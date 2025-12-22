Jellycat 迷注意！2025 聖誕系列登陸香港：必買清單 + 銅鑼灣掃貨攻略

Jellycat聖誕系列全攻略

「叮叮噹，叮叮噹...」聖誕鐘聲又響起喇！🎅 隨著年末節日氣氛愈嚟愈濃，全球粉絲等咗好耐嘅英國人氣毛公仔品牌 Jellycat，今年再次憑住得意到犯規嘅魅力，喺全城掀起一股勢不可擋嘅「Jellycat 聖誕」收藏熱潮！而最令人期待嘅 2025 最新聖誕系列，更加係將呢股熱度推向最高峰！

🎄 2025 Jellycat 聖誕系列：超過 35 款限定角色萌爆登場！

今次 Jellycat 2025 聖誕系列延續咗品牌一貫嘅溫暖風格同無限創意，一口氣推出咗超過 35 款令人心動嘅節日限定角色！

活力滑雪系列 ：穿上運動裝備嘅公仔，充滿冬日活力！

經典聖誕造型 ：最受歡迎嘅聖誕老人、麋鹿同雪人，收藏必入。

Amuseables 趣味裝飾：將聖誕樹、布丁甚至樹幹變成超萌掛飾，點亮你嘅聖誕佈置。

如果你正計劃嚟香港親身感受呢股 Jellycat 魔力，呢篇攻略你絕對唔可以錯過！

📍 香港掃貨必去：銅鑼灣時代廣場連卡佛期間限定店

對於嚟香港購物嘅旅客嚟講，銅鑼灣時代廣場連卡佛 (Lane Crawford) 嘅期間限定店已經成為咗必訪嘅朝聖地。想知道邊款係最難搶嘅「爆款」？實體店又有咩搶購秘笈？

呢篇 「Jellycat 聖誕香港購買指南」 為你網羅咗最新、最全面嘅市場情報，深度剖析 2025 聖誕系列嘅獨家賣點。

Trip.com x Yahoo 聖誕活動：專屬酒店優惠券 🎄

Yahoo專屬酒店優惠券：滿 HK$750 減 HK$50（優惠碼：GSVPUNCNXH）

Yahoo專屬酒店優惠券：滿 HK$2,000 減 HK$100（優惠碼：SYEIBNNHBK）

Trip.com x Yahoo 聖誕活動

推廣／使用日期︰2025 年 12 月 12 日至 2026 年 02 月 28 日

Shop Now 🥰





Jellycat聖誕系列 2025 總覽：必買清單與發售情報

年度重磅新品搶先睇！

根據 Jellycat 官方消息同埋香港各大買手店嘅最新情報，2025 Jellycat 聖誕系列早喺 9 月 2 日就已經登陸香港！如果你錯過咗首發都唔緊要，因為 10 月至 11 月期間仲有持續補貨，同埋更多新角色陸續加入。

今次聖誕系列主要分開咗 3 大萌爆主題：

「雪地運動系列」：充滿動感，最啱送畀鍾意滑雪嘅朋友。 「溫馨經典系列」：最傳統嘅聖誕造型，粉絲收藏必入。 「Amuseables 趣味系列」：將節日美食同裝飾變身公仔，創意爆燈！

💰 香港市場定價：由入門級嘅 HK$185 到收藏級嘅 HK$3,000 都有，無論你想買份小禮物定係豪買犒賞自己，都實有一款啱你！

Jellycat聖誕系列總覽

圖片來源：popbee

📅 發售時間軸：mark 底日子去掃貨！

想買到心頭好？記住呢幾個關鍵時間點：

2025 年 9 月 2 日（首波開售）

超過 24 款新品同步上架！ 必搶角色 ：穿上超萌滑雪裝嘅 Snow Suit Bear 、超溫柔嘅 Snow Suit Bunny ，仲有暖心度爆棚嘅 棉花糖熱朱古力 。呢批貨一出就成為咗全城焦點，非常搶手！

2025 年 10 月中旬（第二波追加）

重點新品 ：超精緻嘅 薑餅屋 、得意到犯規嘅 花生小麋鹿 ，仲有今年嘅「人氣王」—— 雨蛙聖誕樹 (Ricky Rain Frog Christmas Tree) ！

2025 年 11 月起（節日壓軸）

加推多款聖誕掛飾，可以掛喺袋或聖誕樹。 終極目標 ：高達 90cm 嘅超巨大版聖誕樹公仔 ，放喺屋企鎮店一流！



📏 系列規模：總共超過 35 款限定角色，仲有 5 大雪地主題場景，Jellycat 迷絕對會揀到眼花繚亂！

💡 編輯小貼士：

香港熱門款（例如小滑雪公仔同 Ricky Rain Frog）斷貨速度極快，建議大家出發前先喺 Trip.com 訂好酒店，鎖定銅鑼灣、尖沙咀等購物熱點，一有補貨就即刻衝去搶！

🔥 2025 五大「爆款王」：Jellycat 迷瘋搶清單揭曉！

經過我哋深度分析香港各大零售商（如 Lane Crawford、LOG-ON）嘅銷售數據，再結合埋 Instagram 同 Thread 嘅洗版熱度，以下為大家隆重介紹今年 Jellycat 聖誕系列最受歡迎、最難搶嘅五大「神級角色」。各位收藏家，準備好你哋個銀包未？

1. 魅力男神！滑雪裝巴塞羅熊 (Bartholomew Bear in Snow Suit)

呢隻 26cm 嘅 「滑雪巴塞羅熊」 絕對係今年嘅 C 位巨星！佢著住一套超精緻嘅藍色連帽滑雪褸，仲帶埋副毛絨護目鏡，成個造型神還原。最令粉絲尖叫嘅係，呢套滑雪衫竟然可以除得返出嚟，玩味十足！

⚠️ 掃貨情報：根據連卡佛報告，首批貨喺短短 3 日內就清晒倉！而家全港都等緊補貨，見到有貨真係要「秒入」！

滑雪裝巴塞羅熊

圖片來源：Jellycat官網

2. 溫馨之選！聖誕樹甜心小兔 (Bashful Bunny with Christmas Tree)

18cm 嘅經典 Bashful Bunny 今次化身節日使者，對手仔抱住一棵迷你聖誕樹，溫柔到暈！作為中價位嘅「入門首選」，佢無論係自用定送禮都係 100 分。

💡 編輯推介：建議配埋同系列嘅「士的糖小兔」湊成一對，呢份聖誕禮物絕對可以冧死另一半！

聖誕樹甜心小兔

圖片來源：Jellycat官網

3. 震撼視覺！90cm 超巨大挪威雲杉聖誕樹 (Amuseable Nordic Spruce Tree)

想屋企充滿聖誕氣氛但又唔想處理真樹？呢棵 90cm 巨型聖誕樹 就係你嘅救星！佢係 Jellycat 史上最大尺寸嘅限定裝飾，墨綠色絨毛超好摸，頂頭仲有一粒金星。

📸 打卡必備：雖然佢幾佔空間，但放喺客廳嗰種霸氣同視覺衝擊力，絕對係 IG 打卡嘅焦點！

90cm超大挪威雲杉聖誕樹

圖片來源：Carousell

4. 甜蜜夢幻！薑餅人 Ruby 與薑餅屋組合 (Gingerbread House & Ruby)

呢組組合用咗暖笠笠嘅焦糖色，配埋超精緻嘅「糖霜」車線細節，睇見都覺得甜！薑餅屋係立體設計，入面仲藏住「驚喜小彩蛋」，等待大家去發掘。

🏆 收藏價值：薑餅系列年年都係資深收藏家嘅「必搶項目」，今年嘅細節更加進步，非常值得入手。





薑餅人Ruby與薑餅屋組合

圖片來源：Jellycat官網

薑餅人Ruby與薑餅屋組合

圖片來源：Jellycat官網

5. 醜萌天花板！雨蛙聖誕樹 (Ricky Rain Frog Christmas Tree)

最後登場嘅係我哋嘅「話題王」—— Ricky Rain Frog！平時已經夠「厭世」嘅佢，今次夾硬著套掛滿燈飾嘅聖誕樹衫，嗰種強烈嘅反差萌真係笑死人。

🐸 人氣原因：呢隻「聖誕哭哭蛙」憑住獨特嘅幽默感，成為咗今年詢問度最高嘅角色。追求有品味、唔想同人撞款嘅你，一定要帶佢返屋企！





雨蛙聖誕樹Ricky Rain Frog

圖片來源：Jellycat官網





🧸 Jellycat 聖誕家族深度解析：熊熊 vs 兔兔，邊款係你心水？

想入手 Jellycat 聖誕系列，一定要睇埋兩大人氣家族嘅「華麗變身」！無論你係鍾意經典熊熊，定係鍾意長耳兔兔，今年嘅細節位絕對會令你驚喜。

🐻 Jellycat 聖誕熊系列：冬日運動風 vs 經典溫馨風

今年巴塞羅熊（Bartholomew Bear）家族主打「雪地運動」，如果你係細節控，一定要留意：

水藍雪衣版巴塞羅熊 (26cm) 呢隻係今年嘅「神級」滑雪熊！佢件水藍色防風褸質地超好，胸口仲有精緻嘅 Jellycat Logo 繡花。最正係副彈性護目鏡可以隨意戴上或除低，影相擺 Pose 一流，成個故事感即刻出晒嚟！





雪衣版巴塞羅熊

圖片來源：Jellycat官網

紅色心心冷衫小熊（26cm）如果你追求「經典」，呢隻著住紅色針織毛衣嘅小熊就最啱。深啡色嘅柔軟毛毛配埋鮮紅冷衫，視覺上超溫暖，係送禮畀女朋友或小朋友嘅「穩陣」首選。

紅色心心冷衫小熊

圖片來源：Jellycat官網

「聖誕帽拉布拉多（Winter Warmer Pippa Labrador）」雖然佢係狗仔，但因為太受歡迎，成日被列入「熊類」熱搜！佢戴住紅色聖誕帽、繫住蝴蝶結，加上價錢係系列中最親民，係預算有限但又想入限定款嘅最佳選擇。

聖誕帽拉布拉多

圖片來源：Jellycat官網

💡 編輯選購建議： 想玩擺拍、鍾意互動嘅揀「滑雪熊」；鍾意攬住瞓、追求極致手感嘅就揀「紅冷衫熊」。

🐰 Jellycat 聖誕兔系列：垂耳迷必入全攻略

經典嘅 Bashful Bunny 邦尼兔今年換咗幾款節日新裝，由入門到收藏級都有：

入門必買款 ：

18cm 聖誕樹兔兔 ：手抱松綠色迷你聖誕樹，簡約得嚟超有氣氛。







18cm聖誕樹兔子

圖片來源：Jellycat官網

31cm 聖誕帽兔兔：大尺寸版，最啱 Staycation 嗰陣擺喺床頭影相。

31cm聖誕帽兔子

圖片來源：Jellycat官網

18cm 士的糖兔兔：拎住紅白條紋士的糖，入手門檻最低，最啱做聖誕交換禮物。

士的糖兔子（Candy Cane Bunny）

圖片來源：Jellycat官網

高階收藏款：

限量松果邦尼兔（Pinecone Bunny）「松果邦尼兔（Bashful Pinecone Bunny）：呢款係設計師特別版！身體壓咗好細緻嘅「鱗片紋理」嚟模仿松果質感，條尾仲係一球白色雪花。產量極少，見到一定要即入！

限量松果邦尼兔

圖片來源：Jellycat官網

雪衣邦尼兔（Snow Suit Bashful Bunny）「雪衣邦尼兔（Bashful Bunny in Snow Suit）：同滑雪熊湊成一對嘅「雪衣 CP」，粉紅色連帽雪服襯埋對長耳仔，萌度直接爆燈！

雪衣邦尼兔

圖片來源：Jellycat官網

冷門但值得收藏的聖誕動物

除熊兔主力外，以下角色具有潛在收藏價值：

「活力四射！滑雪小企鵝（Peanut Penguin Snowboarding）」雖然得 18cm，但佢戴住藍色毛帽、腳踏滑雪板，充滿動感。呢款細節多，係唔少低調收藏家嘅心頭好。

滑雪小企鵝Peanut Penguin Snowboarding

圖片來源：Jellycat官網

雪人Little Snowman「憨萌雪人Jesse（Snowman Jesse）：這款18cm的『雪人Jesse』圓碌碌嘅身體配埋胡蘿蔔鼻同紅圍巾，係最經典嘅聖誕象徵。放喺屋企做裝飾，即刻有種過緊白色聖誕嘅感覺。

雪人Little Snowman

圖片來源：Jellycat官網

🎄 Jellycat 聖誕樹全系列：由 90cm 巨型款到超萌掛飾

尺寸點樣揀？空間佈置全攻略

Jellycat 嘅 Amuseables 趣味聖誕樹系列係每年嘅重頭戲。無論你係住大屋定係玩緊「精緻生活」，總有一款啱你屋企個 Size！

1. 殿堂級 90cm 超大款：客廳嘅靈魂

如果你屋企客廳夠大，或者想幫店舖、辦公室增添氣氛，呢隻 90cm 挪威雲杉 絕對係首選！

賣點 ：墨綠色厚實毛毛，入面有隱藏支撐位，企得超穩。

效果：視覺效果完全唔輸畀真樹，仲唔使清理落葉，係 IG 影相最吸睛嘅「豪裝」級聖誕佈置。

2. 最受歡迎 30-45cm 標準款：CP 值最高

呢個 Size 係香港最熱賣嘅款式，因為佢夠晒靈活！

放邊好？ ：床頭櫃、書檯角落、或者餐檯中心都得。

推介：45cm 挪威雲杉或者 30cm 藍雲杉。佢哋**「性價比」最高**，唔太佔位但節日感十足，係最易入手嘅裝飾單品。

3. 18cm 迷你款：新手入門首選

無論係單獨一棵小樹，定係邦尼兔手持嘅迷你款，都係細單位嘅救星。

玩法：最啱同其他 Jellycat 公仔一齊「排排坐」砌場景。如果你係第一次買 Jellycat 聖誕裝飾，呢個係最無壓力嘅入門選擇。

4. 8-12cm 掛飾款：隨身帶走嘅萌度

Jellycat 將巴塞羅熊（Bartholomew Bear）等經典角色縮細變成掛飾，仲配埋掛繩。

用途：除咗掛喺真聖誕樹度，仲可以掛喺袋度出街，或者當做聖誕禮物嘅精緻 Packing。

💡 Jellycat 聖誕佈置 3 大靈感方案

想幫你嘅 Jellycat 影張靚相擺上 Thread/IG？試下呢幾個搭配建議：

❄️ 方案一：北歐簡約風（High-End 質感）

組合 ：90cm 挪威雲杉 + 雪花水晶球 + 銀色星星人掛飾。

視覺感：主打綠、白、銀三色，營造出好似芬蘭雪地咁純淨嘅高級感，簡約得嚟非常有品味。

🧸 方案二：童話溫馨風（最啱氹小朋友/女朋友）

組合 ：聖誕樹兔兔 + 松果兔 + 雪人 Jesse + 薑餅屋。

視覺感：多角色堆疊出豐富嘅層次感，好似走入咗聖誕繪本世界咁，充滿故事感同溫暖氣氛。

🐸 方案三：搞怪反差風（社恐/幽默人士必入）

組合 ： 聖誕樹哭哭蛙 (Ricky Rain Frog) + 花生小麋鹿 + 黑拉布拉多。

視覺感：利用哭哭蛙嗰種「厭世樣」同聖誕裝嘅反差，打造最具有話題性嘅佈置。包你影相放上網，朋友一定瘋狂留言！

🛍️ Trip.com 編輯私心建議

想買到最齊色、最齊 Size 嘅 Jellycat 聖誕樹？銅鑼灣時代廣場連卡佛係貨源最穩陣嘅地方。

既然去得掃貨，不如順便喺 Trip.com 訂埋附近嘅五星級酒店，咁就唔使拎住棵 90cm 嘅聖誕樹迫地鐵，可以直接返酒店慢慢拆箱影相！

Jellycat 香港購買全指南：實體店、價錢同隱藏福利

想親手摸到 Jellycat 嘅質感？想買到最罕有嘅聖誕限定？喺香港，你一定要去呢幾個地方「巡舖」！

1. 銅鑼灣時代廣場連卡佛：Jellycat 迷嘅主力戰場 ⚔️

如果要揀一個全香港最齊貨、氣氛最好嘅地方，一定係銅鑼灣時代廣場連卡佛 (Lane Crawford)！

地址 ：銅鑼灣勿地臣街 1 號時代廣場 1 樓

營業時間 ：10:00 - 21:00（聖誕期間通常會開夜啲）

點樣去？ ：港鐵銅鑼灣站 A 出口行 3 分鐘就到，超方便！

獨家必玩位 ：

巨型咖啡杯打卡位 ：有個超級大嘅 Coffee-to-Go 咖啡杯公仔，影 IG Story 一流！ 沉浸式體驗 ：成個聖誕主題陳列區，你可以實際試抱下隻公仔，揀到最啱心水嗰隻先買。







銅鑼灣時代廣場連卡佛期間限定店

圖片來源：acirclemagazine

聖誕主題陳列場景

圖片來源：cosmopolitan

限定粉紅精品 ：呢度有 連卡佛限定 嘅「粉紅色咖啡杯斜孭袋」，出面買唔到架。



粉紅色咖啡杯斜孭袋

圖片來源：cosmopolitan

2. 荔枝角 Jellyfatfat：搵絕版/罕有款嘅秘密基地 🤫

除咗大百貨公司，呢間位於荔枝角嘅實體店喺圈入面都好出名：

地址 ：荔枝角青山道 654-656 號浪淘大廈 2 樓 F 室（鄰近 MTR 荔枝角站 B1 出口）

啱咩人去？：想搵英國官網獨家款、或者已經斷咗貨嘅絕版款。呢度有時會有意想不到嘅驚喜，仲提供埋代訂服務。

荔枝角代购實體店

圖片來源：Jellyfatfat

3. 海外電商直郵：足不出戶搶新貨 💻

如果你唔想喺香港人迫人，可以考慮呢兩個 Online 選項：

Selfridges ：英國百貨官網，雖然可以寄香港，但聖誕系列通常快到好似閃電咁賣晒，要隨時 F5 重新整理個網！

Jellycat 英國官網：款式最齊，但要注意運送時間通常要 7-14 個工作天。如果你係想買嚟聖誕佈置或者送禮，記得一定要提早至少一個月落單，唔係就變咗「過後聖誕」㗎喇！









香港聖誕酒店推介

嚟香港除咗要衝去搶購心儀嘅 Jellycat 聖誕限定公仔之外，點解唔趁機將呢趟旅程升級，變成一場超浪漫、超充實嘅「香港聖誕 Staycation」？你可以規劃一個兩日一夜嘅夢幻行程：下晝去銅鑼灣連卡佛掃貨，夜晚去尖沙咀睇維港聖誕燈飾，再返酒店同你新買嘅 Jellycat 一齊拆箱影相！

👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠

👉酒店 5% 折扣: 立即註冊，首單即減至多 5%

🏨 Trip.com 精選：銅鑼灣掃貨首選酒店

既然目標係 Jellycat 聖誕系列，住喺「主力戰場」銅鑼灣附近就最方便，買完大袋細袋即刻攞返酒店放低，再出動去食好西！

香港銅鑼灣皇冠假日酒店

推介原因：就喺時代廣場附近，掃貨簡直係「零距離」。房內空間感十足，仲可以飽覽跑馬地馬場景觀，聖誕氣氛一流。

香港銅鑼灣皇冠假日酒店

香港銅鑼灣皇冠假日酒店

Shop Now





柏寧酒店

推介原因：位於銅鑼灣核心地帶，對面就係維多利亞公園聖誕市集。佢哋嘅 Rooftop Bar 可以睇到超靚維港景，好啱同伴侶過聖誕。

香港柏寧酒店, 傲途格精選

香港柏寧酒店, 傲途格精選

Shop Now

香港銅鑼灣智選假日酒店

推介原因：CP 值極高！雖然價錢親民，但位置極佳，行去時代廣場只需幾分鐘，慳返啲酒店錢攞嚟買多幾隻限定版 Jellycat仲划算！

香港銅鑼灣智選假日酒店

香港銅鑼灣智選假日酒店

Shop Now





🎡 聖誕限定體驗建議

打卡熱點 ：去完銅鑼灣，可以搭天星小輪去尖沙咀海旁，睇全港最震撼嘅聖誕燈飾幕牆。

一站式預訂：而家立即登上 Trip.com，除咗可以搶到最抵嘅聖誕酒店優惠，仲可以一併預訂埋昂坪 360 或者香港迪士尼樂園門票，令你嘅 Jellycat 聖誕之旅更加完美！

🎁 唔好等喇！聖誕期間酒店房源非常緊張，即刻上 Trip.com 搶訂心水住宿，帶住你嘅 Jellycat 夥伴滿載而歸啦！





更多香港聖誕攻略



