JAPANNEXT推出支援120Hz更新率的4K電競螢幕「JN-i27G120U2-HSPC6」！可透過USB-C連接筆記型電腦
JAPANNEXT發表了支援120Hz更新率的27吋4K電競螢幕「JN-i27G120U2-HSPC6」。
已於電商網站限定自2025年12月25日(四)起開始販售。
支援120Hz更新率的4K電競螢幕「JN-i27G120U2-HSPC6」登場！
「JN-i27G120U2-HSPC6」是一款搭載27吋IPS面板的4K(3,840×2,160)解析度電競螢幕。
支援120Hz更新率與1ms(MPRT)高速反應速度，即使在FPS等動作激烈的遊戲中也能抑制殘影感，提供舒適的遊玩環境。
搭載3種遊戲模式，可依遊戲類型切換顯示設定。
採用最大亮度400cd/m2、sRGB:100%廣色域面板，能實現相當於HDR400的表現力。
透過HDR（高動態範圍），能清晰描繪亮部與暗部，享受具有深度、真實的影像。
對應支援HDR的藍光光碟、影音串流服務及遊戲等。
對應與PS5的4K / 120Hz連接，可在大螢幕上體驗高精細度的遊戲。
支援可變更新率（VRR），藉由減輕畫面撕裂與卡頓，實現更流暢的影像顯示。
搭載最大65W供電對應的USB-C，僅需一條線材連接筆記型電腦與螢幕，即可同時進行影像輸出與供電。
線材不再雜亂，讓桌面周圍更整潔。
端子搭載HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(最大65W供電)、音訊輸出×1。
升降式多功能支架可進行最大150mm的高度調整，並具備樞軸(垂直旋轉)、旋轉(左右各30°)功能。
此外，還搭載了KVM功能、VESA壁掛(75×75mm)及2W＋2揚聲器。
本產品為電商網站限定販售，價格為38,980日圓(含稅)。
詳情請參閱「JN-i27G120U2-HSPC6」產品頁面。
產品概要
JN-i27G120U2-HSPC6
27吋
4K(3,840×2,160)
16:9
IPS(ADS)
120Hz
1,500:1
400cd/m2
HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(最大65W供電)、音訊輸出×1
高度(橫置時)400-550mm x 寬度615mm x 深度210mm
約5.4kg
©︎2015 JAPANNEXT Corp.
