雙11優惠2025｜搶先平買Jellycat聖誕系列！最平低至$190、Letter to Santa公仔平官方價$160

Jellycat公仔熱潮從未間斷，皆因官方不時都會推出新款式，如最新有聖誕節版Jellycat公仔，非常可愛！Jellycat香港官方價錢平均一隻都要港幣$200至$300，想平價入手Jellycat的話，Yahoo購物專員發現英國網購平台Selfridges可以比官方價平買Jellycat，最平竟低至$190！Selfridges還會不時都有新品上架，今期最新上架有聖誕節版滑雪花生、Letter to Santa公仔等，部分更是香港官方暫時未開始發售，喜歡Jellycat的你，不要錯過平價入手的機會！
平買新上架Jellycat公仔 最平低至$190
Jellycat公仔不論大人小朋友都愛不釋手，除了可以到Jellycat官方零售店入手，其實到網購平台買可能更平！Selfridges有不少Jellycat公仔定價都比香港官方平，而且還有最新上架的聖誕系列公仔，如Letter to Santa Jellycat公仔官方定價為$535，而Selfridges只需$375，平了$160！聖誕特別版還有Snow Globe Jellycat、極趣緻的滑雪版花生、粉藍色手套Jellycat公仔等，值得留意這幾款香港官方還未上架，Selfridges可以搶先入手買來過聖誕！
除了入手聖誕特別版Jellycat，還可以買定朋友們的聖誕禮物，推介極搶手的棉花糖Jellycat公仔，Selfridges只需$235，還有仿真度極高的Bagel公仔，價錢都只是$280，全不用$300就買到！Selfridges運費為£30（約港幣$317），或者可以港幣$800購買Selfridges+ 免運費一年，與朋友夾單多買幾隻Jellycat即可攤分成本，平均除開都平過官方價，而且Selfridges不時都會有新品上架，買年plan的話可以隨時隨心平價入手！
JELLYCAT Amuseables Snow Globe Soft Toy 20cm
價錢：$310
JELLYCAT Amuseables Peanut 'Après Ski' Soft Toy 15cm
價錢：$215
JELLYCAT Amuseables Mitten Soft Toy 25cm
價錢：$280
JELLYCAT Amuseable Sports Ski Goggles soft toy 17cm
價錢：$375
JELLYCAT Amuseables Letter To Santa Soft Toy 15cm
價錢：$375｜
香港官方價：$535
JELLYCAT Bartholomew Bear Hanging Decoration 11cm
價錢：$190｜
香港官方價：$265
JELLYCAT Amuseable Pair Marshs soft bag charm 15cm
價錢：$235
JELLYCAT Amuseables Egglantine Egg On Toast Soft Toy 12cm
價錢：$265｜
香港官方價：$365
JELLYCAT Amuseable bagel soft toy 14cm
價錢：$280
