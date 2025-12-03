精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
12歲Jasper四語主持驚豔全場！應采兒當「一日經紀人」力挺 Hoho崇拜看哥哥萌翻
陳小春與應采兒的12歲兒子Jasper近期在上海某青少年活動擔任主持人，現場全程輕鬆切換普通話、英文與粵語，還小秀了一段法語，表現相當亮眼。應采兒分享擔任兒子「一日經紀人」的紀錄，為了孩子甘願缺席陳小春演唱會，展現作為媽媽的全力支持。
Jasper先前曾靠著英文演講拿下全校前5％獎學金，當年《爸爸去哪兒》喊著「Can you stop angry now?」的小男孩，如今已長成170cm的陽光少年。這次主持活動，他在台上全程流暢轉換語言，完全不怯場。陳小春看了也開心稱讚：「國家之後的外交就靠你了！」
外界原本還好奇，陳小春的演唱會怎麼少了應采兒的身影。她後來在影片中解釋，自己變成「上海小主持的經紀人」，陪Jasper一起跑行程。當天她全程跟著兒子彩排、協助調整台詞、整理西裝，還順便當攝影師記錄畫面，也不時給孩子打氣。等Jasper上台主持後，她又帶著小兒子Hoho在台下專心觀看，Hoho滿臉崇拜地盯著哥哥，兄弟互動十分可愛。
