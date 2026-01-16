Jennie襯衫穿搭5招示範！Chanel白襯衫造型掀話題

跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
一件襯衫，到了Jennie身上，從來不只是基本款！近期她以Chanel白襯衫造型掀起話題，從單穿配牛仔褲的鬆弛學院感、外搭針織衫的比例重組，到全黑襯衫的冷感輪廓，再到層次疊穿的混搭技巧，展現襯衫在不同風格中的高度可塑性。Jennie襯衫穿搭關鍵，不在繁複設計，而是透過比例、留白與配件轉換，讓經典單品持續保持新鮮感，以下5招示範必須學起來！
Jennie襯衫穿搭1：白襯衫＋高腰牛仔褲＋腋下包
Jennie以一件Chanel白襯衫示範她最擅長的「鬆弛型時髦」。襯衫刻意不全扣、袖口自然捲起，搭配直筒牛仔褲，讓學院感單品轉為率性日常；領口與鎖骨的留白，搭配Coco Crush頸鏈是整體不顯拘謹的關鍵。肩上搭配她全球首揹的Chanel全新「Preppy Coco」腋下包，俐落掀蓋與硬挺線條呼應襯衫結構感，整體以極簡單品完成高辨識度，是Jennie將經典穿得輕鬆又當代的時髦穿搭示範。
Jennie襯衫穿搭2：牛仔襯衫＋棕色針織衫＋格紋短裙＋牛仔肩背包
這套造型以襯衫疊穿展現學院混搭。藍色襯衫刻意外露下襬與領口，疊搭深棕針織衫，利用長短層次打破秋冬造型的厚重感；下身選擇格紋短裙，讓整體比例更輕巧，配件上以Chanel 牛仔肩背包收斂色彩，低調卻具辨識度。整體透過錯位與留白，營造出隨性卻高級的Jennie式日常風格。
Jennie襯衫穿搭3：深色牛仔襯衫＋白色短版內搭＋深色牛仔褲
結構感對比也是Jennie穿搭中的強項。利用白色合身短版上衣作為內層基底，俐落勾勒身形線條，外搭深色牛仔襯衫與同色系下身，透過明顯白色車線強化輪廓存在感，讓整體在率性中保有精緻度。短版比例拉高腰線，也讓造型帶點隨性性感卻不張揚。配件選擇疊戴項鍊，為極簡配色增加層次焦點。這是一套以剪裁與比例取勝的穿搭示範，穿出自信與態度。
Jennie襯衫穿搭4：造型黑襯衫＋條紋短裙
這套造型以黑襯衫為核心，襯衫選擇帶有微光澤的材質，扭結設計在燈光下自然形成層次，避免黑色顯得扁平，版型不貼身，透過自然垂墜與輕微收腰線條，保留女性柔軟度。下身搭配條紋裙裝，利用異材質與線條差異拉開層次，讓整體更具深度。沒有多餘配件干擾，反而讓襯衫本身成為視覺焦點，將成熟、冷感與時髦感平衡得恰到好處的一套示範。
Jennie襯衫穿搭5：寬版白襯衫＋ 針織造型背心
同樣以白襯衫為基底得還有這套造型，透過疊搭黑色針織背心重新定義比例。襯衫刻意選擇長版剪裁，袖長與衣襬自然垂墜，營造鬆弛輪廓；腰間加入蝴蝶結細節，為中性層疊注入柔軟焦點，也巧妙聚焦視線。黑白配色在俐落與甜感之間取得平衡，下身深色褲裝則穩住整體份量，個人風格的完成度極高。
