馬陳端喜中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉
Jennie同款Moncler羽絨詢問度超高！滑雪朋友鎖定「法國羽絨王」，同款全黑羽絨Papillon外套這裡買平$3,700
前陣子見到Jennie飛往美國的Aspen雪地參與Moncler大騷，穿起的牛仔jumpsuit加雪靴超有型的，也改變了雪地造型只能擁腫不能潮的既定印象。而在出席Moncler大騷之前的機場造型，Jennie所穿起的全黑又保暖的Moncler羽絨詢問度超高，原來是Papillon羽絨外套，計劃想要去滑雪的朋友，有被Jennie的羽絨造型燒到嗎？
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
冬季想要去落雪地方旅行的話，羽絨真的是必備的服裝，而眾多品牌當中，有「法國羽絨王」之稱的Moncler近年愈來愈多潮人關注，更甚是掀起了Ski滑雪服的穿搭潮流，令本身只是實用保暖為主的服裝，變成穿搭潮物。
Jennie今次Moncler穿搭有最永恆不敗的純黑色羽絨外套，是Papillon系列的短版外套，「排骨」羽絨設計，腰身有修，穿起來不會太擁腫。像Jennie一樣襯一條黑色棉褲，加一對UGG保暖雪靴，加一頂聯名灰色Rick Owen冷帽和黑色Chanel保齡球袋，帥氣又保暖。
叫得做「法國羽絨王」的Moncler，價位都真的是王者級，官網標價Jennie同款羽絨外套$14,700，而小編見到Selfridges便宜多了～標價$11,000，再加運費$800，都比香港官網便宜$2,900，如果找到本身有買Selfridges年費的朋友買就更抵買，便宜$3,700就買到Jennie同款Moncler。為Moncler而心動的朋友，可以在Selfridges買較為划算！
MONCLER Papillon Funnel-Neck Short Down Jacket $11,000
MONCLER Glesse Short Hooded Shell-Down Jacket $11,000
MONCLER Igens Cinched-Waist Shell-Down Vest $6,950
MONCLER Logo-Patch Zip-Through Cotton Overshirt $6,000
MONCLER Branded Knitted Wool Beanie Hat $2,050
MONCLER Logo-Print Padded Shell Gloves $3,050
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
魏大勛私下也用的商旅品牌TUMI雙肩包背囊，經典Alpha系列「Ultra Blue」新色登場
鄺玲玲Calvin Klein廣告登場，有被這位「CK女孩」辣到嗎？
其他人也在看
情人節2026｜8個「情侶怪癖」證明你是真愛：喜歡聞體味、咬對方？專家揭秘這竟是「壓力紓解」最強藥方
每對情侶相處時間久了就會進入老夫老妻的階段，也因時間培養出彼此的默契。常聽說，「趷起條尾就知你想點」情侶間也會有些特別的舉動，看看你和另一半有沒有以下8個「情侶怪癖」，在他人眼中也許覺得奇怪，但情侶怪癖也是愛的表現啊！
情人節花束2026｜送鮮花已過時？10+款「永不凋謝」永生花／皮革花／鉤織花禮物推薦！最平$208買到永生玫瑰花束
情人節就快到，除了準備情人節禮物、情人節晚餐，也要送女朋友情人節花束才算圓滿。情人節送花，是不少男生表達愛意的方式，但近年除了最普通的鮮花外，亦新興乾花、永生花、皮革花等，不但保鮮期長，更可以自己DIY花束的款式，有些店舖更包刻字，絕對夠與眾不同！Yahoo購物專員搜羅Pinkoi上10多款新式情人節花束，保證另一半收到實開心！趁仍有一個星期時間，馬上訂製啦！
魏大勛私下也用的商旅品牌TUMI雙肩包背囊，經典Alpha系列「Ultra Blue」新色登場
商旅人士出trip常用到的美國品牌TUMI，有F1冠軍Lando Norris擔任品牌大使外，亞太區有魏大勛有默默地燃起一眾商旅人士的購物慾。他私下的機場造型有時也會背著TUMI背囊，實用又有高顏值造型，成為商旅人都在找的目標。
Huawei 都要出專業跑錶？聯乘馬拉松之神 Kipchoge 跑隊，新錶 97% 準確預測賽果！
國產手機品牌都熱愛與不同領域的代表聯名合作，Huawei 正式宣布與馬拉松傳奇人物 Eliud Kipchoge 所屬的「帝斯曼-芬美意職業跑隊（DSM-Firmenich Running Team）」達成戰略合作。這次跨界聯手不僅象徵著 Huawei 在穿戴式裝置領域的野心，更預示著未來科技將如何深度改變精英與大眾跑者的訓練模式。
平價入手Cetaphil護膚品！嬰兒沐浴洗髮露低至$47／濕疹配方保濕霜不用$200／香港未有發售產品都有！
近排香港天氣時冷時熱，皮膚最容易出現問題。想穩定皮膚狀態，可以用低致敏成分護膚品，Yahoo購物專員發現iHerb有為敏感肌膚而設的Cetaphil護膚品優惠，產品本身定價都比香港市價平，再趁iHerb全網75折入手，可以更平入手Cetaphil護膚品，如嬰兒沐浴洗髮露平市價一半、專為濕疹人士設計配方面霜都有平，還有部分產品是香港少見，甚至沒有發售的產品都有，即睇Yahoo購物專員抵買推介！
年初一新春花車巡遊2026｜Labubu／MOLLY／滑嘟嘟首度登場！即睇時間、路線圖、購票攻略：3類人享半價或$50折扣
2026年農曆新年將至，賀歲重頭戲「國泰新春國際匯演之夜」將於大年初一（2月17日）晚上於尖沙咀一帶舉行，今年花車陣容鼎盛，除了有香港迪士尼樂園、海洋公園等經典花車，香港麥當勞、香港玩具協會及林村許願廣場將首次參與，滑嘟嘟、小飛飛、漢堡神偷、12個人氣IP公仔如LABUBU、MOLLY等將現身與公眾見面，立即往下睇睇花車巡遊懶人包！
2026最犯規的話題鞋款！厚底、薄底、芭蕾鞋全到齊，走春通勤都想穿，鞋櫃爆了也要＋1
話題鞋款：PUMA BELLA、CAVEN最有節慶氣氛的PUMA BELLA、CAVEN馬年限定鞋款說起。一雙鞋就能讓造型充滿年味，彪足馬力系列把馬年細節玩得剛剛好：鞋帶上的馬蹄扣、鞋跟的馬尾結，低調又討喜，傳遞「馬到成功」的好寓意。薄底鞋型讓腳感更貼地，象徵新的一年腳踏實地、穩穩前...
混血神顏鄺玲玲、曬CK內衣照大秀馬甲線，辣出新高度！運動內衣這樣穿高級又時髦
在 Calvin Klein 的最新宣傳中，鄺玲玲換上品牌標誌性的內衣系列，整體氛圍卻完全不流於性感套路。畫面聚焦的是她自然流露的自信神采，而不是刻意營造的姿態。那種剛柔並濟的氣質，反而更貼近Calvin Klein一貫的感官極簡主義—簡單、直接，但很有力量。這次她為2026年春季系列...
深圳大梅沙8號倉奧特萊斯Outlet攻略：必買品牌／美食／交通一日遊懶人包
大梅沙8號倉奧特萊斯是華南區首家以「OUTLETS＋LOFT」模式營運的大型戶外商業綜合體，與深圳其他室內Outlet不同，開放式的Outlet，被歐式彩色建築環繞，打卡位處處，匯集逾200個國內外品牌，折扣低至2折起，加上鄰近海濱景點，行街之餘更可順道放鬆，悠閒感十足。
洪天明移居深圳一家適應良好 兩個仔讀國際學校 「本地學校入唔到」
唔少藝人將事業重心放喺內地之後，都會考慮全家遷居內地。早前洪天明同周家蔚就由原本居住嘅大埔比華利山別墅豪宅，搬到深圳定居。
英皇娛樂酒店(00296.HK)出售79公斤金磚 估計收益9,020萬元
英皇娛樂酒店(00296.HK)公布，附屬向獨立第三方賀利氏金屬香港出售原作為酒店室內設計及陳設的貴金屬，即合共重79公斤多塊金磚，現金代價9,970萬元。按原始購入價940萬元，估計出售確認收益約9,020萬元。
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。
1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)
泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國，預料明日將被引渡回港，香港警方明日下午將在機場交代案情。本港警方表示，東九龍總區刑事部正跟進調查案件。
特朗普關鍵勝利？巴拿馬運河裁定惹怒中國
《CNBC》周三 (4 日) 報導，中國官方近日強烈抨擊巴拿馬最高法院裁定，警告巴拿馬若不改變方向，將「不可避免地付出沉重代價」。此舉發生在巴拿馬最高法院裁定，撤銷香港長江和記實業 (00001-HK) 旗下公司在巴拿馬運河兩端港口的經營許可後不久。外界普遍認為，該裁決被視為美國總統特朗普在西半球安全布局上的一項重大勝利。
郭耀明拍片為朋友賀壽 61歲型佬味大爆發 《真情》歸亞南疑因有男密友未受力捧
90年代TVB男藝人郭耀明，憑俊朗外表獲得唔少演出機會，但到2007年拍完《通天幹探》之後郭耀明都離巢外闖，更有傳佢已經轉投保險業，甚少露面。
日本雪災為何奪走27條命？ 表面先進國家私下雪災慘烈！
日本這波從一月中旬開始的超強寒流，簡直像天公發飆一樣，狂灑大雪讓多個縣市變成白茫茫的冰雪世界。根據多家媒體彙整的最新數據，這場持續近兩週的暴雪已經釀成全境27人喪生、290人掛彩的慘劇，主要集中在靠近日本海的北部地區。像是青森縣和新潟縣，積雪厚度直接破表，導致交通大亂、房屋面臨倒塌危機，甚至有民眾在除雪時出意外身亡。
兩屆視后胡定欣宣布離巢：自己去看看外面的世界
曾於TVB憑《鬼同你OT》及《城寨英雄》兩度奪得視后寶座的胡定欣，今日（4日）於社交平台發文透露離巢消息，於文中感謝「TVB及邵氏的經理人同事在工作上的支持和照顧」，亦希望可以有新嘗試及新挑戰，全文如下：
鄭俊弘何雁詩帶兒子外遊 Asher興奮拍凳網民批滋擾 媽咪解畫原來有周詳安排
鄭俊弘（Fred）同拍拖多年嘅女友何雁詩（Stephanie）於2020年結婚，2022年誕下囝囝鄭讚廷（Asher），囝囝後來被診斷患上罕見基因突變病天使綜合症，因此需要入讀特殊幼稚園。
名媛望族丨朱晨麗角色原來執二攤 演技造型均被一面倒留言喪插
TVB重播劇集《名媛望族》日前引起網絡上廣泛討論，唔少劇中場口成為全城熱話之外，劇中演員嘅演技亦成為網民熱門討論話題。劇集搵嚟劉松仁、韓馬利、楊茜堯（楊怡）、陳玉蓮、江美儀等實力派演員主演，唔少網民都話睇得好過癮；不過當時仲係新人嘅朱晨麗就被網民紛紛留言負評，仲話佢係成套劇嘅「唯一敗筆」。