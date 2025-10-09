Jennie、Rosé淺藍色「內衣外穿」穿搭成熱話：剛起床的「人間香奈兒」vs準備睡覺的「人間YSL」，時尚迷會follow嗎？

時裝周片段成熊近期洗版熱話，剛過去的CHANEL大騷，有「人間香奈兒」Jennie成為焦點，以一身淺藍色吊帶拼低腰短裙Hold住現場。

另一邊廂，Blackpink四閨女之一的Rosé，也在Saint Laurent以淺藍色吊帶拖尾晚裝亮相。同為淺藍色的造型卻有著兩款不同風格，有網民更有趣地指，Jennie是剛起床的「內衣外穿」、Rosé則是準備睡覺的造型。各位時尚迷，會想湊上這股「內衣外穿」穿搭熱潮嗎？

Jennie在CHANEL春夏大騷繼續成為焦點。這次是新任創意總監Matthieu Blazy接手的首場大騷，Jennie也表示相當喜愛這次的設計。她以淺藍色吊帶上衣，配搭低腰中長裙子現身。加上微捲長髮，慵懶性感氣質很迷人。

另一邊廂也看到Jennie好姊妹Rosé在Saint Laurent穿起淺藍色蕾絲拖尾晚裝。同為淺藍色、同樣是「內衣外穿」，兩位的演繹各有不同。Jennie像是早起來日天的慵懶造型，而Rosé則是比較適合晚間派對的高雅辣妹造型，各有特色。

Blackpink這兩位時尚大人物都在「內衣外穿」穿搭了，也表示這潮流穿搭要來到時尚舞台，各位會想追上這股熱潮嗎？

Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？

