Janice Man突然宣布BB出世 貼腳仔相晒幸福

文詠珊（Janice Man）的IG於今年1月更新後未有動靜，原來是秘密產子！今日（30日）她在社交網上載BB腳仔相，表示家庭多了一雙小腳：「And just like that, our family grew by two little feet」，但就未有透露BB的性別。

Janice Man是本港𡃁模始祖之一，2019年9月與拍拖5年的富三代金融才俊吳啟楠（Carl）結婚，但婚後不多談及另一半。Janice Man向來活躍社交媒體，但IG於今年1月後就未有更新，原來是秘密養胎，如今正式首當媽。

