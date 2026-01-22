Jennie生日美照放題，用最帥氣態度迎接女人30歲！女王自信氣場金句：討厭我是因為他們成為不了我

Jennie日前踏入30歲，生日派對開不停的她，也密密手發布生日美照貼文。穿起Bella Hadid特別版Chrome Hearts黑色tube dress、Ray-Ban太陽眼鏡的Jennie，火辣到不行，各位粉絲準備好迎接Jennie女王的霸氣氣場美照！

這位女王，由BLACKPINK到個人品牌，看著她成長了不少，也說過不少霸氣女王金句，勇敢成為自己的模樣。踏入30歲的她，魅力有增無減，活出閃閃發光的自己，不被「30歲」這年齡框住。也許各位想要提升自信的女生們，可以參考她的霸氣女王人生觀。

（ Getty Images ）

（Getty Images）

「不怕外界眼光，無論做什麼事，只求問心無愧，盡自己最大的努力去做就對了。」

自我價值是可以自我給予，不被定義是Jennie的態度。曾有指她演出不夠專業，跳舞不夠用力，面對這些質疑，Jennie認為「不怕外界眼光，無論做什麼事，只求問心無愧，盡自己最大的努力去做就對了。」以solo歌手身分去製作屬於自己的專輯，選曲、選材都以自己出發，自3月專輯發布後便衝上各大歐美音樂排行榜Top1，直接以作品來證明自己的努力與價值。

（Getty Images）

（Getty Images）

「討厭我的人，是因為他們成為不了我。」

作為韓國天團Blackpink成員的Jennie，舞台魅力不容置疑，但有人喜歡就自然有人討厭，面對haters，Jennie選擇用自己方式來證明自己的價值，從《like JENNIE》歌詞裡來個反擊，”Haters, they don’t really like JENNIE, cause they could never, ever be JENNIE.” （討厭我的人，是因為他們不能成為我。）

（Getty Images）

（Getty Images）

「當你努力過後，還是解決不了，就該考慮轉念。」

縱然做得多好也會有人不滿，對於這些質疑，Jennie認為，「當你努力過後，還是解決不了，就該考慮轉念。你要相信每個過程都是有它的意義，就算無法輕易放下，也要學會接受，說不定會有意想不到的結果。」正如她Solo專輯裡的《ZEN》、《Mantra》裡都有提及，愈壞的環境下愈能變得更好，光芒也是自己給的，請成為自己的女王。

（Getty Images）

