Jennie同款Stanley水杯聯名亮相！讓BLINKS更愛飲水，還附上水豚卡比巴拉吊飾
BLACKPINK四位都是「帶貨女王」，近期密密推出聯名的有這位「Jennie女王」，早前才見她成為Ray-Ban代言、與Beats聯名的紅色耳機都上架了，現在手上拿著的Stanley水杯都出聯名，而且還附上她最愛的水豚君吊飾，讓一眾BLINKS都要愛上飲水了！
Stanley水杯成為近年GenZ熱捧的水杯品牌，GenZ更會將Stanley水杯當作「炫富」產品，搶到限量尤如搶到Labubu、愛馬仕一樣，惹人羨慕到不行。
前陣子在BLACKPINK世巡，看到Jennie拿著Stanley水杯已經引來一陣搶購潮，現在品牌正式發布Stanley x Jennie聯名系列。純黑加暗花設計的水杯，有型又不失可愛感，重點是加入了Jennie很愛的水豚卡比巴拉吊飾，讓一眾Jennie粉絲都想要入手一隻Stanley杯了！
Jennie手拿的是有手柄版的30oz Luxe Tumbler，另外有一款是12oz的水樽，Stanley 1913 x Jennie聯名會在9月18日9am pt/12pm et（即香港時間9月19日12am）各位可以在Stanley官網搶購！
THE QUENCHER® LUXE TUMBLER | 30 OZ
價錢：USD 75（HKD 585）
THE ALL DAY SLIM LUXE BOTTLE | 12 OZ
價錢：USD 45（HKD 351）
