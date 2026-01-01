Jennie私服都在穿！這幾款adidas外套早已成為韓星「隱藏制服」 推介限時7折起adidas高人氣外套

《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
韓星都愛穿adidas外套？即看今年最值得入手的adidas百搭外套款：
說到韓星的日常穿搭，近年最常被拍到的單品非adidas外套莫屬。無論是機場照、練習室還是簽售活動，偶像們總愛以經典的三線造型外套現身。到底adidas外套有甚麼魅力，能讓韓星們幾乎人手一件，甚至出現在舞台造型中？以下即為大家揭開adidas外套的獨有魅力！
adidas外套為何能紅遍偶像圈？
回顧近年K-pop偶像的私服趨勢，adidas外套已悄悄滲透進偶像的衣櫃中，幾乎成了「偶像制服」，是造型師都認可的時尚選擇。從BLACKPINK成員、LE SSERAFIM Sakura以及ENHYPEN朴成訓等，無一不被拍到身穿adidas外套示人。尤其是那款經典的IP0418藍白款，可說是K‑pop練習室、出國造型及簽售照中最常出現的時尚單品！
adidas外套的經典三線設計具備高度辨識度，即使再簡單的造型，也能塑造出自在不費力的時尚態度。這樣的單品非常耐看，加上寬鬆卻能拉長比例的剪裁，融合休閒、時尚與百搭於一身的設計，只要穿上它便能瞬間擁有偶像專屬氛圍。
adidas外套推薦1：FB針織運動風褸
價錢：$859
以輕盈鬆身剪裁結合針織質感，線條簡潔卻不單調，營造出輕鬆隨性的街頭感。無論搭配牛仔褲或運動褲，都可輕鬆駕馭。
adidas外套推薦2：Wales Bonner 絲絨運動外套
價錢：$2,299
柔軟細膩的絲絨布料，讓整體在光線下呈現出低調卻精緻的氛圍，既保留運動外套的舒適特性，也多了一份適合正式場合的質感。標準剪裁讓穿著時不顯厚重，反而更顯俐落，能輕鬆融入日常穿搭之中，展現運動與時尚之間的平衡美感。
adidas外套推薦3：Adicolor Classics Firebird 運動風褸
7折優惠價：$531｜
原價：$759
以品牌標誌性元素為核心，從企領設計到袖身三線，都散發出濃厚的復古運動氣息。結合現代剪裁後，整體比例更符合現代穿搭需求，既能單穿成為造型重點，也能作為層次搭配的基礎單品。
adidas外套推薦4：Wales Bonner 斜紋布運動風褸
價錢：$1,899
選用高品質平紋織料製成，平紋織料透氣又挺身，為外套增添了立體效果。這款外套以簡約結構搭配沉穩線條，標準剪裁同時保留俐落線條，呈現出成熟又具潮流格調的一面。
adidas外套推薦5：Adicolor 經典運動風褸（中性）
價錢：$899
這款外套在剪裁上兼顧不同身形需求，採用柔軟聚酯混棉及華夫格織造，讓穿著體驗更為舒適，手感細膩且修飾體態。
adidas外套推薦6：針織運動風褸
價錢：$999
以加大碼剪裁與華夫格紋理展現簡約的隨性感，即使在簡單的造型下仍具層次感，非常適合作為日常疊穿單品。獨特的針織結構不強調銳利線條，而是透過比例與材質，營造出隨性卻不隨便的穿搭效果。
adidas外套推薦7：溫暖連合絨毛外套
價錢：$759
Climawarm技術加上絨毛材質，既保暖又透氣。短身剪裁與立領細節讓整體輪廓更顯俐落，也讓運動外套在冬季穿搭中不會顯得厚重笨拙。
adidas外套推薦8：農曆新年籃球外套
價錢：$1,099
以耐磨平織布料打造，鬆身剪裁提供充足活動空間，設計細節低調融入節日元素。無論是搭配運動褲或牛仔褲，皆能穿出不經意的時尚感。
