎Theresa）一直被外界認定她有整容，有關說法更講足20年，不過Theresa近日在社交網絡忽然就這個話題寫下千字文作出回應，當中她更表示自己因此而被網暴足足20年。

Yahoo 娛樂圈：金剛開腔回應被指係小儀老公 自爆見過男方並大讚對方斯文靚仔

前商台DJ小儀（阮小儀） 喺去年聖誕節無預警宣布婚訊，不過佢就未有公開老公身份，僅上載一張二人牽手嘅合照，唔少網民隨即化身偵探，憑男方手錶尋找線索，並猜測神秘老公可能係其昔日好拍檔金剛。而金剛近日擔任《萬千星輝頒獎典禮2025》頒獎嘉賓，接受傳媒時開腔回應。