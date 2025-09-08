Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Jennie、張員瑛最愛Boxy Fit成大勢風格！6大顯高藏肉款式推薦 低至$59入手Uniqlo爆紅款！

近年新世代不再喜愛貼身剪裁，更喜愛Boxy Fit寬鬆版型，除了穿著感更舒適外，兼具修飾身型的效果。小編為大家精選 6 大 Boxy Fit 寬鬆版型上衣，當中 Uniqlo x JW Anderson 款式更於日本爆紅，時尚又能顯高顯瘦，恰到好處不如「降落傘」顯肥，帥氣設計連男士也想入手！

Boxy Fit 是甚麼？

Boxy Fit 剪裁特色在於將衣長縮短，肩膊採用寬鬆的落肩設計，袖口寬大可遮蓋手臂，任何身材也可輕鬆穿出俐落穿搭，更可遮肉、顯腿長、調整腰長腳短的修飾效果。Boxy Fit 一般應用於恤衫、T恤上，簡單配搭低腰西褲或牛仔褲已十分好看，日常返工、返學亦可輕鬆穿著。

韓國偶像天花板張員瑛與Jennie亦大愛 Boxy Fit 剪裁，帥氣隨性又不失優雅，而且不需花大錢已能輕鬆打造同款造型！

1）Uniqlo x JW Anderson 牛津寬版恤衫

Jonathan Anderson 執掌 Dior 帥印後，Uniqlo x JW Anderson 系列成為了時尚平替搜購目標。當中牛津寬版恤衫率先爆紅，清新文藝的間條印花，寬鬆的落肩設計配上短身剪裁，夏日摺高袖口十分好看。簡單搭配裙子、褲子已可打造多變造型，只需 $199 實在要包色處理！

女裝 牛津寬版恤衫

價錢：$199

按此購買

女裝 牛津寬版恤衫

2）Uniqlo :C 棉質短版襯衫

由 Uniqlo 創意總監 Clare Waight Keller 主理的 Uniqlo :C，帶來了素色版本的 Boxy Fit 恤衫。清新純白、優雅海軍藍雙色亦百搭易襯，落肩寬鬆設計，配上短身剪裁，就是不挑身型的完美版型。簡單配上闊褲已能打造時尚返工造型，同樣 $199 已有交易。

女裝 棉質短版襯衫

價錢：$199

按此購買

女裝 棉質短版襯衫

3）Uniqlo 寬版短恤衫

夏日喜愛短袖恤衫的話，不可錯過 Uniqlo 的寬版短恤衫。落肩短身剪裁，配上尼龍質地更輕薄透氣，非常適合炎熱天氣穿著。配襯同色系的褲子，又或配半截長裙亦十分好看，$149性價比極高，小資女必要入手。

女裝 寬版短恤衫

價錢：$149

按此購買

女裝 寬版短恤衫

4）Uniqlo 紋理感 T 恤

Uniqlo 的 T 恤性價比超高，Boxy Fit T恤更只需$59 已有交易，絕對不容錯過。落肩寬鬆設計，配上短身剪裁藏肉又顯高，而且通爽舒適又速乾，夏日穿著時尚與舒適感兼備。惟選色不算多，白色最易襯男女也能輕鬆搭配。

女裝 紋理感 T 恤

價錢：$59︱ 原價：$79

按此購買

女裝 紋理感 T 恤

5） COS Boxy 短袖恤衫

喜愛更「透心涼」的棉麻質地，COS 的 Boxy 短袖恤衫是最佳投資款。同樣修飾身材的落肩、短身設計，備有黑、白、奶油黃三款配色，簡單搭配長裙、長褲極具高級感，OL 們返工必備。

BOXY SHORT-SLEEVED LINEN SHIRT

價錢：$590

按此購買

BOXY SHORT-SLEEVED LINEN SHIRT

6）Love, Bonito Meiying Relaxed Poplin Mandarin Collar Shirt

Love, Bonito 設計時尚而性價比高，Boxy Fit 恤衫設有皺摺及泡泡袖細節，適合喜愛優雅柔美風格的女生們。備有奶油黃、綠及藍三色，短身剪裁十分顯高，簡單配牛仔褲、長褲穿著不挑身材，$389已可買到！

Meiying Relaxed Poplin Mandarin Collar Shirt

價錢：$389

按此購買

Meiying Relaxed Poplin Mandarin Collar Shirt

Meiying Relaxed Poplin Mandarin Collar Shirt

