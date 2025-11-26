珠海長隆飛船酒店買2送2
Jennie確認出演《換乘戀愛4》！觀眾超期待
[NOWnews今日新聞] 國際女團BLACKPINK成員Jennie確認將出演人氣戀愛綜藝節目《換乘戀愛4》，並以嘉賓身分在節目中亮相，睽違多時回到綜藝舞台，消息曝光後讓許多觀眾相當驚喜，直呼「下意識以為她要上節目找伴！」
Jennie出演《換乘戀愛4》！當嘉賓觀察情愫流動
節目組TVING今（26）日曝光消息，表示Jennie將以嘉賓身分加入《換乘戀愛4》，在節目中和主持班底Simon D、李龍真、Yura、金藝媛一起觀察戀綜參加者的情感流動，為節目增添更多話題，不過實際出演方式尚未曝光。
本季《換乘戀愛》邀請許多知名藝人一起到攝影棚作客，其中包括SEVENTEEN的S.Coups和Mingyu、BOYNEXTDOOR明宰炫和成淏、泫雅前男友DAWN、BTOB李旼赫等人，本次再迎來BLACKPINK成員Jennie也為節目增添更多話題。
有趣的是，許多網友得知Jennie要出演《換乘戀愛》，下意識以為她是要到節目中尋找新戀情，「還以為Jennie要去找真愛，嚇了一跳」、「還以為她要住進換乘屋。」根據了解，節目組會邀請Jennie來到現場，是因為她本來就是《換乘戀愛》的忠實觀眾，因此將登上節目自己也相當期待。
《換乘戀愛》系列節目透過「同居的前任們」為概念，邀請多組因為不同理由分手的情侶住進小屋，在節目中他們將面對過往的感情問題，並且各自為自己開啟全新的戀情，看著參與者在新人（NEW）、前任（X）之間如何做出選擇，令人揪心的劇情自第一季推出後就獲得巨大話題，為韓國代表性戀愛綜藝之一。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
GD、Jennie副帳曝光！私生活太真實太精彩 粉絲暴增449萬人追看
BLACKPINK合照高雄！官方釋出6張高清美圖 Jennie吃到台式火鍋了
BLACKPINK Jennie高雄分心走錯位被Rosé神救援 粉絲猛批：認真點
其他人也在看
小S二女慶生疑官宣戀情 經理人發聲回應
【on.cc東網專訊】台灣女星小S（徐熙娣）的二女Lily（許韶恩），剛滿18歲的她早已長得亭亭玉立，精緻五官及出眾氣質，更吸引了許多廣告代言上門。而不時透過社交網分享生活點滴的她，日前亦在社交網晒出一系列慶生照，並分享道：「18, filled with lo東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
《愛·回家》初代演員Re-U掀回憶殺 網民：呢套愛回家先係回憶
TVB處境劇《愛·回家》系列第一輯喺2012年首播，係唔少網民心目中嘅經典處境劇，唔經唔覺《愛·回家》第一輯已經播畢超過9年，不過演員之間關係依然非常好。日前一班劇中演員飯敍，羅天池、張達倫及楊卓娜都係社交網站上載演員飯敍嘅影片，掀起回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
宏福苑五級火︱民建聯宣布停止所有拉票活動 李家超主持跨部門會議：極度哀傷︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】宏福苑五級大火致晚上越燒越烈，釀最少12死。民建聯今天（26日）晚上7時許宣布，鑑於大埔大火的不幸事件，即時停止所有選舉拉票活動，直至另行通知；另一邊廂，行政長者李家超在社交媒體稱已即時啟動緊急事故監察及支援中心，「大火導致多人傷亡，其中有消防人員執行職務時殉職，我表示極度哀傷，並對死者家屬和傷者致以深切慰問」。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
陳康堤唱live被批評唔夠氣聽到好辛苦 叱咤頒獎禮有機問鼎女新人王
陳奕迅愛女陳康堤今年出道，爸爸唱功了得難免令Constance備受注目。近期康堤同所屬嘅華納一班歌手不時參與校園show，有網民分享咗康堤現場演繹新歌《一律建議分手》嘅片段，但就被批評「唔夠氣」、「聽得好辛苦」。當日康堤將露腰裝示人，同樣躺著也中槍，網民笑指著到好似有肚腩仔咁。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
火爆爸媽養出溫柔學霸！Jasper 12歲三語主持驚豔網友 應采兒「原則育兒」成關鍵
陳小春衝動、應采兒直爽，兩人都是脾氣攔不住的類型，但兒子Jasper卻相當沉穩、溫和。近日，12歲的Jasper在學校活動以中、英、粵三語主持，台風成熟穩定，更把清華、耶魯大學列入人生目標，令不少人驚豔他的語言與學習能力。姊妹淘 ・ 5 小時前
吳卓林疑返港擺攤檔謀生 照片流出遭瘋傳
前亞姐冠軍吳綺莉的女兒吳卓林，自從離家出走宣布與大她12歲的女友Andi在加拿大登記結婚後，兩母女關係至今陷入僵局。神隱多時的吳卓林近日終有消息曝光，內地社交網流傳一張疑似她在香港旺角街頭擺攤售買自家手繪設計加工的衣服，相中身處攤檔，對鏡頭舉V兼露出燦爛笑容。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
宣萱出席藥廠活動流利英語發言被盛讚 留學英國仲係名校畢業生
宣萱喺今年下半年突然人氣彈起，成為林家謙演唱會壓軸嘉賓之外，又因為早前「熱氣球事件」令一段佢喺《萬凰之王》大結局坐熱氣球片段翻hitYahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
日本旅遊警示｜港人日本旅遊緊急求助全攻略！24小時中文熱線、WhatsApp即時支援完整清單
日圓匯率持續下跌，相信港人都會趁機「返鄉下」。不過中日關係近期緊張，香港特區政府還暫停與日本駐香港總領事館之間的官方交流，原定的企業交流活動及高層官員會面都被取消或延期。港府雖然呼籲市民避免前往日本旅遊，但已計劃的旅程始於難以取消。如果萬一在日本遇上意外，需要求助的話，可以參考以下緊急聯絡方法，有24小時中文熱線、WhatsApp即時支援，幫大家安心遊日。Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
宏福苑五級火｜37歲消防員殉職 抵火場後半小時失聯
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火，有9年年資的37歲消防員何偉豪殉職。宏福苑五級火．不斷更新接連有消防員受傷，在救護員的急救之下，在擔架床上抵達醫院，有親友趕到現場等待。現場有消防處人員，亦有重案組警員。消防處處長楊恩健亦趕赴威爾斯親王醫院，他指該名消防員在下午約3時到達現場，於地面進行滅火救援工作，半小時後失去聯絡，消防在下午4時01分在宏昌樓電梯對出的空地找到涉事隊員。消防處處長楊恩健：「何隊員由救護員送到威爾斯親王醫院，他在下午的4時45分經當值醫護人員證實他死亡。我在這裡代表消防處，向何隊員家人致以最深切慰問，消防處的福利組與心理輔導組將會對何隊員家人作出全面支援，希望他能夠渡過難關。」#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
秦沛大仔姜文杰結婚三年報喜 晒超聲波照宣布太太懷孕：1+1=3
資深藝人秦沛大仔姜文杰現年45歲，於2022年與模特兒李泳淇（Rain）拉埋天窗。今日（26日），兩人於社交平台報喜宣布懷孕喜訊，上載與太太熱吻並手持超聲波照的相片，並配文「1+1=3」宣布懷孕喜訊，網民及圈中好友紛紛留言祝賀。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
MAMA 2025｜BABYMONSTER化身《獵魔女團》對決新生代男團組成Saja Boys
2025 MAMA AWARDS 進入最後倒數,全球第一 K-POP 頒獎典禮公布強大 K-POP 藝人陣容,將電影中 HUNTR/X 與 Saja Boys 之間的高潮對決從銀幕搬上舞台。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
立法會選舉2025｜周星馳支持吳傑莊贈對方「掂」字 萬綺雯拍片撐表弟沈豪傑｜Yahoo
立法會換屆選舉還有 1 個半星期就舉行，候選人持續推出選舉廣告宣傳，個別甚至找到城中名人和演藝界人士背書。在選舉委員會界別爭取連任的吳傑莊，昨日（25 日）在社交平台發帖文，表示獲得「星爺」周星馳支持參選立法會。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
秦嵐激情熱吻 鍾漢良：妳還愛我嗎？
【on.cc東網專訊】藝人秦嵐與鍾漢良主演的愛情劇《亦舞之城》將於明天（27號）推出。近日劇組釋出相關預告，短短數十秒鏡頭已經甜到漏。戲中兩人扮演一對12年後重逢的初戀情人，在燦爛煙火下靠近，鍾漢良一句深情告白：「我們在一起吧！」搞到秦嵐眼眶泛淚，兩人同時想起以東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
爆一爆｜豬肉佬傳奇 太興最後贏翠華（Louise）
太興集團（6811.HK）創辦人陳永安於本週一病逝，終年只有66歲。飲食界的行家都很傷感，據知陳永安早幾年患上肺癌，行家們都猜測會否因為他早年做燒味時，經常要對住個碳爐所致，近兩年他已鮮有出席飲食界的飯局，估計他在養病。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
宏緻苑「樓王」準業主：似中六合彩 彩虹邨重建戶成功揀樓感興奮
【on.cc東網專訊】「綠置居2024」今日(26日)揀樓，一眾揀樓人士早早便到現場排隊，氣氛熾熱。有成功揀得九龍灣宏緻苑「樓王」人士覺得似「中六合彩」，形容十分開心，認為屋苑地理位置優越，加上單位有「樓王」稱號故決定入手；有彩虹邨重建戶亦成功揀得大單位，對成為on.cc 東網 ・ 10 小時前