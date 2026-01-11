Jellycat 2026早春公仔新品來襲！向日葵熊熊、厭世龜BB版、粟米、西蘭花可愛度爆燈

中國去年貿易順差首次突破一萬億美元，消息引發全球關注。諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）最近撰文，指中國貿易順差自2020年開始持續大幅增長，導致其他國家的製造業產出及就業減少，但中國領導層拒絕刺激消費、拒絕加強社會保障體系，故在追求經濟增長下，必須維持巨額貿易順差才能穩定經濟；否則，如果沒有巨額貿易順差，鑑於消費需求不足，中國經濟將陷入深度衰退。 生產力放緩 消費支出低迷 克魯明形容，中國正利用出口優勢去掩蓋國內經濟的失敗，認為中國消費支出低迷，儲蓄率早已高於臨界點，故一直以保持極高投資率去彌補消費不足，促進經濟快速增長；然而，勞動力萎縮及生產力放緩，極高的投資率的結果就是投資回報率劇降，令過往高儲蓄、高投資的經濟驅動模式難以為繼；顯而易見的解決方案是把經濟重心轉向消費，但中國領導層拒絕刺激消費，而選擇維持巨額貿易順差，儘管他們一直口頭強調經濟必須轉向消費。 龐大儲蓄缺乏優質投資 同時，鑑於中國勞動力日益短缺及創新滯後，其經濟缺乏足夠的優質投資去有效利用龐大儲蓄，而在當地找到有效投資這些儲蓄的方式愈來愈困難。而且，消費低、無法透過高投資彌補消費不足的經濟體，將持續處

信報財經新聞 ・ 5 小時前