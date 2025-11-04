Jellycat小籠包公仔區域限定登場！令人想咬一口的可愛角色，還附上蒸籠包裝盒

Jellycat最新推出的「小籠包」公仔，萌到讓人想一捏再捏！圓滾滾、白胖胖的身材設計，讓人看到就忍不住微笑。每隻約6cm高，絨毛柔軟細膩，抱著超療癒！

（官方圖片）

不只公仔超萌，Jellycat獨創的蒸籠包裝，使用藍色紙盒做成蒸籠造型，放上小籠包公仔，宛如飲茶時的真實場景。這個創意細節讓療癒度爆表，無論收藏還是送禮都超讚！

（官方圖片）

這款中國限定新品正式發售，喜歡Jellycat和港式飲茶文化的朋友千萬別錯過。除了抱枕版，還有方便攜帶的匙扣款式，完美符合不同收藏需求。不論是自用療癒，還是送親友當禮物，小籠包公仔與蒸籠的完美組合，絕對能成為你心頭好，讓日常生活增添趣味與暖意！

（官方圖片）

