Jennie同款Moncler羽絨詢問度超高！滑雪朋友鎖定「法國羽絨王」，同款全黑羽絨Papillon外套這裡買平$3,700

前陣子見到Jennie飛往美國的Aspen雪地參與Moncler大騷，穿起的牛仔jumpsuit加雪靴超有型的，也改變了雪地造型只能擁腫不能潮的既定印象。而在出席Moncler大騷之前的機場造型，Jennie所穿起的全黑又保暖的Moncler羽絨詢問度超高，原來是Papillon羽絨外套，計劃想要去滑雪的朋友，有被Jennie的羽絨造型燒到嗎？

冬季想要去落雪地方旅行的話，羽絨真的是必備的服裝，而眾多品牌當中，有「法國羽絨王」之稱的Moncler近年愈來愈多潮人關注，更甚是掀起了Ski滑雪服的穿搭潮流，令本身只是實用保暖為主的服裝，變成穿搭潮物。

Jennie今次Moncler穿搭有最永恆不敗的純黑色羽絨外套，是Papillon系列的短版外套，「排骨」羽絨設計，腰身有修，穿起來不會太擁腫。像Jennie一樣襯一條黑色棉褲，加一對UGG保暖雪靴，加一頂聯名灰色Rick Owen冷帽和黑色Chanel保齡球袋，帥氣又保暖。

叫得做「法國羽絨王」的Moncler，價位都真的是王者級，官網標價Jennie同款羽絨外套$14,700，而小編見到Selfridges便宜多了～標價$11,000，再加運費$800，都比香港官網便宜$2,900，如果找到本身有買Selfridges年費的朋友買就更抵買，便宜$3,700就買到Jennie同款Moncler。為Moncler而心動的朋友，可以在Selfridges買較為划算！

MONCLER Papillon Funnel-Neck Short Down Jacket $11,000

MONCLER Glesse Short Hooded Shell-Down Jacket $11,000

MONCLER Igens Cinched-Waist Shell-Down Vest $6,950

MONCLER Igens Cinched-Waist Shell-Down Vest $6,950

MONCLER Logo-Patch Zip-Through Cotton Overshirt $6,000

MONCLER Logo-Patch Zip-Through Cotton Overshirt $6,000

MONCLER Branded Knitted Wool Beanie Hat $2,050

https://fave.co/3NYdC0o

MONCLER Logo-Print Padded Shell Gloves $3,050

