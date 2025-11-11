Jellycat Space首爾快閃店｜全球首間太空主題體驗店 8款限定公仔搶先登場

英國人氣毛公仔品牌Jellycat終於登陸韓國！今次更以破格的太空主題在首爾潮流勝地聖水洞開設全球首間「Jellycat Space」體驗型概念快閃店。由11月5日起至12月28日期間限定，店內化身成充滿科幻感的宇宙總部，推出8款太空系列獨家新品，包括UFO、外星人等造型公仔。配合太空艙展示櫃、互動投影牆等打卡裝置，絕對是Jellycat迷和打卡控的朝聖地。

Jellycat Space快閃店以藍綠色調配搭橙色點綴，營造出復古美式太空站的感覺。（IG@le.syndrome、IG@yeriminkorea、官方圖片）

沉浸式體驗：打造「不可能的任務」場景

這次「Jellycat Space」快閃店的佈置可說是誠意十足。整個場地被精心設計成「宇宙總部 Space HQ」，讓大家一踏入店內就有如登上海洋藍色調的太空飛船內部。營造出復古美式太空站的氛圍。一樓主要是互動體驗區和新品首發展示，最吸睛的是圓窗太空艙造型展示櫃，感覺如置身太空船內挑選心愛的公仔。店內更設有互動投影牆，可以和Jellycat角色一起進行「太空任務」，打卡一流。

廣告 廣告

特別的是店員全部化身成太空領航員，穿着特製制服為顧客介紹產品和協助拍照。二樓則是既有商品展示區，除了太空系列，還有品牌經典的Bashful Bunny、Bartholomew Bear等Lovables系列，以及Amusables太陽、花生等食物造型公仔。店內還設有仿美式diner和Fish & Chips樣式的主題小攤位，每個角落都是打卡位。

一樓的互動投影牆讓顧客可以參與「太空任務」遊戲，和Jellycat角色一起探索宇宙，大人細路都玩得開心。（blog.naver@gkgyswn96、IG@gonghapark）

店員穿著特製的太空領航員制服，配合主題為顧客提供導覽服務，更會協助大家在最佳角度拍照留念。（IG@ujin、IG@haa_3un）

仿美式餐車風的設計，加上復古霓虹燈飾，充滿懷舊太空時代的味道。（IG@haa_3un、IG@gonghapark）

8款太空新品搶先入手

今次太空系列共推出8款全新設計，最矚目的當然是UFO飛碟造型公仔，圓碟狀的身體配上小天線，趣怪可愛。外星人公仔則有綠色皮膚和大眼睛，經典的外星人形象令人會心微笑。還有火星主題公仔，以紅色為主調，球狀身體代表這顆紅色星球。最特別的是換上白袍的科學家水煮蛋公仔，將品牌經典角色重新演繹，充滿創意。

要留意每款Jellycat Space商品每人最多限購2件，部分熱門款式可能會提前售罄。建議透過Naver進行實名預約，每個ID每天限預約一次，預約者最多可攜帶3位成人入場。當然亦可以現場排隊，但週末人流較多，預約會比較穩陣。據知太空系列預計明年才會全球發售，想搶先入手就要把握這次機會了。

UFO飛碟造型公仔是今次必買item，圓碟狀設計配上小天線和迷你降落腳架，超搶眼。（IG@mm_seongsu、IG@gonghapark）

穿上太穿衣的狗狗以及紅色火星主題公仔，絕對是太空系列的人氣款式。（IG@house.of.jellies、IG@gonghapark）

除了太空系列，店內還有售賣其他系列的公仔，大家可以趁機會搶購一番。（ajunews、IG@yeriminkorea）

Jellycat Space Pop up Store

日期：11月5日–12月28日

時間：11am - 8pm

地址：MM Seongsu, 95 Yeonmujang-gil, Seongdong-gu, Seoul （ 地圖）

交通：地鐵2號線聖水站3號出口，步行約9分鐘

網址：按這裏

更多相關文章：

首爾剪頭髮｜首爾聖水洞剪髮只需$28起！編輯親測著名美容院HOSU DOSAN新分店 鄰近首爾地鐵建大入口站

韓國旅遊｜首爾站AREX閘預辦登機、寄行李節省時間！仁川機場免排安檢＋專用通道快速出境

首爾好去處｜「首爾之月」熱氣球體驗！成人門票只需$140、百米高空俯瞰漢江日夜美景

首爾好去處｜韓國愛寶樂園《K-POP獵魔女團》主題園區開幕！門票62折優惠、每人$228起 角色變裝體驗、限定周邊產品

首爾旅遊攻略｜漢江水上巴士啟航！7大站點、單程3,000韓圜，全新角度遊漢江

雙11優惠2025｜Klook大派5大獨家優惠！每日優惠低至$11起、日韓冬季活動低至5折、送來回機票 即睇開搶時間表+優惠碼

雙11優惠回顧｜2024年最多人買旅遊產品Top 5！日本USJ門票、行李箱、一口價機票最搶手，第1位經常出現減價戰？

雙11優惠2025｜最愛旅遊産品平台推介Top 3！即睇機票/酒店/門票/交通/一日遊優惠時間表

雙11優惠2025｜海洋公園買1送1、人均$224！把握最後機會入園玩哈囉喂鬼屋

雙11優惠2025｜深圳金谷潮玩聯盟門票只需$10！一票暢玩逾30個遊戲項目、無限進出｜深圳室內遊樂場

雙11優惠2025｜深圳華發冰雪熱雪奇蹟買1送1！人均$310.5不限時任滑全球最大室內滑雪場｜深圳好去處

雙11優惠2025｜7折住珠海5星新酒店：美高梅華府！聖誕正日不加價，送下午茶、旅拍體驗｜珠海新酒店