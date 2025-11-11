專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
Jellycat Space首爾快閃店｜全球首間太空主題體驗店 8款限定公仔搶先登場
英國人氣毛公仔品牌Jellycat終於登陸韓國！今次更以破格的太空主題在首爾潮流勝地聖水洞開設全球首間「Jellycat Space」體驗型概念快閃店。由11月5日起至12月28日期間限定，店內化身成充滿科幻感的宇宙總部，推出8款太空系列獨家新品，包括UFO、外星人等造型公仔。配合太空艙展示櫃、互動投影牆等打卡裝置，絕對是Jellycat迷和打卡控的朝聖地。
沉浸式體驗：打造「不可能的任務」場景
這次「Jellycat Space」快閃店的佈置可說是誠意十足。整個場地被精心設計成「宇宙總部 Space HQ」，讓大家一踏入店內就有如登上海洋藍色調的太空飛船內部。營造出復古美式太空站的氛圍。一樓主要是互動體驗區和新品首發展示，最吸睛的是圓窗太空艙造型展示櫃，感覺如置身太空船內挑選心愛的公仔。店內更設有互動投影牆，可以和Jellycat角色一起進行「太空任務」，打卡一流。
特別的是店員全部化身成太空領航員，穿着特製制服為顧客介紹產品和協助拍照。二樓則是既有商品展示區，除了太空系列，還有品牌經典的Bashful Bunny、Bartholomew Bear等Lovables系列，以及Amusables太陽、花生等食物造型公仔。店內還設有仿美式diner和Fish & Chips樣式的主題小攤位，每個角落都是打卡位。
8款太空新品搶先入手
今次太空系列共推出8款全新設計，最矚目的當然是UFO飛碟造型公仔，圓碟狀的身體配上小天線，趣怪可愛。外星人公仔則有綠色皮膚和大眼睛，經典的外星人形象令人會心微笑。還有火星主題公仔，以紅色為主調，球狀身體代表這顆紅色星球。最特別的是換上白袍的科學家水煮蛋公仔，將品牌經典角色重新演繹，充滿創意。
要留意每款Jellycat Space商品每人最多限購2件，部分熱門款式可能會提前售罄。建議透過Naver進行實名預約，每個ID每天限預約一次，預約者最多可攜帶3位成人入場。當然亦可以現場排隊，但週末人流較多，預約會比較穩陣。據知太空系列預計明年才會全球發售，想搶先入手就要把握這次機會了。
Jellycat Space Pop up Store
日期：11月5日–12月28日
時間：11am - 8pm
地址：MM Seongsu, 95 Yeonmujang-gil, Seongdong-gu, Seoul （ 地圖）
交通：地鐵2號線聖水站3號出口，步行約9分鐘
網址：按這裏
