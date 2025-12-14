Jellycat 2026情人節新品登場！情人節心意全靠它，粉嫩小樹熊、愛心蛋太萌啦

一連串節日即將到來，已經為情人節禮物在苦惱了嗎？不用擔心，Jellycat 2026年情人節限定系列已悄悄登場，推出多款萌度超標的新品！全系列將於12月17日正式開售，想為重要的人準備驚喜，現在就要開始留意了！

Cream Bunny with Rose - €50.00 （約HK$453）

經典的Bunny兔兔手捧鮮紅玫瑰，搭配真摯的黑色大眼睛，彷彿在無聲地請求對方收下心意，療癒可愛的模樣讓人難以拒絕。

Koala with Message - €38.00 （約HK$344）

這隻無尾熊化身為浪漫小信差，雙手拿著一個粉色信封。它粉紅色的大耳朵非常吸睛，能代你傳達不敢開口的心意！

Festival Horse - €55.00 （約HK$498）

全身覆蓋著紅色絨毛的小馬，搭配金黃色的鬃毛，造型獨特搶眼。它就像從節慶嘉年華中奔馳而出，能送出讓人一眼難忘的驚喜喔！

Timmy Turtle Romantic Outfit - €65.00 （約HK$589）

Timmy Turtle Romantic Outfit - €65.00 （約HK$589）

穿上浪漫裝的提米烏龜，穿上海軍風條紋上衣，背上的紅色龜殼還佈滿了心形圖案，甜美細節心思十足。

Heart Dragon - €75.00 （約$680）

採用夢幻嫩粉與深緋紅撞色設計的小龍，從背上的小尖刺到尾巴尖端都藏著心動細節，它趴著的慵懶姿態超級療癒！

Amuseables Colette Heart Macaron - €33.00 （約HK$299）

立體愛心造型的馬卡龍圓滾滾的，配上小短腿與微笑表情，尺寸剛好，放在書桌或床頭都能瞬間增添濃濃的幸福感～

Amuseables Heart Boiled Egg - €25.00 （約HK$227）

情人節想為愛人煮隻愛心蛋但又怕失手？一於用它代替吧！蛋黃部分有著治癒的笑臉，加上粉嫩的小腳板，是一件能讓人會心一笑的零失手暖心小禮物。

