Jennie遊覽巴黎「灰黑拼」私服沒有讓人失望！「靈魂單品」芭蕾長靴秋冬準備爆紅搶一波？

Jennie 近日在巴黎的街拍造型再次引發熱議，她以簡約單品搭配出充滿高級感的日常穿搭，其中一雙芭蕾舞長靴更成為造型亮點，預計將引發新一波熱潮！

Jennie 這身造型充分展現出搭配功力，以經典品牌單品混搭潮牌，優雅舒適又有設計感，行走在巴黎街頭，輕鬆融入當地的時尚氛圍，每張照片都像時尚雜誌內頁！

OPEN YY High Ballet Shoes 398,000 韓元

這次備受關注的「靈魂單品」OPEN YY High Ballet Shoes 延續了芭蕾風潮，鞋款採用貼腿的高筒設計，能修飾腿部線條，在視覺上拉長比例，保留了芭蕾舞鞋的柔美線條，同時以過膝長靴的造型呈現，為整體造型注入個性。

Jennie 身上的 CHANEL Crew Neck 針織毛衣，以簡約的圓領設計展現休閒氛圍。頭上的 CHANEL 針織帽同樣選擇灰色系，與上衣形成和諧搭配，展現一貫的隨性、慵懶、優雅風格。外搭的 ALAIA 短版針織開胸衫，恰到好處的長度露出腰線位置，讓整體線條更修長流暢，休閒中帶有女人味。

在下身選擇上，Jennie 則搭配了 Acne Studios 的緞面分層半身裙，飄逸的材質為造型增添輕盈感，特別適合遊走於時尚的巴黎街頭。

