Jellycat 2025聖誕新品萌到犯規！滑雪花生、扁嘴龜、戴耳罩棉花糖...錢包又要守不住啦

聖誕季還沒到，Jellycat 2025 聖誕限定新品已來勢洶洶！從閃閃發光的雪花到滑雪耍帥的花生，每款都萌到讓人想立刻打包，錢包根本擋不住這波可愛攻擊！

Photo from Jellycat

1）Amuseables Snowflake 冬日小雪花 €38.00（約港幣 $323）

Amuseables Snowflake 冬日小雪花 €38.00

原來這隻Amuseables Snowflake是一個閃亮亮的小歌后，熱身練聲可愛到暈。她最喜歡和好朋友咪高峰一起二重唱，表演時偶爾還會帶來一陣小雪暴，在冰上收到不少掌聲呢！

2）Amuseables Cheese Fondue 流心芝士火鍋 €48.00（約港幣 $408）

Amuseables Cheese Fondue 流心芝士火鍋 €48.00

魅力滿滿的 Amuseables Cheese Fondue 除了看起來可口，還最鍾意邊舉辦晚餐派對，邊與大家分享它在瑞士五星級酒店做禮賓司的趣事。

3）Amuseables Christmas Tree 星星聖誕樹 €52.00（約港幣 $442）

Amuseables Christmas Tree 星星聖誕樹 €52.00

聖誕怎少得了一棵可愛又毛絨絨聖誕樹？Amuseables Christmas Tree超級愛打扮，閃片、閃燈、絲絨圍巾一樣都不能少，陪你以最華麗的身姿過節。

4）Amuseables Peanut ‘Après Ski’ 滑雪花生 €28.00 （約港幣 $238）

滑雪花生 Amuseables Peanut ‘Après Ski’ €28.00

Peanut 萬聖節扮完黑貓今次扮滑雪高手！Amuseables Peanut ‘Après Ski’ 滑雪技術高超，無論是在雪上滑行，還是教Ricky Rain Frog滑雪（雖然對方只是為芝士火鍋而來），它都自信滿滿～

5）Twins Amuseables Toastie Pink and White Marshmallows 粉白棉花糖 €40.00（約港幣 $340）

Amuseables Toastie Pink and White Marshmallows €40.00

這對Amuseables Toastie Pink and White Marshmallows親密無比，最愛在寒冷天氣裹著毯子，一邊飲熱飲一邊看書，窩在一起暖心聊天。

6）Amuseables Hot Chocolate with Marshmallows 熱朱古力與棉花糖 €40.00（約港幣 $340）

Amuseables Hot Chocolate with Marshmallows 熱朱古力與棉花糖 €40.00

冬天最適合來一杯熱氣騰騰的朱古力！聽說可愛又療癒的Amuseables Hot Chocolate with Marshmallows ，專長是為大家籌辦最舒適的睡衣派對～

7）Timmy Turtle 'Skating' 滑冰裝Timmy €65.00 （約港幣 $553）

Timmy Turtle 'Skating' €65.00

換上滑冰裝的Timmy 雖嘴上說不喜歡過節日，但這副嘴硬心軟的反差模樣，加上藍色毛線帽、冰刀鞋和圓滾滾龜殼，讓他成為今年冬季最討喜的陪伴！

Jellycat 2025萬聖節新品來襲！被可愛版木乃伊、小蝙蝠萌翻了

