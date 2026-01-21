「JEGT2025 企業對抗賽 Rd.FINAL」現場直擊報導！MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT將勝利獻給隊友

2026年1月9日(五)～11日(日)在幕張國際展覽中心舉辦的「東京改裝車展2026」

來自日本各地的改裝車齊聚一堂的活動中，作為「TOKYO AUTO SALON 2026 e-SPORT EXPERIENCE」的一部分，舉行了一場使用跑車浪漫旅7的企業對抗賽「2025 AUTOBACS JEGT CORPORATE MATCH Round FINAL(以下簡稱JEGT2025 企業對抗賽 Rd.FINAL)」。

「JEGT2025 企業對抗賽 Rd.FINAL」現場直擊報導！

Ally(左)、沢SUMIRE(右)

廣告 廣告

最後一天2026年1月11日(日)舉辦的是「JEGT2025 企業對抗賽 Rd.FINAL」

主持人是大家熟悉的Ally與沢SUMIRE。

山中智瑛

作為特別顧問一直關注JEGT2025的Yamadou山中智瑛(@yamado_racing38)。

西澤健太

JEGT的解説而廣為人知的NiShiKen西澤健太(@NiShiKeNgame)。

谷口信輝

職業賽車手谷口信輝(@NOB_TANIGUCHI)。

今年也將關注企業競賽和大獎賽系列賽的結果。

株式會社Autobacs Seven 董事長 堀井勇吾

2019年開始，今年已邁入第6屆的「JEGT」

今年，該賽事在富士賽道拉開序幕，隨後轉戰線上，最終在東京改裝車展上決勝負。

本賽季的JEGT參賽人數創下紀錄，共有43支隊伍與219位選手。

近年來，電子賽車運動越來越受到關注，日本各地都舉辦了各種各樣的活動與比賽。

從沒有駕照的小孩到老年人，任何人都可以參與電子賽車運動，這很可能成為未來移動社會不可或缺的一部分。

EGT 將繼續盡最大努力為移動出行社會的發展做出貢獻，並繼續舉辦該活動，因此請大家繼續熱情支持我們。

晉級Rd.FINAL的10支隊伍登場！

Mt_North

目前第7名Mt_North的佐藤颯樹選手與秋葉覇貴選手。

WEINS GRGarage TRESSA YOKOHAMA

目前第10名WEINS GRGarage TRESSA YOKOHAMA的彦坂佳史選手與冨林勇佑選手。

MAZDA E&T METeoRACING B隊

目前第6名MAZDA E&T METeoRACING B隊的福島涼太選手與井上貴正選手。

日本海間瀬Circuit with NinonMs

目前第4名日本海間瀬Circuit with NinonMs的ニ之高橋選手與森下結人選手。

SUBARU e-Motorsport TEAM

目前第9名SUBARU e-Motorsport TEAM的松本優一郎選手與廣田響生選手。

MAZDA E&T METeoRACING A隊

目前第1名MAZDA E&T METeoRACING A隊的加島優生選手與岡村康平選手。

WEINS CLUB TEAM TaG

目前第5名WEINS CLUB TEAM TaG的長谷川葉月選手與金子壯太選手。

IBARAKI TOYOPET e-NE

目前第8名IBARAKI TOYOPET e-NE的島地虹成選手與栗原翼選手。

MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT

目前第3名MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT的岡田琥博選手與千原勇人選手。

NTT DOCOMO BUSINESS ENGINEERING

目前第2名NTT DOCOMO BUSINESS ENGINEERING的佐藤優人選手與川村壯人選手。

川村壯人選手

還有沢SUMIRE所進行的訪問。

比賽即將開始現場氣氛緊張。

― 請告訴大家你的熱情

川村壯人選手: 熱情是・・・不好意思，太緊張沒辦法講話(笑)

千原勇人選手

― 請告訴大家你跟岡田琥博選手說的話

千原勇人選手: 我告訴他，只要他順利地把接力棒交給我，不出錯，就不會出問題。

― 勝利近在咫尺吧？

千原勇人選手: 我一直努力練習，目標是成為系列賽冠軍，所以請大家支持我！

激烈的比賽開始了！

比賽開始

賽道：斯帕-弗朗科爾尚賽道24th

圈數: 10圈

使用類別：群組3

輪胎類型：賽車硬胎/軟胎

起跑方式：滾動起跑

滑流強度：弱

撞牆處罰：短暫罰時(小)

捷徑懲罰：弱

輪胎磨損倍數: 4倍

油耗放大倍率: 1倍

從NTT DOCOMO BUSINESS ENGINEERING杆位開始的「JEGT2025 企業對抗賽 Rd.FINAL」

兩階段比賽制要求比賽期間進行一次進站換人。

線下錦標賽的魅力

比賽非常激烈，從第一圈開始名次就不斷變化。

頂尖車手都使用軟胎起跑。

用應援扇應援

線下比賽的另一個吸引力在於，你可以看到參賽者實際駕駛賽車。

肩負著隊友和粉絲的期望，每位選手都全力以赴。

從後方出聲後換人

每支車隊將在比賽中途更換車手。

領先的賽車手們最初使用的是軟胎，後來換上了硬胎，擋住了後面同樣使用軟胎的賽車。

接受會場內的聲援

WEINS CLUB TEAM TaG 在下半場換上軟胎後試圖追趕，並按計劃超越了排名第一的 MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT，成功反超。

然而，在最後一圈的最後一個彎道，MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT 成功逆轉，贏得了比賽冠軍！

2025年賽季的比賽結果出爐！冠軍是MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT





第1名: MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT(90pt)

第2名: MAZDA E&T METeoRACING A隊(84pt)

第3名: WEINS CLUB TEAM TaG(67pt)

第4名: NTT DOCOMO BUSINESS ENGINEERING(65pt)

第5名: 日本海間瀬Circuit with NinonMs(56pt)

第6名: IBARAKI TOYOPET e-NE(38pt)

第7名: Mt_North(35pt)

第8名: MAZDA E&T METeoRACING B隊(33pt)

第9名: SUBARU e-Motorsport TEAM(26pt)

第10名: WEINS GRGarage TRESSA YOKOHAMA(22pt)

第3名: WEINS CLUB TEAM TaG

第2名: MAZDA E&T METeoRACING A隊

第1名: MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT

來自獲勝隊伍MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT兩位選手的感言

岡田琥博選手: 很遺憾，栗原君未能參加第四輪比賽，但我很高興他能夠好好地接過傳給他的接力棒，直到第四輪比賽結束す。 千原勇人選手:雖然我是臨時被通知參賽的，但我還是出色地完成了任務，把接力棒交給了下一位選手，我很高興能夠堅持到比賽結束

JEGT 報告稱，MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT 隊的選手栗原健人去世，他原定參加 CORPORATE MATCH 比賽。

從兩位選手的訪談中都能看出這種情緒。

這場激烈的比賽直播可上YouTube頻道「JEGT GP Official」收看。