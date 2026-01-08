休班警涉酒駕私家車撞警車被捕停職｜瑞士寶盛指貴金屬市場見投機跡象｜方媛曝光細女 Cheryl 近照｜1 月 8 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2026 年 1 月 8 日星期四，預測本港地區今日天晴及非常乾燥。早上寒冷。日間最高氣溫約 18 度。吹和緩北至東北風，初時離岸風勢間中清勁。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：休班警牛頭角駕私家車撞警車 涉酒駕等四罪被捕停職 據了解隸屬東九龍總區

牛頭角協調道周二深夜發生交通意外，一名休班男警員駕駛私家車撞向警車。警方周三指，該名男警涉嫌酒後駕駛、不小心駕駛、發生交通意外後沒有停車、及發生交通意外後沒有報案，現已被落案起訴，並即時停職。據了解，休班警隸屬東九龍總區。

廣告 廣告

Yahoo 新聞：太子集團創辦人陳志據報在柬埔寨被捕 已遣返中國受審 涉跨國電騙及洗錢案

根據《柬中時報》報道，太子集團（Prince Group）創辦人兼董事長陳志近日在柬埔寨被捕，並已被當地執法部門遣送回中國，正接受有關部門調查。陳志早前被指涉嫌參與大規模跨國詐騙及洗錢活動，美國司法部曾對陳志提出指控，指陳志在柬埔寨策劃詐騙行動，從全球多名受害者手中騙取巨額加密貨幣，並將其比特幣沒收。

Yahoo 財經：陳志被捕後柬埔寨疑光速割蓆 香港關聯上市公司如常交易

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕並遣返中國後，相關司法管轄區的處理節奏出現明顯差異，柬埔寨官方即晚發聲與事件劃清界線；新加坡則在去年 10月美方採取行動後，迅速凍結其名下資產以防止資金外流；相較之下，陳志在港交所持股的兩間關聯上市公司，目前仍維持如常交易，反映各地處理邏輯與優先次序各異。

Yahoo 新聞：石澳滑翔傘死亡意外 民航調查報告：強風突將事主掀離地面 疑未及戴頭盔及扣座袋

石澳上月 9 日發生滑翔傘飛行失控意外，一名 68 歲男子不治。民航意外調查機構昨（7 日）發表意外調查初步報告，指涉事的 BGD Base 3 滑翔傘是私人擁有，並無損壞，涉事飛行員獨自一人，起飛前遇上強陣風掀離地面，未及佩戴頭盔和扣上座袋，不幸遇難。

Yahoo 新聞：中大九書院學生會過半停運 「老鬼」慨嘆山城非形式教育蕩然無存

中文大學各書院學生會近期陸續停運，回顧中大書院學生會的歷史，當年各學生組織的成立，是為了慶祝新亞、崇基和聯合三個書院合併成中文大學。如今學生會先後在中大校方的壓力下解散，曾經擔任幹事的「老鬼」校友對於書院失去一個重要夥伴感到非常可惜，並認為與中大標榜的非形式教育背道而馳。他們質疑，一直以書院制為榮的中大鏟除了實現書院制的書院學生會，還能如何保存這座山城的特色？

休班警牛頭角駕私家車撞警車 涉酒駕等四罪被捕停職 據了解隸屬東九龍總區

【今日重點財經新聞】

信報：瑞士寶盛：貴金屬市場見投機跡象 金價逼歷史高位 銀價單周漲一成

委內瑞拉政局變天，刺激貴金屬價格走高，國際金價周三高見每盎斯4500元（美元．下同），距離去年底創出的歷史高位4549元不足1%。瑞士寶盛指出，貴金屬市場出現愈來愈多投機跡象，驅動因素似乎更多來自資金流動而非基本面。

信報：牛頭角地樓面呎價4339 平過新界

樓市氣氛向好，惟發展商未敢放膽高價搶地，今年首幅截標的賣地表用地、位於牛頭角區彩興路的住宅地，昨天由信置（0083.HK）牽頭財團斥16.1億元中標，造價接近市場預期下限，每方呎樓面地價（樓面呎價）4339元，平過新界地皮，較去年11月荃灣地樓面呎價還要低23.8%，更創九龍區賣地表住宅地樓面呎價接近6年低位，令市場大跌眼鏡。地產界人士分析，樓市不明朗因素仍然存在，加上彩興路地皮並不接近鐵路站，九龍東新盤供應充裕，均窒礙發展商出價，未敢貿然高價競投。

Yahoo 財經：美股日誌｜標指道指倒跌 Alphabet市值超蘋果

美股三大指數個別發展，標普500指數和道瓊斯指數再創即市歷史新高後回落，尾市跌幅加大，道指收跌逾460點，納斯達克指數則連升四日。過去數日強勢的金融股和能源股回落。油價連跌兩日。Alphabet市值超越蘋果。

瑞士寶盛：貴金屬市場見投機跡象 金價逼歷史高位 銀價單周漲一成

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：方媛迅速回復Fit爆身形 曝光細女Cheryl近照 網民激讚：以後肯定是個大美女

方媛於去年10月為郭富城誕下第三名女兒Cheryl，郭富城以「小公主」稱呼女兒，指現在擁有三顆璀燦明珠，而自己係全世界最幸運嘅男士，被四位女神深深愛着，簡直隔住螢幕都感受到佢份幸福。郭富城於同月舉行60歲生日派對，當時正在坐月嘅方媛已迅速修身出席派對為老公慶生，令唔少網民對佢嘅恢復力感到震驚，大讚佢Fit爆。日前，方媛喺社交平台曝光Cheryl近況，網民皆表示Cheryl將來一定會遺傳方媛嘅美貌。

Yahoo 娛樂圈：炎明熹加盟Sony Music 大中華區 發布會獻唱新歌《風旅》兼率先曝光製作中新歌｜有片

Sony Music 昨日舉辦的《THE VOYAGE TO..》新歌發佈暨加盟記者會，正式宣布炎明熹加盟Sony Music 大中華區。Gigi 在記者會獻唱新歌《風旅》，主持森美並率先恭喜 Gigi 推出新歌以女歌手身份回歸，並約定 Gigi 來年頒獎典禮於歌手席上見面。