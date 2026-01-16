Jennie 30歲生日開相展〈J2NNI5〉！限定692頁寫真相集，每張照片美到窒息

在1月16日踏入30歲的Jennie，生日快樂！這位話題女王近日曝光率相當高。剛從台灣的金唱片獎表演完畢，在生日當日就舉行限定相展。日前，Jennie的工作室就發布了限定寫真相集，照片美到窒息！在日本的朋友，把握機會入手這本限定寫真。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

Jennie限定相展在韓國首爾YOUTHQUAKE、日本代官山蔦屋書店舉行Pop-up寫真展，場內有一系列Jennie靚相展出外，周邊也是粉絲們想入手收藏的單品。官方就來預告寫真集有692頁，厚如字典！一些照片搶先在官方IG發布，美得不像話，在日本的Jennie迷要把握機會去入手。

廣告 廣告

除了Photobook，也有一些Jennie這次特設的周邊商品，如日曆、Tote Bag、鎖匙扣、香氛蠟燭都有。網上是可以預訂，門市亦可購買，把資料筆記下來吧！

JENNIE’s first solo photo exhibition, <J2NNI5> in YOUTHQUAKE

日期：January 16–29, 2026

時間：韓國時間 11am-8pm

地址：首爾市鐘路區孝子路25 YOUTHQUAKE

門票價錢：KRW 10,000（門票收益會捐出）

門票開售詳情：

日期：January 9, 2026 · 8:00 PM (KST)

透過 Melon Ticket 預購，不設現場開賣門票

JENNIE Photo Exhibition <J2NNI5> POP UP in Daikanyama TSUTAYA

日期：January 16–29, 2026

時間：日本時間 9am ~ 10pm

地址：Daikanyama TSUTAYA BOOKS, Building 2, 1F

JENNIE Photo Exhibition <J2NNI5> OFFICIAL MD

Offline Sales Dates

2026. 1. 16 (금) 12pm (KST) ~ 소진 시

Online Pre-order

2026. 1. 16 (금) 12pm (KST) ~ 2026. 2. 6 (금) 9am (KST)

有被Jennie在Coachella的表演火辣到嗎？Jennie女生霸氣魅力金句：討厭我是因為他們成為不了我

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

帶貨女王Jennie、Lisa都加持Margiela，這5款單品在2026年要進駐時尚迷衣櫃

Hermès愛馬仕本命馬年來了！新款馬首馬蹄頸鏈耳環首飾亮相

PUMA新年「黑色雙皮扣鞋」很搶手！3款馬年新鞋詢問度超高，深紫色仿馬毛Speedcat上架