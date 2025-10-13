Jennie個人字體「Zen Serif」官網免費下載，結合韓文傳統美學與現代極簡設計風格

「Jennie字體」是怎麼樣？話題人物BLACKPINK Jennie，不只一首《like JENNIE》火紅網上平台，近日於韓文節（10月9日），透過所屬公司ODD ATELIER宣布推出親自參與設計的新字體「ZEN SERIF」，這款字體結合了韓文傳統美學與現代極簡設計風格。沒想到出周邊之外，Jennie更向字體界發展，令一眾Jennie迷從文字投入Jennie世界！

「ZEN SERIF」中的ZEN代表東方的禪意哲學，講求極簡、留白與內斂；SERIF則是西方印刷字體中常見的襯線風格，象徵傳統、穩定和易讀性，兩者完美呈現出「東西」文化交融。字體靈感來自西方中世紀象徵力量與權威的「Blackletter」，並注入柔和流暢的曲線，營造出柔和且時尚的視覺感受。

（IG@oddatelier）

目前字體也與Meta合作，能於IG影片編輯工具「Edits」上使用，一眾會用「Edits」剪片的朋友，可以隨時使用Jennie字體。另外，字體也透過ODD ATELIER的官方網站發布，有興趣的讀者可以前往免費下載。

（IG@oddatelier）

Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？

