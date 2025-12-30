JAPANNEXT推出支援120Hz更新率的4K電競螢幕「JN-i27G120U2-HSPC6」！可透過USB-C連接筆記型電腦

JAPANNEXT發表了支援120Hz更新率的27吋4K電競螢幕「JN-i27G120U2-HSPC6」。

已於電商網站限定自2025年12月25日(四)起開始販售。

支援120Hz更新率的4K電競螢幕「JN-i27G120U2-HSPC6」登場！

JN-i27G120U2-HSPC6

「JN-i27G120U2-HSPC6」是一款搭載27吋IPS面板的4K(3,840×2,160)解析度電競螢幕。

支援120Hz更新率與1ms(MPRT)高速反應速度，即使在FPS等動作激烈的遊戲中也能抑制殘影感，提供舒適的遊玩環境。

搭載3種遊戲模式，可依遊戲類型切換顯示設定。

HDR對應

採用最大亮度400cd/m2、sRGB:100%廣色域面板，能實現相當於HDR400的表現力。

透過HDR（高動態範圍），能清晰描繪亮部與暗部，享受具有深度、真實的影像。

對應支援HDR的藍光光碟、影音串流服務及遊戲等。

對應與PS5的4K / 120Hz連接

對應與PS5的4K / 120Hz連接，可在大螢幕上體驗高精細度的遊戲。

支援可變更新率（VRR），藉由減輕畫面撕裂與卡頓，實現更流暢的影像顯示。

搭載最大65W供電對應的USB-C

搭載最大65W供電對應的USB-C，僅需一條線材連接筆記型電腦與螢幕，即可同時進行影像輸出與供電。

線材不再雜亂，讓桌面周圍更整潔。

升降式多功能支架

端子搭載HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(最大65W供電)、音訊輸出×1。

升降式多功能支架可進行最大150mm的高度調整，並具備樞軸(垂直旋轉)、旋轉(左右各30°)功能。

此外，還搭載了KVM功能、VESA壁掛(75×75mm)及2W＋2揚聲器。

本產品為電商網站限定販售，價格為38,980日圓(含稅)。

詳情請參閱「JN-i27G120U2-HSPC6」產品頁面。

產品概要 JN-i27G120U2-HSPC6 27吋 4K(3,840×2,160) 16:9 IPS(ADS) 120Hz 1,500:1 400cd/m2 HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(最大65W供電)、音訊輸出×1 高度(橫置時)400-550mm x 寬度615mm x 深度210mm 約5.4kg