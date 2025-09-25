Jennie「人間香奈兒」穿搭拆解：不一定要CHANEL才高級，學她用黑白灰銀打造質感造型

Jennie近日在IG分享新相，以一身黑白灰銀色調造型，完美示範如何用基礎色系穿出毫不費力的高級時尚感！這位「人間香奈兒」再次展現她對造型搭配的精準掌控，馬上來拆解她的「高級感」造型密碼！

慵懶感寬褲：Acne Studios水洗灰牛仔褲

Jennie選擇的Acne Studios灰色寬腿牛仔褲，以水洗色調及寬鬆剪裁營造出隨性氛圍，為整體造型注入一絲慵懶氣息，展現她獨特的「慵懶高級風」！

細節感上衣：UMA WANG黑白鈕扣衫

上身搭配UMA WANG 2024秋冬系列的黑色鈕扣上衣，白色滾邊設計成為亮點。簡約的剪裁結合鈕扣細節，低調又有層次，與灰色寬褲形成完美平衡，展現黑白配色的極致魅力。

Photo from Instagram@jennierubyjane

焦點手袋：Chanel 25銀色鏈帶包

肩上的Chanel 25銀色手袋瞬間提升整體造型的亮度。金屬光澤與簡約線條相互映襯，為極簡中性色調增添前衛未來感！

Photo from Instagram@jennierubyjane

精緻配飾：Chanel Première Galon腕錶

小配飾是提升質感的關鍵！Jennie手腕上的Chanel Première Galon手錶以經典菱格紋錶帶展現低調奢華。方正錶盤與金屬鏈帶的設計，成功為簡約造型注入大氣典雅的氛圍。

Photo from Instagram@jennierubyjane

小臉神器：Ray-Ban太陽眼鏡

臉上的Ray-Ban太陽眼鏡為造型注入強大星味！經典款式不會過度張揚，卻能有效提升神秘感與時尚度，完美示範如何用基本款單品撐起強大氣場！

Photo from Instagram@jennierubyjane

