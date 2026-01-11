焦點

龍鼓灘填海環評料海豚回歸　環團批評離地：兩年豚蹤無起色

Jellycat 2026早春公仔新品來襲！向日葵熊熊、厭世龜BB版、粟米、西蘭花可愛度爆燈

Jellycat 2026 早春系列療癒來襲，1 月 13 日正式上架！最新的向日葵熊熊（Bartholomew Bear Daffodil Outfit）可愛度爆燈，圓潤熊身配大朵黃色向日葵頭飾，陽光笑容暖進心坎！

Jellycat 2026 早春系列還有粟米（Amuseables Sweetcorn）、紅蘿蔔蛋糕（Amuseables Carrot Cake）、三葉草公仔和吊飾（Amuseables Siofra Shamrock and Bag Charm）等等一共 16 個新款，每款都像從童話田園跳出，毛絨觸感柔軟如雲朵，看著讓人十分期待春天的來臨。

