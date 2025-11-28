Jennie擔任《換乘戀愛4》「戀愛軍師」？以嘉賓身份加入人氣戀綜，偶像的戀愛觀、會聊前度嗎？

BLACKPINK Jennie 要擔任「戀愛軍師」了！Jennie 將登上戀愛實境節目《換乘戀愛4》，擔任人氣戀綜的節目嘉賓，雖然暫未透露拍攝細節，但大家也非常期待「戀愛軍師」Jennie 的甜蜜戀愛觀！

（圖片來源：VIU）

《換乘戀愛4》由分手的素人情侶們再聚首，回顧戀情並同場結識新的對象，節日固定主持群 Simon D、李龍真、Yura、金叡園圍坐並觀察素人們的互動，不時有嘉賓加入帶來新的戀愛觀點，是次請來重量級嘉賓 Jennie！由於 Jennie 行程十分緊密，加上偶像少有談及戀愛的敏感話題，BLACKPINK 亦一向少有參加綜藝拍攝，因此 Jennie 的加入讓粉絲們十分驚喜！

Jennie 登上網路節目《Chicken Shop Date》時，曾分享自己對戀愛的看法，認為「即使自己不享受宿醉（戀愛），但就算知道宿醉（有毒關係）的痛苦感覺仍然想繼續投入」，而且自己是個相信「一見鍾情」的人，喜愛「可愛型兼備性感魅力的男孩」，戀愛腦袋十分浪漫～讓粉絲們超期待 Jennie 會如何擔當「戀愛軍師」的角色！

Jennie 以往曾傳過緋聞的對象，全部皆是男神級，包括 BIGBANG G-Dragon、EXO 成員 Kai、 BTS 的金泰亨等，讓人很想了解這位 Girl Crush 偶像的戀愛經驗，化身美翻天的「戀愛大師」。脆友紛紛留言指「好期待她說自己的戀愛經驗」、「她是加入主持群，大家冷靜點」與「感覺 Jennie 會全程少女尖叫然後臉紅心跳」！

