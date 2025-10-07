Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？

Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！

Photo from Instagram@jennierubyjane

Jennie這次攜手頂尖時尚雜誌《CR Fashion Book》，演繹多個有故事感的時尚造型。她將輕盈感融入秋冬穿搭，打破季節厚重印象，讓人不禁好奇難道備受討論的內衣外穿潮流，終於要正式回歸了？

Photo from Instagram@jennierubyjane

作為極具影響力的時尚雜誌，《CR Fashion Book》向來以大膽前衛的視覺風格著稱，Jennie此次拍攝剛好契合雜誌特色，把個人標誌性的慵懶感與秋冬時尚融合，每一套造型都有故事性，也讓時尚度更上一層樓！

Jennie慵懶性感焦點造型1：

Photo from Instagram@jennierubyjane

Jennie身穿Marc Jacobs FW2025系列大膽詮釋內衣外穿造型，以蕾絲胸衣、粉色背心與白色絲襪的組合展現前衛態度。在柔軟貼身面料的襯托下，若隱若現地勾勒出身形線條，又自然融入了「妮式」慵懶風格。

Jennie慵懶性感焦點造型2：

Photo from Instagram@jennierubyjane

這套造型中，Jennie選穿Emano Scervino的絲質迷你裙，絲綢材質在光線下泛著溫潤光澤，展現出低調而柔美的女性線條。搭配的Chanel藍色皮革裝飾手套與絲裙形成質感對比，手套上的精緻細節不僅增添奢華氛圍，更為整體造型注入層次，成功打破秋冬一貫的沉悶色調。

Photo from Instagram@jennierubyjane

Jennie慵懶性感焦點造型3：

Photo from Instagram@jennierubyjane

Jennie身穿Alexander McQueen 2025秋冬系列的蓬鬆外套，保留了品牌一貫的前衛精神，卻透過她的演繹多了幾分慵懶氣息。腳上的Jude Date白色皮革穆勒鞋，尖頭魚口設計簡潔俐落，與服裝達成視覺平衡。穆勒鞋自帶的隨性鞋型，也與「妮式」風格完美契合，鬆弛又性感！

