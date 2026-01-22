「JEGT2025 大獎賽 Rd.FINAL」現場報告！佐佐木唯人們贏得MAZDA TC CORSE，QT DIG∞連續4年獲得年度總冠軍

2026年1月9日(五)～11日(日)於幕張展覽館舉行了「2026東京改裝車展」

在改裝車節舉辦期間，作為「TOKYO AUTO SALON 2026 e-SPORT EXPERIENCE」的一部分，舉辦了使用 Gran Turismo7 的官方系列賽「2025 AUTOBACS JEGT GRAND PRIX Series Round FINAL」。

晉級Rd.FINAL的10隊誕生！

SPK e-SPORT Racing with TC CORSE

目前排名第10的是SPK e-SPORT Racing with TC CORSE的高橋拓也選手、佐藤真太朗選手、三宅陽大選手。

NISSAN SATIO SAGA

前排名第9的是NISSAN SATIO SAGA的福永龍我選手、寺島信一郎選手、岡本貴明選手。

eM FUKUOKA ENTATE ! KKU LEGENDS

前排名第8的是eM FUKUOKA ENTATE ! KKU LEGENDS的西谷翔真選手、佐佐木虎士郎選手、堤口直斗選手。

現在7位、ARTAの大原悠暉選手、大石澄海選手、杉森翔平選手。

MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE

現在6位、MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSEの中村匠都選手、加藤達彦選手、佐々木唯人選手。

EBBRO RACING TEAM

現在5位、EBBRO RACING TEAMの中川隼人選手、大可明良選手、加藤陸選手。

WEINS TOYOTA KANAGAWA

現在4位、WEINS TOYOTA KANAGAWAの瀬川彰斗選手、森本健太選手、市原拓真選手。

KOSHIDO RACING XII

現在3位、KOSHIDO RACING XIIの久万田崚選手、小高侑己選手、吉田稜汰朗選手。

KANTO MOTOR SCHOOL SCARZ

現在2位、KANTO MOTOR SCHOOL SCARZの後藤優介選手、佐々木拓眞選手、國分諒汰選手。

現在1位、QT DIG∞の奥本博志選手、川上奏選手、今村駿佑選手。

運命を決するレースがスタート！

アリーさん、沢すみれさんもレースを見守ります

本大会ではハイパースプリントとラウンドファイナルの2試合が行われました。

それぞれ異なるルールで行われ、シーズンのトップを目指して争われます。

ハイパースプリント

周回数：2周

使用車種：SUPER FORMULA SF23(Toyota/Honda)

使用タイヤ：レーシングハード

スタート方式：スタンディングスタート(フライング判定有)

ナイトロ(OTS)：0.3倍(30倍)

ハイパースプリントでは、各チームから代表選手を1人選出し1対1の戦いを繰り広げます。

さらにコースは会場での抽選で決定。

会場の緊張感が伝わってきますね！

白熱の一騎打ち！

1対1のハイパースプリントでは、トップレベルのプレイヤーがしのぎを削る激しい戦いを繰り広げました。

大差をつけていた選手がコースアウトし勝利を譲ってしまう波乱の展開も。

短期決戦ならではの手に汗握る展開が続きました。

ラウンドファイナル

過去最高レベルの観客数

コース：サルト・サーキット

周回数：9周

使用車種：グループ3

使用タイヤ：レーシングハード/インターミディエート/ウエット

スタート方式：ローリングスタート

スリップストリームの強さ：リアル

壁接触ペナルティ：タイムペナルティ(小)

ショートカットペナルティ：弱い

タイヤ消耗倍率：7倍

燃料消費倍率：1倍

ラウンドファイナルではなんと天気は雨。

各チームの戦略に注目の展開となりました。

観客もドキドキ。。。

年間王者が決定するレースの開幕に、観客も息を呑みます。





10チームが入り乱れるラウンドファイナルの激走の中、序盤から中盤にかけてSCARZがトップを確保します。





しかし脅威の追い上げを見せたのはEBBRO RACING TEAM。

7位からのスタートにも関わらず首位争いに加入します。





最終盤のファイナルラップでEBBRO RACING TEAMとSCARZがサイド・バイ・サイドに。

ガチンコのストレート勝負を見せますが、なんとここでSCARZがオーバーランからの接触！

まさかのクラッシュで大幅に順位を落としてしまいました。

MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSEの選手たち





レースは最後まで粘り強い安定感を見せたMAZDA SPIRIT RACING with TC CORSEが1位でチェッカーフラッグ。

ポイントでは1位に及びませんでしたが、シーズンを締めくくる素晴らしい走りを見せてくれました。

2025シーズン注目の最終結果は！？





1位: QT DIG∞(144pt)

2位: KOSHIDO RACING XII(91pt)

3位: MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE(89pt)

4位: KANTO MOTOR SCHOOL SCARZ(89pt)

5位: WEINS TOYOTA KANAGAWA(73pt)

6位: EBBRO RACING TEAM(68pt)

7位: ARTA(58pt)

8位: SPK e-SPORT Racing with TC CORSE(56pt)

9位: eM FUKUOKA ENTATE ! KKU LEGENDS(52pt)

10位: NISSAN SATIO SAGA(30pt)

第3位MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE





第2位KOSHIDO RACING XII





第1位QT DIG∞





優勝したQT DIG∞選手たちのコメント

― 改めて喜びの声、今の気持ちを教えてください。 川上奏選手：4連覇達成できて本当に嬉しく思います。

ただ自分としてはもう少しやれることがあったかなというところで、来シーズンへ持ち越してまだまだ成長できる部分があると思います。

ひとまず今日はほっとしましたが、また次に向けて頑張りたいと思います。 ― 今一番何がしたいですか。 奥本博志選手：やっぱり飲み会ですかね。

無事に祝勝会にすることができてすごい嬉しいですね。 ― ラウンドファイナルのエントリードライバーということで今村選手、今の気持ちをお聞かせください 今村駿佑選手：本当に嬉しいです。

でもさっき川上さんが言ったようにまだまだやれることあったと思います。

最終戦、勝つつもりでしたが勝てなかったので。

その部分をまた詰めて、次は5連覇目指して頑張りたいと思います。

4連覇という快挙を成し遂げたQT DIG∞。

その圧倒的な実力から目が離せません。

来シーズンはどんな結果になるのか今から楽しみですね！

なお白熱のレースはYouTubeチャンネル「JEGT GP Official」のライブアーカイブでも確認できます。



