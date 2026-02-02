穿越32年的時尚！Jennie演唱會穿起1994年「Vintage Chanel」掀熱搜，「老佛爺時代」的古董裙依然是寶

BLACKPINK《DEADLINE》世界巡迴演唱會即使已完滿結束，但好多細節位都被拿出來看，當中，Jennie在香港場穿起的閃令令裙，是一條來自1994年的Chanel晚裝，是出自「老佛爺」Karl Lagerfeld手筆，現在看回還是很時尚，是穿越32年的時尚單品！

（IG@jennierubyjane）

（IG@jennierubyjane）

（IG@jennierubyjane）

（IG@jennierubyjane）

（IG@jennierubyjane）

Jennie已經不是首次在演唱會上穿起「Vintage Chanel」，之前是一件Chanel白色泳衣，Jennie配上低腰褲以與皮褸，超帥氣演繹古董Chanel。這次在香港場Solo的部分，穿起一條閃令令的裙裝，是來自1994年的Chanel秋冬裙裝，以山茶花胸針加荷葉V領口設計，加上黑色半透手袖套，到現在看回設計都很時尚，難怪很多人都會想找回「老佛爺」時代的古董Chanel。

（小紅書圖片）

不只Jennie，Olivia Rodrigo也曾穿起這裙子，證明好設計是可以超越時間，經典永不過時。

（Getty Images）

FRANCE - OCTOBER 09: Fashion show, Ready to wear, Spring/Summer 1994 in Paris, France on October 09, 1993 - Chanel ' show with Karl Lagerfeld. (Photo by Daniel SIMON/Gamma-Rapho via Getty Images)

