Jellycat「外星人」公仔可愛大爆發！「太空系列」韓國首爾pop-up，大賣火星、UFO、太空狗仔
Jellycat的可愛力量真的沒法擋住，近日推出「太空系列」並在韓國首爾開Pop-up發售，公仔可愛程度要融化每位公仔迷。
「太空系列」在韓國首爾開設限定體驗館，大賣超級可愛的太空角色，如綠色外星人，又有火星、UFO、彗星，不少得太空倉裡要有的「博士」以及「太空狗仔」，完全就是要一眾Jellycat迷乖乖課金。
Jellycat SPACE系列會在11月5日至12月28日舉行，各位會到首爾的Jellycat迷，別錯過機會購入可愛的外星角色公仔！
Jellycat首爾限定店詳情：
日期：11月5日至12月28日
時間：11am-8pm
地址：MM Seongsu, 95 Yeonmujang-gil, Seongdong-gu, Seoul
