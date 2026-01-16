Jellycat也來迎接「2026赤馬年」！新年特別版紅色馬公仔登場

2026年是「赤馬」年，不少品牌也湊上這股新年熱來推出馬年系列，沒想到Jellycat也有參一腳，農曆新年特別版公仔是紅色赤馬公仔，一眾Jellycat迷搶不到春季系列，也來收藏Jellycat紅色馬公仔吧！

迷倒一眾公仔迷的Jellycat，春季系列在日前上架已被瘋搶，同時在官網見到，新年特別版公仔已悄悄上架，是紅色馬公仔（Festival Horse €55），湊上赤馬年熱潮。一眾Jellycat迷，會想入手這隻紅色可愛小馬嗎？暫時香港未上架，想買就在官網入手吧！

Jellycat 2026早春公仔新品來襲！向日葵熊熊、厭世龜BB版、粟米、西蘭花可愛度爆燈

