Jellycat「外星人」公仔可愛大爆發！「太空系列」韓國首爾pop-up，大賣火星、UFO、太空狗仔

Jellycat的可愛力量真的沒法擋住，近日推出「太空系列」並在韓國首爾開Pop-up發售，公仔可愛程度要融化每位公仔迷。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

「太空系列」在韓國首爾開設限定體驗館，大賣超級可愛的太空角色，如綠色外星人，又有火星、UFO、彗星，不少得太空倉裡要有的「博士」以及「太空狗仔」，完全就是要一眾Jellycat迷乖乖課金。

（IG@jellycat）

（IG@jellycat）

（IG@jellycat）

（IG@jellycat）

Jellycat SPACE系列會在11月5日至12月28日舉行，各位會到首爾的Jellycat迷，別錯過機會購入可愛的外星角色公仔！

廣告 廣告

（IG@jellycat）

（IG@jellycat）

（IG@jellycat）

（IG@jellycat）

Jellycat首爾限定店詳情：

日期：11月5日至12月28日

時間：11am-8pm

地址：MM Seongsu, 95 Yeonmujang-gil, Seongdong-gu, Seoul

按此登記進場

UNIQLO x KAWS重磅回歸！全新針織秋冬系列11.21開搶，告別低調大玩繽紛色

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

可愛力量：

Chiikawa新款「Kiramekko Teddy Bear」毛絨熊仔系列登場！10.17開賣，6大角色可愛得惹人憐愛

IKEA狐獴公仔太可愛了！SANDLÖPARE系列新登場：獵豹、長頸鹿、黑猩猩...大朋友都想抱回家

雙11優惠2025｜搶先平買Jellycat聖誕系列！最平低至$190、Letter to Santa公仔平官方價$160