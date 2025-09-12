Charlie Kirk中槍亡 回顧31歲保守派新星冒起歷程
Jeffrey Ngai魏浚笙：「今年學懂將目光放遠點，輕鬆點。有時把事情想得太迫切，目標反而不會明確。」
「現在能夠參與電影拍攝已是值得感恩的事情，所以要把握每一次機會。」除了音樂、電視綜藝、社交媒體，近年我們也多了機會在戲院大銀幕認識Jeffrey魏浚笙，透過飾演不同角色展現萬人迷以外的不同面向。他主演的電影《殺手#4》不但準備在12月上映，早前更入選美國奇幻電影節成為單元競賽電影，為Jeffrey剛起步的光影之旅帶來鼓舞。
首次擔正的「殺手」
《殺手#4》不但是Jeffrey首次挑戰港日動作電影，更是從影以來首度擔任男主角，但Jeffrey並未因此感到壓力，反而享受拍攝的過程。「因為無論角色的身型、動作，甚至每句說話的語調，均與現實的我不同，是一個頗有趣而具突破的挑戰。」在戲中他飾演的「殺手4號」，自幼失去雙親，長大後做事簡單直接、不帶情感，一洗以往陽光男孩的印象。「與向來重視感情的我相差很大，但沉穩的性格又有點相似，後者一面也是很少被觀眾看見的。」
Jeffrey回憶從選角到落實參演，中間經歷了接近兩年，起初還對試鏡信心不大，但他的表現最終得到導演信任。「後來導演告之，因為他從自己身上看到意料之外的演法，正好與他希望演員在演法上帶來新衝擊的想法吻合。」Jeffrey今次沒有刻意為角色塑造既定的殺手形象，反而選擇以內斂的演繹方式處理。「最重要透過角色能夠把自己另一面呈現在觀眾眼前，也開心得到每位演員均渴望的突破機會。」
追求「平靜」演戲方式
新片屬於港日合作計劃，參與的日本演員除有竹中直人和齋藤工，亦邀請了南沙良飾演女主角「雲」。「最初以為大家用各自的語言對戲會難以溝通，但正式拍攝時彼此卻成功銜接對方的對白，中間沒有一絲時間或思考上的延誤，令整體節奏相當流暢，對這種帶點神奇的默契很難忘。」難忘的還有針對戲中動作場面，事前在香港和日本進行各種訓練。「兩地訓練的模式不同，結合起來卻同時呈現日本動作片那種細緻與香港動作片的速度，值得大家入場時留意。」
作為涉足不同範疇的多元化藝人，Jeffrey直言目前最享受是演戲。「當拍攝時沉浸於角色之中，無需理會周遭事情，這種遠離繁囂的感覺很舒服。」隨著參與電影的機會越來越多，他所追求並非爐火純青的演技或獎項成就，而是無需催眠自己或受外界影響的「平靜」感覺。「事前想法可以很豐富，但當導演正式嗌『Action ！』便容易亂陣腳，心急下演技反應隨之生硬，所以一直想學懂令自己平靜、隨時進入狀態。」演過宅男萬人迷、消防員、殺手，Jeffrey期待下一個演出的角色，竟是大胖子。「就像《激戰》那類熱血戲種，並非單靠特技化妝，而是真的把自己弄肥再變瘦，讓觀眾仿似一同經歷演變過程。」接下來他將有更多海外拍攝的機會，期待以其他語言演戲帶來的新鮮感。「就像逗留日本拍攝《殺手#4》那麼開心，因為每天一起床便投入拍攝，沒有機會變回香港那個Jeffrey。」
向音樂創作人邁進
電影以外，Jeffrey亦不忘繼續為他的音樂事業打拼，今年除推出關於孤獨與愛情的〈孤獨美食家〉，聯同好兄弟Tyson Yoshi把早前受傷意外變成向戀人表白的〈My Head ！〉，圍繞「The show must go on」命題的〈白色踢死兔〉最近亦面世。「這句是我入行以來的座右銘，無論身邊發生任何突發情況，也必需繼續進行和完成工作，尤其身處演藝行業，不會存在任何要觀眾體諒的藉口。」
完成今次暗黑曲風的嘗試，Jeffrey希望未來將有機會製作多些hip-hop風格的作品。「因為在早前的《膠戰Run For Your Live》嘗試rap韓文，雖然大家未必明白歌詞內容（笑），但這種能夠透過節奏帶動場內觀眾興奮情緒的時刻，自己也非常享受。」他更定下目標，希望明年內將有由自己作曲及監製的作品面世，朝著創作人的方向邁進。
TEXT / RAY PUN
PHOTOGRAPHY / LEUNGMO
STYLING / CHARLES WONG
MAKE-UP / BLAIR CHAN
HAIR STYLING / HOLAM CHONG @ HUE HAIR SALON
MANICURIST / CAMILLE
