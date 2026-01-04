宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
Jennie最愛毛帽穿搭！私服4招穿搭公式，「這樣做」最顯臉小
毛帽向來是秋冬造型中容易上手、保暖度也極高的配件之一，卻同時是最容易戴錯比例的單品。帽型高度、配戴位置與整體輪廓，往往直接影響臉型視覺與頭身比例，戴得好，臉型自然小一圈。向來擅長透過配件調整比例的 Jennie，就多次在私服與舞台外造型中示範毛帽穿搭，從帽簷位置、髮型搭配到款式輪廓，都藏著修飾臉型的關鍵細節，教你如何把毛帽戴得剛剛好。
Jennie毛帽穿搭1：淺灰色毛衣＋深灰色毛帽
這套造型的關鍵在於同色系灰階的層次運用。Jennie選擇較淺的灰色上衣作為視覺中心，讓整體看起來輕盈、不壓臉，再搭配深灰色毛帽與外套，利用深淺差異自然收斂輪廓。毛帽壓低配戴、貼合頭型，也讓臉部線條更集中，避免灰色系容易顯得膨脹的問題。整體沒有複雜配色，卻透過灰階對比營造出乾淨又有層次的效果，是把毛帽戴得低調卻很有比例感的一套示範。
Jennie毛帽穿搭2：毛絨外套＋淺灰寬版毛帽
這套造型Jennie選擇的是帽身較高、包覆範圍偏大的毛帽，配戴時不刻意往下壓，反而保留空間感，讓頭部線條看起來更修長。這種寬帽型能自然弱化臉部邊緣，視覺焦點往縱向延伸，也避免貼頭帽款容易放大臉型的問題。搭配份量感外套與直筒褲，整體輪廓上下呼應，讓毛帽不只是配件，而是撐起整體比例的重要角色。
Jennie毛帽穿搭3：寬版外套＋黑色貼合毛帽
這一套毛帽穿搭走的是貼合頭型、拉長縱向比例的路線。Jennie選擇偏窄、包覆度高的毛帽款式，完整貼住頭部輪廓，讓視線自然往下延伸，不會在額頭或兩側產生膨脹感。搭配長版外套與垂墜感下身，整體線條呈現由上而下的流動感，也讓毛帽成為修飾臉型的起點，而不是視覺重心。這種戴法特別適合想要顯臉小、又不想走可愛路線的人，低調卻很有技巧。
Jennie毛帽穿搭4：白色針織毛衣＋白色造型毛帽
Jennie這套造型把直接毛帽本身當成主角來運用。選擇帶有延伸結構的造型毛帽，帽體不只覆蓋頭部，垂落的帽片自然包住臉側與下顎，直接模糊臉部邊界，讓五官集中在中間區域。搭配全白色系穿搭，視覺更乾淨，也放大了毛帽的線條存在感。這類造型毛帽不追求貼頭或修飾，而是透過「包覆感」創造臉小效果，也相當適合作為配件製造記憶點、同時弱化臉型輪廓，是今年相當流行的款式之一。
Source：IG@jennierubyjane
