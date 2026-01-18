Jennie 30歲生日收到藍玫瑰，是媽媽每年的指定祝福！藍玫瑰的意義原來是勇敢追夢相信奇蹟

BLACKPINK成員Jennie，在1月16日迎來30歲生日！日前在東京舉行巡迴演唱會的她，也接受了很多的生日視福。不過說到最貼心與溫暖的祝福，莫過於在她IG上出現的「藍玫瑰祝福」，是Jennie媽媽每年都會送上的指定禮物，象徵獨特愛意與鼓勵。藍玫瑰不僅稀有，還承載「勇敢追夢、相信奇蹟」的深刻寓意，讓人聯想到Jennie在娛樂圈的蛻變之旅。

大明星如Jennie，每天都基本上會收到很多禮物，但說到她很重視的，一定是媽媽送上的禮物祝福。今年Jennie踏入30歲生日，也在IG上看到她發布了媽媽送上的超大束藍玫瑰，Jennie簡單的一句，「Love you mom」來表達彼此間的愛。

（IG@jennierubyjane）

（IG@jennierubyjane）

藍玫瑰在自然界不存在，全靠人工培育或染色，代表「不可能的奇蹟」與「夢想成真」。花語包括勇敢追夢、神秘獨特，甚至「你是我的唯一」。在華人文化中，藍玫瑰適合生日祝福，寓意新一年迎來轉機與好運。對Jennie而言，這花束超契合她的藝人生涯：從練習生到全球巨星，她不斷挑戰極限。粉絲解讀，BLACKPINK歌曲〈You Never Know〉歌詞裡的「房間被藍色花填滿」，正是Jennie對媽媽愛的隱喻，充滿療癒力量。這裡跟Jennie女王說聲30歲生日快樂，繼續閃閃發光！

