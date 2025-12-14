精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
Jellycat 2026情人節新品登場！情人節心意全靠它，粉嫩小樹熊、愛心蛋太萌啦
一連串節日即將到來，已經為情人節禮物在苦惱了嗎？不用擔心，Jellycat 2026年情人節限定系列已悄悄登場，推出多款萌度超標的新品！全系列將於12月17日正式開售，想為重要的人準備驚喜，現在就要開始留意了！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
Cream Bunny with Rose - €50.00 （約HK$453）
經典的Bunny兔兔手捧鮮紅玫瑰，搭配真摯的黑色大眼睛，彷彿在無聲地請求對方收下心意，療癒可愛的模樣讓人難以拒絕。
Koala with Message - €38.00 （約HK$344）
這隻無尾熊化身為浪漫小信差，雙手拿著一個粉色信封。它粉紅色的大耳朵非常吸睛，能代你傳達不敢開口的心意！
Festival Horse - €55.00 （約HK$498）
全身覆蓋著紅色絨毛的小馬，搭配金黃色的鬃毛，造型獨特搶眼。它就像從節慶嘉年華中奔馳而出，能送出讓人一眼難忘的驚喜喔！
Timmy Turtle Romantic Outfit - €65.00 （約HK$589）
穿上浪漫裝的提米烏龜，穿上海軍風條紋上衣，背上的紅色龜殼還佈滿了心形圖案，甜美細節心思十足。
Heart Dragon - €75.00 （約$680）
採用夢幻嫩粉與深緋紅撞色設計的小龍，從背上的小尖刺到尾巴尖端都藏著心動細節，它趴著的慵懶姿態超級療癒！
Amuseables Colette Heart Macaron - €33.00 （約HK$299）
立體愛心造型的馬卡龍圓滾滾的，配上小短腿與微笑表情，尺寸剛好，放在書桌或床頭都能瞬間增添濃濃的幸福感～
Amuseables Heart Boiled Egg - €25.00 （約HK$227）
情人節想為愛人煮隻愛心蛋但又怕失手？一於用它代替吧！蛋黃部分有著治癒的笑臉，加上粉嫩的小腳板，是一件能讓人會心一笑的零失手暖心小禮物。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：聖誕禮物2025｜Jo Malone London聖誕系列＋Pop-up登場！倒數日曆超搶手、薑餅味香水限定回歸
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
MBTI「專屬顏色」是什麼？日本色票測驗網上瘋傳：INTP「霧冬藍」超美，16型人格色票一次看
「人間芭比」BLACKPINK Lisa的芭比公仔亮相！藝術家還原Lisa粉紅Labubu造型，推出16吋OOAK公仔
其他人也在看
【Aeon】黃金朝市 無鹽去骨鯖魚 $50/盒 （只限14/12）
又到咗每個月第二同第四個嘅星期日都有嘅黃金朝市啦！今日（12月14日）黃金朝市係各分店舉行，推廣時間會由開店至下午1時！重點係，鯖魚放題終於強勢回歸啦！唔理你拎走幾多鯖魚，只要係限時內塞得入個盒就可以，真正實現鯖魚自由！另外仲有其他精選超市食品 及日常生活用品都有限時優惠 ，大家記得今個星期日早啲到各分店啦！YAHOO著數 ・ 22 小時前
MAMAMOO華莎激減10kg，「骨感美人」火辣身材這樣練：從增肌到雕塑線條，運動＋飲食減肥餐單公開
MAMAMOO華莎Hwasa近日一首〈Good Goodbye〉，在青龍獎演出後引起討論。不只是她與朴正民的曖昧互動引起關注，更甚是華莎這次的回歸又美出新高度，瘦掉半個自己一樣，直角肩、蜜大腿同時上圍也是豐滿的身型，女生看到都超羨慕！到底這位火辣美人是怎樣瘦下來呢？Yahoo Style HK ・ 1 小時前
聖誕禮物2025｜Marshall Major V 歷史新低，HK$700 入手型格頭戴耳機
聖誕購物季期間 Marshall 推出大量優惠，大家最愛的型格頭戴耳機 Major V 這次刷新了歷史低價！只要 US$90 即可買到，換算後約為 HK$700，而且免運費直送香港。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
小米將農曆新年前出大招，小米17 Ultra，中階 REDMI 機
文章來源：Qooah.com 消息源 @數碼閒聊站 發博文表示，Xiaomi 將會有一大批新品準備發佈，有1x Snapdragon 8 Elite Gen5 影像旗艦、1x 天璣8系處理器中階機、1x天璣 9系處理器中階機、1x全智能手錶、2x耳機，1x中階平板，以及其他的 IoT 產品，這些產品都能夠確定會在農曆新年前推出。 消息源 @數碼閒聊站 之前還透露過，Xiaomi 的全智能手錶會配備 Android / Xiaomi HyperOS 系統，搭載了 930mAh 電池，支援獨立 eUICC 晶片的 eSIM 技術。 消息源 @數碼閒聊站 提到的天璣手機應是 REDMI Turbo 5（8系處理器）和 REDMI Turbo 5 Pro（9系處理器），REDMI Turbo 5 將會是全球首發天璣8500 處理器的手機。 搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 影像旗艦手機應是 Xiaomi 17 Ultra，將會首發配備 LEICA 1吋主鏡，搭配國產豪威 OV50X 傳感器，超廣角鏡頭為 5000萬像素，潛望長焦鏡頭為 2億像素，據傳該手機應會在本月正式推出Qooah.com ・ 5 小時前
陳凱琳搵世界冠軍教跳繩 尖沙咀街頭喪跳大成功
【on.cc東網專訊】視帝鄭嘉穎老婆陳凱琳（Grace）近日在社交網大玩跳繩挑戰，她自言從小就喜歡跳繩，數月前膽粗粗找來世界跳繩大賽冠軍張柏鴻教她跳繩，片中見她練習花式時，不停被繩絆倒，搞到她忟到丟繩，但屢敗屢戰的她終於成功，她笑言：「佢仲讚我幾有潛質~所以我今東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
港超級富豪1.7萬人 飆23%冠全球
致同香港會計師事務所發表《香港財富管理熱潮：引領全球市場新格局》報告顯示，香港在強勁資本湧入、家族辦公室增長、金融科技創新，以及與大灣區深度融合的情況下，有望超越瑞士，成為全球最大跨境財富管理中心。今年上半年，香港超級富豪人數飆22.9%至17215人，是全球頂級財富市場中增幅最大地區。信報財經新聞 ・ 2 天前
東張西望︳被Patrick Sir口快快爆有拖拍 梁敏巧︰你真係好曳呀！
人稱「東張女神」嘅梁敏巧Maggie，早前參加戀愛綜藝《女神配對計劃》，並且同「暖男律師」劉啟進（Matt）配對成功Yahoo 娛樂圈 ・ 47 分鐘前
中日關係惡化 日警掃蕩「中華系黑市」 中國人生意急跌三分之二
日中關係惡化，日本警方掃蕩中華系黑市，旅客減少、邊境收緊，中國人經營的地下與灰色經濟生意急速萎縮。Yahoo財經 ・ 1 天前
車Cam直擊｜吐露港公路巨型車輪飛脫 警員果斷跳車「飛腳」截停(有片)
馬路驚現車輪百米滾動，幸得警員果斷下車「一腳截停」，避免意外發生。今日(14日)網上流傳一條車cam片段，事發於昨日早上約9時半，在吐露港公路駛至天鑽附近，正在行駛中的車輛突然駛慢。其後只見一個巨型車輪由馬路中心滾到路邊，撞到路邊欄杆後又徐徐往車龍方向滾去，眼見就要撞到其中一輛車。am730 ・ 10 小時前
lululemon市值一年蒸發250億美元！執行長將下台
露露檸檬今年股價重挫 46%，市值蒸發約 250 億美元，執行長 Calvin McDonald 宣布將於 2026 年卸任。北美市場成長停滯、庫存與促銷壓力升高，中國市場卻高速成長，成為公司關鍵支撐。鉅亨網 ・ 12 小時前
澳洲邦迪海灘爆槍擊 16 死包括 1 槍手 疑犯父子落網 目擊者稱槍手掃射約 10 分鐘如「人間地獄」︱Yahoo
澳洲悉尼著名旅遊點邦迪海灘（Bondi Beach）附近發生槍擊案，造成 16 人死亡，另有 43 人受傷。50 歲疑兇 Sajid Akram 和 24 歲兒子 Naveed Akram 已經落網，其中前者在事件中喪生。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
美女歌手尖沙咀行街被非禮 遭網民質疑處理手法
歌手黃淑蔓（Feanna）近日自揭於尖沙咀商場行街時，懷疑遭一名陌生男子非禮，事後她在分享經過並提醒女士出門要提高警覺。事件引起大批網民關注，聲援她之餘，亦有人表示曾遇上疑似同一名男子，憂慮對方是「慣犯」。她昨晚出席活動時表示：「其實喺網上面我冇講得好清楚，我純粹都希望大家可以小心啲，不過我都唔驚嘅。同埋上次都有少少嬲自己，反應唔切，下次如果再遇到，應該就會做一個再適當少少嘅反應。」東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
美國總統健康與高齡爭議 兩任總統面臨相似挑戰
（法新社華盛頓13日電） 有一位美國總統，一位上了年紀、支持率欠佳，且健康狀況頻受外界質疑，而且這位美國總統堅持國家正欣欣向榮。重返白宮近1年的共和黨籍總統川普，持續拿自己跟前任的民主黨籍總統拜登相比較。法新社 ・ 16 小時前
沙田馬場男子持橫額衝入跑道被制服 橫額疑表達要求調查宏福苑火災︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】沙田馬場今日（ 14 日）舉行賽事期間發生驚險一幕。下午接近 5 時，第 8 場賽事進行途中，一名男子突然手持橫額，在接近終點位置衝入草地賽道，情況一度十分危險。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
大埔宏福苑五級火｜災民覓租盤被朋友妻坐地起價 批評對方是「吸血鬼」
大埔宏福苑五級火造成至少160人死亡，大批災民痛失家園。有一名災民近日在網上發文，指事發後一直努力尋找租盤，獲朋友妻子介紹有一間未補地價的公屋單位出租，但突然坐地起價，他狠斥對方是「吸血鬼」。 該名災民發文指，有一名認識了30年的老朋友，其妻子「有一間遺產買斷了，未補地價的公屋」無人居住，原本指可以1萬元租予事主am730 ・ 1 天前
少時第一個結婚是她？36歲Tiffany傳嫁39歲男演員卞耀漢，Tiffany手寫信甜蜜告白：給我帶來安定感的人
韓國K-pop偶像天團《少女時代》成員Tiffany Young (黃美英) 被傳與實力派演員卞耀漢明年秋天舉行婚禮，這結婚消息相當震撼，那些年我們追看的女團偶像現在要結婚了，是《少女時代》首位人妻！Yahoo Style HK ・ 1 天前
商務及經濟發展局前局長蘇錦樑逝世 終年 67 歲｜Yahoo
前商務及經濟發展局局長蘇錦樑逝世，終年 67 歲。行政長官李家超對蘇錦樑辭世表示哀悼。前特首梁振英在社交媒體發文悼念。據了解，自 2017 年離開政府「無官一身輕」的蘇錦樑，近年患有白血病。他除了效力過曾蔭權及梁振英班子的「熱廚房」，亦曾任民建聯副主席、醫院管理局成員、策略發展委員會成員及嶺南大學校董會成員。Yahoo新聞 ・ 1 天前
元朗大寶冰室｜「肉餅飯潮文」爆紅食客續排長龍 今起限賣300份肉餅 下午只剩150份(有片)
【12月13日更新】適逢今日星期六，《am730》記者在下午時分到場觀察，店外大排長龍，有過百名市民在場等候。大寶冰室今日起限賣300份肉餅，但在下午1時多，店方已在社交平台Threads指只剩150份，敬請食客原諒。am730 ・ 1 天前
英超 ｜車仔考慮多種「脫史」方案 水晶宮列斯有意接收
據報車路士願意考慮多種史端寧的離隊方案，包括永久轉會、外借，甚至在未能達成合適協議時的雙方解約。而水晶宮與列斯聯成為最大機會的潛在買家。Yahoo 體育 ・ 7 小時前
林德信愛女遺傳最強基因 邊聽邊唱樂在其中
【on.cc東網專訊】歌手林德信（Alex）將於明年推出收錄6首新歌的實體碟，早前推出了首炮歌曲《情歌還是老的好》，近日Alex在社交平台晒出一條影片，片段中他表示：「最近呢，我搵到有個人唱我嘅新歌，唱得幾好喎，聽下先」，正當大家仍在猜測他邀來誰幫忙宣傳歌曲時，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前