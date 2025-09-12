Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Jellycat公仔最平低至$180！沙甸魚罐頭公仔上架／Croissant牛角包只需$190／水煮蛋新郎、新娘都有貨

人見人愛的Jellycat公仔依然人氣高企，官方不時都會推出新款式，如最近有萬聖節版木乃伊和聖誕節版滑雪花生，非常可愛！Jellycat香港官方價錢平均一隻都要港幣$200至$300，想平價入手Jellycat的話，Yahoo購物專員發現英國網購平台Selfridges可以比官方價平買Jellycat，最平竟低至$180！Selfridges還會不時都有新品上架，今期最新上架有沙甸魚罐頭公仔、超可愛企鵝等，還有水煮蛋新郎和新娘都有貨，比香港市價平之餘，還有香港官方未有發售的Jellycat產品，喜歡Jellycat的你，不要錯過平價入手的機會！

Selfridges平買Jellycat公仔

平買新上架Jellycat公仔！經典牛角包公仔低至$190

Jellycat公仔不論大人小朋友都愛不釋手，除了可以到Jellycat官方零售店入手，其實到網購平台買可能更平！Selfridges有不少Jellycat公仔定價都比香港官方平，如咖啡豆Jellycat，香港官方價為$295，而Selfridges入手只需$215，而今季新出的沙甸魚罐頭公仔都可以買到，特別之處是罐頭公仔入面可以取出兩條沙甸魚公仔，非常得意！沙甸魚罐頭公仔香港官方價為$535，而Selfridges入手低至$375，平了$160！

Selfridges還有多款Jellycat公仔是香港官方暫時未有發售，如超可愛小企鵝Jellycat公仔，Selfridges售價只需$190。還有結婚必買的水煮蛋新娘和新郎Jellycat公仔， 買來影婚紗相或裝飾婚車都可以，價錢每款都是$215起。Selfridges運費為£30（約港幣$317），或者可以港幣$800購買Selfridges+ 免運費一年，與朋友夾單多買幾隻Jellycat即可攤分成本，平均除開都平過官方價，而且Selfridges不時都會有新品上架，買年plan的話可以隨時隨心平價入手！

JELLYCAT Bashful Bunny faux-fur rattle 18cm

價錢：$180

SHOP NOW

JELLYCAT Bashful Bunny faux-fur rattle 18cm

JELLYCAT Little Penguin Soft Toy

價錢：$190

SHOP NOW

JELLYCAT Little Penguin Soft Toy

JELLYCAT Amuseables Croissant Small Soft Toy 22cm

價錢：$190

SHOP NOW

JELLYCAT Amuseables Croissant Small Soft Toy 22cm

JELLYCAT Amuseable Boiled Egg Groom soft toy 15cm

價錢：$215

SHOP NOW

JELLYCAT Amuseable Boiled Egg Groom soft toy 15cm

JELLYCAT Amuseable Boiled Egg Bride soft toy 14cm

價錢：$215

SHOP NOW

JELLYCAT Amuseable Boiled Egg Bride soft toy 14cm

JELLYCAT Amuseable Coffee Bean Soft Bag Charm 17cm

價錢：$215｜ 香港官方價：$295

SHOP NOW

JELLYCAT Amuseable Coffee Bean Soft Bag Charm 17cm

JELLYCAT Amusable Coffee Cup soft toy 14cm

價錢：$235

SHOP NOW

JELLYCAT Amusable Coffee Cup soft toy 14cm

JELLYCAT Amuseables Sun Soft Pouch 19cm

價錢：$280｜ 香港官方價：$395

SHOP NOW

JELLYCAT Amuseables Sun Soft Pouch 19cm

JELLYCAT Amuseable bagel soft toy 14cm

價錢：$280

SHOP NOW

JELLYCAT Amuseable bagel soft toy 14cm

JELLYCAT Amuseables Sardine Tin Soft Toy 17cm

價錢：$375｜ 香港官方價：$535

SHOP NOW

JELLYCAT Amuseables Sardine Tin Soft Toy 17cm

