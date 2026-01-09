跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
李慧琼稱立法會主席一職可與人大角色相互促進｜恒生私有通過本月 27 日除牌｜向華強爆古天樂為《尋秦記》一度陷財政危機｜1 月 9 日・Yahoo 早報
早晨！今日係 2026 年 1 月 9 日星期五，預測本港地區今日天晴及非常乾燥。早上寒冷。日間最高氣溫約 19 度。吹輕微至和緩東北風。
【今日重點新聞】
Yahoo 新聞：李慧琼擊敗陳振英當選立法會主席 1.14 開首次大會 聚焦討論大埔火災善後 稱可與人大角色相互促進
第八屆立法會昨日（8 日）選舉主席，由民建聯李慧琼以及金融界陳振英兩人角逐，經過兩小時的論壇和投票環節後，李慧琼以 47 張得票，擊敗 42 票的陳振英，當選立法會主席。李慧琼昨午指，明白第八屆立法會議員不會有「適應期」，市民期望本屆議會盡快投入工作，首次立法會大會將於下周三（14日）舉行，屆時會聚焦討論大埔火災，包括善後和推動重建等工作。本身是全國人大常委的李慧琼，被問到兩者身分是否存在衝突，她指，相信人大和立法會角色可相互促進，例如今年3月舉行兩會之前，會先聯絡人大和政協，一起了解整體立法會議員的想法，再帶到國家層面。
Yahoo 新聞：陳志被捕︱押解回國畫面曝光 穿囚服黑布蒙頭雙手上銬 神情憔悴面容落魄︱有片
太子集團創辦人兼董事長陳志近日被捕，中國公安部昨日（8 日）公布最新畫面，顯示陳志由柬埔寨金邊押解回中國時的情況。畫面可見，陳志在多名特警看守下步下飛機，雙手被鎖上手銬，期間一度被套上黑色頭套，下機後由人員移除，神情明顯憔悴。
Yahoo 新聞：宏福苑五級火︱居民撰公開信感謝廣大市民：願善念長存 草擬人：唔想遺漏任何一個（附感謝信全文）
大埔宏福苑去年 11 月發生世紀大火，近 2000 個家庭受影響，數千人需要安置。新一年開始，一批居民集體撰寫感謝信，感謝一眾在大火過後協助居民的義工、機構、捐助者及香港人，希望《Yahoo新聞》協助刊登。草擬人接受《Yahoo新聞》訪問時形容：「呢件事突然間發生，但個個都好快速去幫手」，感謝各方協助他們盡快脫離困境。
am730：中大醫學系內地生承認偷拍裙底 求情稱有參與社會活動冀輕判
一名中文大學醫學系博士研究員，昨日在粉嶺裁判法院承認在商場扶手電梯偷拍女子裙底。署理主任裁判官香淑嫻考慮到被告背景良好，為他索取感化及社會服務令報告，押後至本月 26 日判刑，強調仍有機會判監。
【今日重點財經新聞】
滙控（0005.HK）1060億元私有化恒生銀行（0011.HK）的建議，昨日終在股東投票通過，投票結果顯示，約85.75%有投票的無利害關係股東（即非滙控及關連人士）支持，約5.89%的整體無利害股東反對，符合協議方式條款而通過私有化計劃。恒生最後交易日為下周三（14日），1月27日除牌，為其上市逾53年畫上句號，股東將在2月4日前收到每股155元的退款。
信報：H200准銷華 英偉達傳先收全款防變卦 中國最快今季放行 潛在訂單額4212億
美國總統特朗普上月承諾將允許英偉達（Nvidia）向中國出口人工智能（AI）晶片H200，最新據報中國計劃最快今季內批准部分用戶進口H200晶片，意味英偉達得以重返中國這個重要市場，英偉達則要求中國客戶訂購H200晶片時必須預付全額，以免承擔中國政府可能不批准發貨的風險。上月傳出中國科技公司合共已訂購超過200萬枚H200晶片，按每枚售價約2.7萬美元計，總額540億美元（約4212億港元）。
雖然強積金去年整體淨回報為16.5%，但並非所有計劃成員都能獲得正回報。根據BCT的2025全年數據，將「積金王」（BCT計劃成員強積金回報最佳者），與「燈神」（表現最差者）作比較，「積金王」去年總回報逾66.4%，「燈神」則約為-20.5%，兩者全年回報相距近90%。
Bloomberg：Alphabet市值超越蘋果 僅次於英偉達
Alphabet Inc.市值已超越蘋果，成為全球第二大公司，這反映出這家谷歌母公司已成為人工智能領域最重要的贏家之一。Alphabet股價周三上漲2.4%，收盤市值達到3.89萬億美元，超過蘋果。蘋果周三收盤市值為3.85萬億美元，股價經歷六連跌，累計跌幅近5%，市值蒸發近2000億美元。周四，二者之間的差距進一步拉大，蘋果開盤下跌1.2%，而Alphabet上漲1.1%。這是自2019年以來Alphabet的市值首次超過蘋果。英偉達仍是全球市值最大的股票，約4.6萬億美元。
【今日重點娛樂新聞】
Yahoo 娛樂圈：向華強爆古天樂為拍《尋秦記》一度陷入財政危機 出面尋求協助：再虧下去要睡天橋底
電影版《尋秦記》自除夕上映以來好評滿滿，電影公司於周二（6日）公布《尋秦記》喺港澳票房累計逾4,500萬，打破2024年《破•地獄》創下嘅紀錄，成為歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。近日，影壇大亨向華強喺社交平台公開《尋秦記》嘅幕後故事，透露主演兼監製古天樂為咗成就呢部心血之作，曾一度陷入財政危機。
Yahoo 娛樂圈：郭可盈林文龍15歲女兒林天若拍片紀錄頒獎禮過程 被讚愈大愈靚星味濃
郭可盈與林文龍日前為《萬千星輝頒獎典禮》首次同台擔任頒獎嘉賓，頒發最佳女主角獎項，兩夫婦足足講咗5分鐘先至頒獎。而原來當晚，郭可盈與林文龍15歲女兒林天若（Tania）都有跟住父母到場，亦將其拍攝成Vlog上載自個人YouTube頻道。林天若分享喺酒店化妝扮靚嘅過程全記錄，仲跟住郭可盈與林文龍與曾志偉、譚詠麟、黃宗澤等藝人合照。林天若換上一身白色晚禮服，充滿氣質，仙氣滿滿，唔少網民激讚林天若愈大愈靚，舉手投足間盡顯星味，亦指佢有當年郭可盈參選港姐時嘅風采，認為佢絕對可以入行。
其他人也在看
向華強爆古天樂為拍《尋秦記》一度陷入財政危機 出面尋求協助：再虧下去要睡天橋底
電影版《尋秦記》自除夕上映以來好評滿滿，電影公司於前日（6日）公布《尋秦記》喺港澳票房累計逾4,500萬，打破2024年《破•地獄》創下嘅紀錄，成為歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。近日，影壇大亨向華強喺社交平台公開《尋秦記》嘅幕後故事，透露主演兼監製古天樂為咗成就呢部心血之作，曾一度陷入財政危機。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
林盛斌打爛獎座 吳家樂鄧兆尊質疑自製效果 再踢爆「被撮合姻緣」女星同Bob根本唔熟
TVB《萬千星輝頒獎典禮》星期日喺澳門舉行，當晚其中一個亮點應該係獲頒最佳男主持嘅林盛斌Bob，喺得獎致詞時一時激動，將手上嘅獎座拍落頒獎台，點知獎座應聲一分為二，令全場嘩然。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
瘋傳藥房「掉錢包陷阱」 大鈔銀包跌地 網民憶述險中伏經歷
社交平台周一（6日）流傳一間本港連鎖大型藥房出現懷疑「掉錢包陷阱」，一名親歷事件的網民發帖文憶述經過，懷疑自己險些陷入「撿錢包反被誣陷偷錢」騙局，引起網民熱議及警惕。 facebook群組「紅磡黃埔社區藍圖」周一有網民發帖，稱在一間大型連鎖藥房購物時遇到可疑事件：「喺XX買藥嗰陣，將個籃放喺地上睇貨。期間一名戴口am730 ・ 1 天前
陳志被捕︱押解回國畫面曝光 穿囚服黑布蒙頭雙手上銬 神情憔悴面容落魄︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】太子集團創辦人兼董事長陳志近日被捕，中國公安部今日（8 日）公布最新畫面，顯示陳志由柬埔寨金邊押解回中國時的情況。畫面可見，陳志在多名特警看守下步下飛機，雙手被鎖上手銬，期間一度被套上黑色頭套，下機後由人員移除，神情明顯憔悴。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
網傳香港會落雪！歐洲電腦預報「超級寒流」1月中襲港 附香港天文台官方回應
今日1月7日天文台錄得最低10.9度，創下入冬以來新低，天文台更發出霜凍警告，終於感受到香港冬天的威力！不過，近日網上流傳一張電腦預報截圖，顯示1月中旬香港將被「深藍紫色」覆蓋，氣象數值甚至低至1度，引發全城關注，難道香港真的會落雪？Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
5大偽健康食物曝光，9成人常吃「它」當早餐！小心這些高熱量、升糖指數高的「健康陷阱」愈吃愈累還傷身
許多看似健康的選擇，其實暗藏危機，不僅無法幫助控制體重，甚至可能導致血糖失控、增加身體負擔。以下將揭開5大最常見的「偽健康食物」，幫助大家避開這些飲食陷阱！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
TVB小花何依婷外地滑雪迎新年 網民錯重點：周身都係名牌
TVB小花何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，前年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，去年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽，一家三口幸福美滿。何依婷前往外地滑雪迎接2026年，並喺社交網站上載靚相與網民分享。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
跑馬地「失蹤業主」阻統一 七旬舊樓標售91.7%業權 估值3.38億可建六層低密度豪宅
樓市回穩，舊樓重建再受關注。仲量聯行獲委託公開招標出售跑馬地冬青道3至7A號合共12分之11不可分割業權，佔約91.7%，由多名小業主聯合放售，出售業權已達強制拍賣門檻，餘下一份業權份數據稱因業主失蹤未能參與。物該處屬傳統豪宅地段，為區內近年少見放售的住宅地皮；有長線投資及重建潛力。市場估計其總市值約3.38億元，截標期定於2026年3月17日。28Hse.com ・ 17 小時前
港漂退租遇「碰瓷式」驗樓 洗衣機外殼一點崩花遭索賠1萬！網民：業主靠退租發大財丨附退租攻略
近年多內地專才、高才人士來港工作並租樓生活，近日有港漂在社交平台大吐苦水，稱在退租一個馬鞍山2房單位時遭業主驗樓2小時，所有自然損耗均要賠償，索償金額高達2萬元以上，港漂對此感到震驚且無奈。28Hse.com ・ 16 小時前
有議員提「科學立法」 全場爆笑
【on.cc東網專訊】法律界議員陳曉峰關注如何落實「科學立法」和民主化；主持陳克勤遲疑片刻後，要求陳曉峰定義何謂「科學立法」，當時有其他議員發笑，兩名候選人亦當場大笑。陳曉峰解釋，「科學立法」是「過程的科學」，是國家立法中其中一個方向。on.cc 東網 ・ 21 小時前
【中環解密】青年火鍋湯底小便 父母慘賠220萬
內地火鍋店海底撈，去年發生食客向湯底小便事件，法院判決兩名涉事的未成年人及其監護人，向海底撈公開賠禮道歉，監護人賠償海底撈經濟損失220萬元人民幣。 涉事的其中一名17歲唐姓被告及其父母，昨日在內地媒體刊登致歉聲明，青年承諾會改過自新。 聲明中，唐某的父母表示，作為監護人，對於孩子做出的不當行為深表歉意，對判決結果沒有異議，今後一定引以為戒，同時加強對孩子的教育，引導他成長為一名行為規範的好公民。 事發在去年3月，網上流傳一段有男子在海底撈店內向火鍋鍋底小便的影片，影片顯示，一名男子在海底撈的店內，站到枱面上，期間有液體澆進面前的火鍋鍋底。上述事件引發內地網民的廣泛關注，涉案二人事後被警方行政拘留。信報財經新聞 ・ 6 小時前
女生參與「兼職女友」騙局判囚18月 律政司指過輕 放監前3日加刑至4年
案發時16歲女生涉與兩男合作，以「兼職女友」身份與男客人相約酒店見面後，兩男出現拍下客人裸體片及非禮片，以勒索150萬元。她原審被判入獄18個月，律政司認為刑罰過輕，今日(7日)向上訴庭要求就刑期覆核。上訴庭3名男法官彭偉昌、陳慶偉及楊家雄接納律政司申請，改判女生入獄4年。 女被告張羽妍(現約20歲，學生)，經審am730 ・ 1 天前
網上熱話｜黃大仙地標直柱設計惹議 網民稱似直立拖板：大型偷電現場
社交平台Threads近日有黃大仙街坊發帖表示，一直對區內一處地標設計感好奇，「呢枝嘢喺黃大仙出現咗好多年，唔知係唔係扮香」。照片可見地標外形是一座直柱，鄰近沙田㘭道的巴士站，引發網民熱議。am730 ・ 1 天前
[深度] 特朗普悍然逮捕馬杜羅 向中國發出「一山不容二虎」信號
特朗普上周擒獲馬杜羅的行動亦是向中國國家主席習近平發出了一個明確的信號：西半球容不下另一個超級大國。Bloomberg ・ 20 小時前
中國啟動「晶片曼哈頓計畫」專家：「三位一體」讓美國管制成廢紙
美國晶片管制持續加碼之際，中國悄悄啟動代號「晶片曼哈頓工程」的國家級人才策略－《半導體技能振興綱要 (2025-2029)》(下稱《綱要》)。這份由中國教育部、工信部、人社部聯合下發的文件，劍指半導體人才短缺痛點，計畫四年內新增 50 萬名本土化技術人才，將中國國產設備操作崗位的對外依賴度從鉅亨網 ・ 1 天前
古巨基57歲妻二胎引熱議！凍卵與試管嬰兒如何改寫高齡懷孕的可能性？徐明義教授解析：「生理年齡」不等於「卵子年齡」
2026年開春，53歲港星古巨基宣佈57歲愛妻陳韻晴順利產下二胎，這則喜訊在引發關注的同時，也讓不少高齡備孕女性開始思考：「高齡懷孕，真的可行嗎？」。姊妹淘 ・ 1 天前
權相佑與仔女分隔兩地 靠睇孫泰英頻道解思念
【on.cc東網專訊】韓國男星權相佑昨晚（7日）亮相「國民MC」劉在石主持的訪談節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，宣傳本月14日上映的新年喜劇片《我們長大了》。東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
吳煒倫強勢力作《夜王》最新預告出爐 黃子華鄭秀文教你「坐客」尋歡
億萬票房導演吳煒倫繼《毒舌大狀》之後，執導第二部力作《夜王》強檔賀歲，與眾尋歡迎馬年，電影公司今日釋出最新預告，活色生香，紙醉金迷，黃子華、鄭秀文（Sammi）率一眾艷麗女公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤等夜夜笙歌，閃耀舞場，讓大家置身風月場中，盡享溫柔鄉。繼早前率先登場的「東日夜總會」台柱亮麗曝光後，新一組高質女公關香艷蒲頭，身材玲瓏浮凸，有前有後，極具看頭！一於盡興笑迎新歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
《尋秦記》宣萱、郭羡妮、滕麗名，她們吃了秦王的「長生不老藥」嗎？女演員們「入五」的保養秘笈請收藏
誰求誰，春秋都只聽天地號令～不只《尋秦記》主題曲歌詞「誰和誰」、「誰求誰」掀起熱話之外，演中的女演員也成為討論焦點，宣萱、郭羡妮、滕麗名好像吃了秦王一直追求的「長生不老藥」一樣，不懂變老，保養力超強！也許女明星都有特別體質，也來學習一下她們的保養之道吧！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
張曼玉逛街穿搭！皮衣牛仔褲＋「BALENCIAGA托特包」，Goyard單肩包變成購物袋
向來走在自己節奏裡的張曼玉，即使只是為了聖誕節出門採買，也依然把「隨性卻有型」演繹得恰到好處。近日她分享的採買畫面中，從外套剪裁、配件選擇到手上的包款，全都藏著滿滿細節。低調的黑色托特包來自 BALE女人我最大 ・ 1 天前