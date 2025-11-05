Jellycat和香奈兒聯名？達人「菱格包」太吸睛，關穎「Jellycat風」柏金包詢問度超高

Jellycat風小香包

已經成為可愛療癒保證的Jellycat，又有出新包包了嘛！？在《女人我最大》節目上，就邀請到包包改造達人馬毅老師曬出他話題十足的Jellycat小香肩背包，先前才看過他把IKEA購物袋爆改成精品包，這次的小香包包，魅力真心很難抗拒呢！

Jellycat風小香肩背包

廣告 廣告

包包改造達人馬毅就在「不負責花絮」中介紹，熱衷於改造、翻玩的他，這回就拆了一隻全球爆紅療癒娃娃Jellycat，結合香奈兒經典翻蓋包的元素，改造出一款Jellycat路線的小香肩背包啦！

防塵袋改造成內膽包

圖片來源：IG@womanqueen42

他特別提到，為了讓療癒的幸福感完整呈現，包包無論是上面的絨毛或是包身，都是選擇100%的羊毛和羊皮製成，而且，在台灣需要另外花錢購買的防塵袋，他也將袋子改造成具有防水效果的內膽包，「有分層，東西也不會亂掉，加入隔間更好收納！」

圖片來源：IG@majima_official

細節完全不馬虎的Jellycat小香肩背包，包包掀蓋是Jellycat的溫暖微笑、包包底部則是俏皮的小腳丫，甚至連Jellycat的標籤都直接縫在包包的一側，雖然長得像玩具，但是可以背出門，也能當作和小孩互動的娃娃，一包多用的優點，真的是越看越可愛呢～

Jellycat風 mini22包

圖片來源：IG@majima_official

除了推出Jellycat小香肩背包，馬毅自己也有另外把Jellycat元素放在香奈兒的mini 22上呢！他介紹，他先拆解了一個Jellycat的包包，取上面織標、洗標、眼睛、腿，還有包包跟掛飾才會有的小圓牌，之後使用絨毛布做出mini 22抽繩包的雛形，這款軟萌包包就這樣誕生啦！

關穎有Jellycat風柏金包

圖片來源：IG@kwanterri

先前關穎也在個人IG上分享，無法招架Jellycat魅力的她，也一連買了2款Jellycat風格的柏金包，毛絨絨的外觀，每次只要po上網或是背出門，都會成為全場焦點～但是！要再次提醒，關穎手上的Jellycat包包不是愛馬仕聯名，而是印尼店家Hold by Hand 自家延伸翻玩的包包唷！

更多女人我最大報導

于朦朧死因成謎！爆「中國準影后」是幫兇之一，超狂背景遭起底

女星爆買22咖「台灣LV包」！關穎、舒華都用過，耐髒能裝紅到歐洲去



本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章