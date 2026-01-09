李慧琼稱立法會主席一職可與人大角色相互促進｜恒生私有通過本月 27 日除牌｜向華強爆古天樂為《尋秦記》一度陷財政危機｜1 月 9 日・Yahoo 早報

早晨！今日係 2026 年 1 月 9 日星期五，預測本港地區今日天晴及非常乾燥。早上寒冷。日間最高氣溫約 19 度。吹輕微至和緩東北風。

【今日重點新聞】

Yahoo 新聞：李慧琼擊敗陳振英當選立法會主席 1.14 開首次大會 聚焦討論大埔火災善後 稱可與人大角色相互促進

第八屆立法會昨日（8 日）選舉主席，由民建聯李慧琼以及金融界陳振英兩人角逐，經過兩小時的論壇和投票環節後，李慧琼以 47 張得票，擊敗 42 票的陳振英，當選立法會主席。李慧琼昨午指，明白第八屆立法會議員不會有「適應期」，市民期望本屆議會盡快投入工作，首次立法會大會將於下周三（14日）舉行，屆時會聚焦討論大埔火災，包括善後和推動重建等工作。本身是全國人大常委的李慧琼，被問到兩者身分是否存在衝突，她指，相信人大和立法會角色可相互促進，例如今年3月舉行兩會之前，會先聯絡人大和政協，一起了解整體立法會議員的想法，再帶到國家層面。

Yahoo 新聞：陳志被捕︱押解回國畫面曝光 穿囚服黑布蒙頭雙手上銬 神情憔悴面容落魄︱有片

太子集團創辦人兼董事長陳志近日被捕，中國公安部昨日（8 日）公布最新畫面，顯示陳志由柬埔寨金邊押解回中國時的情況。畫面可見，陳志在多名特警看守下步下飛機，雙手被鎖上手銬，期間一度被套上黑色頭套，下機後由人員移除，神情明顯憔悴。

Yahoo 新聞：宏福苑五級火︱居民撰公開信感謝廣大市民：願善念長存 草擬人：唔想遺漏任何一個（附感謝信全文）

大埔宏福苑去年 11 月發生世紀大火，近 2000 個家庭受影響，數千人需要安置。新一年開始，一批居民集體撰寫感謝信，感謝一眾在大火過後協助居民的義工、機構、捐助者及香港人，希望《Yahoo新聞》協助刊登。草擬人接受《Yahoo新聞》訪問時形容：「呢件事突然間發生，但個個都好快速去幫手」，感謝各方協助他們盡快脫離困境。

am730：中大醫學系內地生承認偷拍裙底 求情稱有參與社會活動冀輕判

一名中文大學醫學系博士研究員，昨日在粉嶺裁判法院承認在商場扶手電梯偷拍女子裙底。署理主任裁判官香淑嫻考慮到被告背景良好，為他索取感化及社會服務令報告，押後至本月 26 日判刑，強調仍有機會判監。

【今日重點財經新聞】

信報：恒生私有通過 本月27日除牌

滙控（0005.HK）1060億元私有化恒生銀行（0011.HK）的建議，昨日終在股東投票通過，投票結果顯示，約85.75%有投票的無利害關係股東（即非滙控及關連人士）支持，約5.89%的整體無利害股東反對，符合協議方式條款而通過私有化計劃。恒生最後交易日為下周三（14日），1月27日除牌，為其上市逾53年畫上句號，股東將在2月4日前收到每股155元的退款。

信報：H200准銷華 英偉達傳先收全款防變卦 中國最快今季放行 潛在訂單額4212億

美國總統特朗普上月承諾將允許英偉達（Nvidia）向中國出口人工智能（AI）晶片H200，最新據報中國計劃最快今季內批准部分用戶進口H200晶片，意味英偉達得以重返中國這個重要市場，英偉達則要求中國客戶訂購H200晶片時必須預付全額，以免承擔中國政府可能不批准發貨的風險。上月傳出中國科技公司合共已訂購超過200萬枚H200晶片，按每枚售價約2.7萬美元計，總額540億美元（約4212億港元）。

信報：「積金王」去年賺66% 「燈神」旺市輸兩成

雖然強積金去年整體淨回報為16.5%，但並非所有計劃成員都能獲得正回報。根據BCT的2025全年數據，將「積金王」（BCT計劃成員強積金回報最佳者），與「燈神」（表現最差者）作比較，「積金王」去年總回報逾66.4%，「燈神」則約為-20.5%，兩者全年回報相距近90%。

Bloomberg：Alphabet市值超越蘋果 僅次於英偉達

Alphabet Inc.市值已超越蘋果，成為全球第二大公司，這反映出這家谷歌母公司已成為人工智能領域最重要的贏家之一。Alphabet股價周三上漲2.4%，收盤市值達到3.89萬億美元，超過蘋果。蘋果周三收盤市值為3.85萬億美元，股價經歷六連跌，累計跌幅近5%，市值蒸發近2000億美元。周四，二者之間的差距進一步拉大，蘋果開盤下跌1.2%，而Alphabet上漲1.1%。這是自2019年以來Alphabet的市值首次超過蘋果。英偉達仍是全球市值最大的股票，約4.6萬億美元。

【今日重點娛樂新聞】

Yahoo 娛樂圈：向華強爆古天樂為拍《尋秦記》一度陷入財政危機 出面尋求協助：再虧下去要睡天橋底

電影版《尋秦記》自除夕上映以來好評滿滿，電影公司於周二（6日）公布《尋秦記》喺港澳票房累計逾4,500萬，打破2024年《破•地獄》創下嘅紀錄，成為歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。近日，影壇大亨向華強喺社交平台公開《尋秦記》嘅幕後故事，透露主演兼監製古天樂為咗成就呢部心血之作，曾一度陷入財政危機。

Yahoo 娛樂圈：郭可盈林文龍15歲女兒林天若拍片紀錄頒獎禮過程 被讚愈大愈靚星味濃

郭可盈與林文龍日前為《萬千星輝頒獎典禮》首次同台擔任頒獎嘉賓，頒發最佳女主角獎項，兩夫婦足足講咗5分鐘先至頒獎。而原來當晚，郭可盈與林文龍15歲女兒林天若（Tania）都有跟住父母到場，亦將其拍攝成Vlog上載自個人YouTube頻道。林天若分享喺酒店化妝扮靚嘅過程全記錄，仲跟住郭可盈與林文龍與曾志偉、譚詠麟、黃宗澤等藝人合照。林天若換上一身白色晚禮服，充滿氣質，仙氣滿滿，唔少網民激讚林天若愈大愈靚，舉手投足間盡顯星味，亦指佢有當年郭可盈參選港姐時嘅風采，認為佢絕對可以入行。