Jennie私下練舞都穿的「大叔感老爹鞋」，百年跑鞋品牌Saucony舒適掀起穿搭潮流

想入手下一雙明星同款波鞋？不妨看看 Jennie 的選擇！她在 MMA 頒獎禮舞台的幕後練習片段中，沒有穿著華麗的舞台鞋，反而以一雙外型粗獷、帶有復古氣息的波鞋亮相，迅速吸引了時尚粉絲的目光。這雙充滿「大叔感」的鞋子，正是來自專業跑鞋品牌 Saucony 的 Grid NXT 系列！

Saucony 是來自美國的專業跑鞋品牌，擁有超過120年歷史。近年隨著 Y2K 復古風和「老爹鞋」風潮再度回歸，Saucony 以經典的復古跑鞋線條和舒適腳感，成功從專業運動領域走進潮流圈，成為許多穿搭達人的熱門選擇！

Photo from YouTube@JENNIE

Jennie 上腳的這雙 Grid NXT（售價約港幣$1,500），設計靈感源自2000年代中期的復古科技感。它結合了全新的 GRID 系統和極致緩震技術，厚實的中底和層次分明的結構，穿起來舒適又穩固。這種帶有「份量感」卻充滿機能感的設計，不但與寬鬆的運動風單品很搭配，也能混搭簡約的長裙或型格的西褲。

Saucony Grid NXT

這款鞋除了 Jennie 演繹的全黑色，也推出了銀色、全白及撞色等多種配色，有興趣入手的話不妨多加留意。

Saucony Grid NXT

Saucony Grid NXT

除了 Grid NXT，Saucony 還有其他經典款式值得留意，例如 Shadow 6000、Jazz Original 和 Grid 9000 等經典型號，都能輕鬆為日常穿搭增添獨特的復古質感！

Saucony推薦：

「暴走神鞋」舒服波鞋網民推介3大品牌：HOKA行萬步不覺痛、車銀優代言Skechers也是舒服鞋子天才？

