Jellycat微笑聖誕樹太可愛了！超萌限定款悄悄上新，這款薑餅人最適合情侶互送？

隨著12月愈來愈近，Jellycat聖誕限定系列又悄悄上新了新成員，每隻毛絨絨的角色都可愛得讓人瞬間融化，是節日裡最佳的療癒夥伴！這次的薑餅人Fred和Ruby「薑餅人CP」，更成為了fans提前鎖定送給情人以傳遞心意的完美選擇～

Jolly Gingerbread Fred繫著蝴蝶結，臉上永遠掛著溫暖的笑容。他蓬鬆柔軟的材質，讓人一抱起就捨不得放手。

Jolly Gingerbread Fred €28

Jolly Gingerbread Ruby則戴著俏皮的蝴蝶結，眼睛閃閃發亮，模樣格外惹人憐愛，渾身散發著甜蜜氣息。

Jolly Gingerbread Ruby €28

經典角色Christmas Tree Ricky Rain Frog 被裝扮成聖誕樹的模樣，流露無奈又無辜的神情。雖然被彩帶和燈串團團包圍，但他那微微嘟起的嘴巴和柔軟的身體，反而顯得特別呆萌！

Christmas Tree Ricky Rain Frog €62

Peanut Reindeer則穿上馴鹿裝，圓潤的身形配上鹿角更顯憨厚，無辜的大眼睛直接萌進心底！

Peanut Reindeer €65

聖誕必需出場的自然還有薑餅屋！Gingerbread House薑餅屋露出俏皮笑容，糖霜屋簷和糖果裝精緻又討喜。

JELLYCAT Amuseables Gingerbread House soft toy 22cm $420

Gingerbread House €62

此外Jellycat還同步推出了一系列經典角色的聖誕樹裝飾，無論是送禮還是自用都能為寒冬帶來滿滿的溫暖與歡笑！

JELLYCAT Bartholomew Bear Hanging Decoration 11cm $190

Tree Decoration €25

Jellycat官網現在雖然已經陸續在上架聖誕系列，但都不及英國門市多款，當地已經推出了Jellycat微笑聖誕樹，太太太可愛了！各位會去英國的朋友請鎖定，可以在Selfridges入貨。

按此在Selfridges看Jellycat

（Yahoo Style圖片）

