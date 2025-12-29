宏福苑五級火｜情緒支援熱線
Jennie超辣身材也穿SKIMS塑身衣！「這裡」買劈價低至3折，百搭黑長袖衫低至$206、熱賣高圓領連身衣折後$201
Jennie、NIngning大愛的SKIMS現正推出限時優惠，折扣低至3折！百搭黑長袖衫低至$206、熱賣高圓領連身衣折後$201，不少款式即將斷碼，立即把握優惠：
由金·卡戴珊（Kim Kardashian）創立的SKIMS，以舒適貼身的剪裁與多元尺碼選擇聞名，主打塑身衣、休閒服與居家單品，成功顛覆傳統內衣市場，並迅速成為全球女性衣櫥中的必備品牌。SKIMS不僅強調修飾身形的效果，更注重日常穿著的自在感，因而深受名人與時尚圈推崇。近期，BLACKPINK成員Jennie也以火辣身材演繹SKIMS塑身衣，掀起粉絲與潮流愛好者的熱烈關注。現在NET-A-PORTER祭出限時優惠，折扣低至3折，百搭黑色長袖上衣只需$206，是入手偶像同款的最佳時機！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
Jennie與寧藝卓演繹SKIMS：性感高級 X 前衛時尚的雙重魅力
Jennie與aespa成員Ningning（寧藝卓）分別展現了SKIMS服裝的不同魅力。Jennie以自信火辣的身材演繹 SKIMS塑身衣，凸顯曲線修飾效果，將原本的內衣單品穿出高級時尚感，並在社交媒體掀起熱烈討論，讓品牌與偶像魅力緊密結合。而Ningning則選擇全黑系緊身打底衫，搭配Gucci與UGG，營造前衛時尚氛圍，展現隨性卻精緻的潮流風格。兩人成功將SKIMS演繹成既能凸顯身材曲線，又能融入日常穿搭的時尚必備單品。
顛覆塑身衣印象 SKIMS短時間成為全球爆紅的時尚品牌
SKIMS能在短時間內爆紅，關鍵在於成功顛覆了傳統塑身衣的刻板印象。品牌主打舒適貼身的剪裁與多元尺碼選擇，讓不同身形的女性都能找到合適的單品。不僅強調修飾曲線，更注重日常穿著的自在感。加上Jennie、Harry Styles等名人的演繹，在Instagram與TikTok上掀起大量分享與模仿熱潮。SKIMS與NBA的跨界合作更進一步擴大話題度，吸引運動與潮流圈的關注；同時進軍男裝市場，打破「女性專屬」的印象，在TikTok上掀起「男生也能穿 SKIMS」的挑戰。這些因素讓塑身衣從單純的功能性服飾，蛻變為時尚必備單品，成為全球消費者爭相追捧的品牌。
Fits Everybody stretch-jersey leggings - Bronze
3折後：$137，
原價：$455
Stretch-cotton jersey top - Charcoal
4折後：$206，
原價：$515
Seamless Sculpt Long Sleeve Thong Bodysuit - Sienna
4折後：$246，
原價：$615
New Vintage Tank Mini Dress - Ash
4折後：$224，
原價：$559
Fits Everybody High Neck Bodysuit - Clay
4折後：$201，
原價：$501
Skims Smoothing Bralette - Eclipse
5折後：$151，
原價：$301
Boyfriend stretch-modal and cotton-blend jersey boxer shorts - Marble
5折後：$133，
原價：$265
Fits Everybody Square Neck Bodysuit - Mica
5折後：$251，
原價：$501
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：聖誕禮物隨時贏TOTEME價值$7,900手袋！Yahoo獨家活動，登記NET-A-PORTER新會員即攞$300
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
聖誕禮物：
聖誕禮物2025｜劉雯同款TOTEME手袋萬元內搶？「靜奢頂流品牌」Krystal都愛上的實用禮物低至$1,7XX
聖誕禮物許願心理測驗，你是「品味型」還是「實務型」？第1直覺選最愛圖片，測出你選禮物時的真實個性
其他人也在看
ASOS香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年12月優惠低至3折/免運費/免費退貨/必逛品牌教學
這次網購實用文就來詳盡講解英國大型網購百貨ASOS，裡面貨品有平有貴，有自家品牌，又齊集不少運動品牌，例如Adidas、Puma、Under Armour等，今次減價區竟有Polo Ralph Lauren低至3折，女裝長褲3折起、男裝Logo Tee折後低至$542、New Balance波鞋半價入手，ASOS買滿$650就可以免運費，非常容易達標！ASOS定期都會有減價活動，首次購物可額外享75折優惠，即是新會員有折上折優惠，非常抵！即看ASOS網購教學與免運費詳情，有時會推出限時免運費優惠，不用最低消費都可以free shipping，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 35 分鐘前
Olive Young韓國女生最愛$100以下面膜10選！實測三款熱門面膜、Mediheal只需$93入手12片、aespa Winter同款「液體面膜」超熱賣！
Olive Young 韓國國內 $100 以下 Top 10 面膜推薦！近期冷暖濕度不斷變更，加上連場派對、飯聚之下，皮膚難以恢復最佳狀態？Yahoo網購專員為大家搜羅韓國女生最愛用的面膜，$100 以下已能入手性價比超高的好用推薦！當中小編更實測了其中三款保濕面膜，想知道使用效果如何？就繼續看下去吧！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
免焗爐食譜│七喜燒肋骨 最後咁樣整最香口
年末時間，就算不外出大肆慶祝，跟家人在家相聚吃飯，也是一場值得珍惜的回憶。燒肋骨看起來非常有節日氣氛，其實用鑊來煮，一樣可以有焗爐燒骨的效果，用七喜來煮除了有甜味和焦糖色，也有鬆肉效果，在煮到收汁後掃上加了蜜糖的醬汁再灸燒一下，感覺便如非常誘人開胃了，即睇如何製作七喜燒肋骨：Yahoo Food ・ 1 小時前
《不良一族尋愛記》Netflix爆紅日本戀綜，11位前不良少年少女學習戀愛：創傷如何影響著愛的給予與接收能力｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
向來懂得抓住觀眾目光的Netflix，繼《單身即地獄》屢屢製造話題之後，他們將目光轉向日本，推出全新戀愛實境節目《不良一族尋愛記》(Badly in Love) 。這次節目組找來 11 位前不良少年、少女，在「學校」展開戀愛冒險。節目中的參與者，個個背負著所謂的「不良」過往——可能是暴力史、幫派背景或破碎的成長經歷。他們在鏡頭前的激烈衝突、瞬間爆發的憤怒，以及難以建立信任的互動，讓這檔節目超越了普通戀愛綜藝的範疇，直指一個更核心的主題：它的核心不是「誰與誰配對成功」，而是親密關係如何成為我們過往傷痛最敏感、也最有效的試紙。Yahoo Style HK ・ 50 分鐘前
紅軍失死球太多 VVD分析：問題出在第二點
【Now Sports】利物浦隊長雲迪克承認，如果球隊仍渴望衛冕英超，就必須要改善死球防守。利物浦上周六以2:1擊敗榜尾的狼隊，但所失一球又是在防守死球時被破門，統計更顯示迄今18輪聯賽，紅軍已經失了12個死球，沒有任何英超球隊比他們失更多；同時，如果不計12碼，他們只在死球進攻中入了3球。「事實是我們在死球中失球太多，透過死球入球卻太少，這是我們必須改進的地方。」雲迪克（Virgil Van Dijk）說：「而且......至少75%甚至更多的時候，問題不在於對方死球開出後的第一點，而是第二點攻門，那才是致命的。」紅軍因此患上「死球恐懼症」？VVD補充：「心理問題嗎？我希望不是。如果你腦子裡一直想著這件事，那確實是個問題，就我個人而言，我並沒有這種想法。」now.com 體育 ・ 1 小時前
【百佳】辛辣麵、長城牌火腿豬肉、佳之選餅乾買1送1（即日起至01/01）
百佳多款精選產品買1送1，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有農心辛辣麵5包裝/不倒翁芝士拉麵平均$21.5/包、全線 SELECT佳之選餅乾買1送1、長城牌火腿豬肉340克平均$19.95/罐！YAHOO著數 ・ 1 天前
MUJI精選商品8折、雀巢甜筒/MEGA雪糕批/能得利雪條 $68/9件｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 2 天前
60歲谷德昭近月急瘦 撐拐杖看張學友演唱會 真實狀態曝光被指似80歲
現年60歲的谷德昭昔日綽號「肥谷」，顧名思義是全身長肉，在幕前演出時胖嘟嘟的形象為觀眾帶來不少歡樂，但早年因健康問題刻意減肥近50磅，體型消瘦但仍健步如飛，亮相主持節目時反應敏捷兼精神不俗，看來一切正常。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過
近年不時有餐廳被揭發使用「預製菜」，引起食客關注其食品安全。近日再有網民在社交平台揭發將軍澳一間茶餐廳懷疑使用「預製蛋炒飯」，更被拍到將標明需於 -18°C 保存 的冷凍食品紙箱，直接放在餐廳門外地上，事件迅速引起街坊熱議，不少人擔心食材在運輸或儲存過程中已經變質，影響食品安全。Yahoo Food ・ 1 小時前
UNIQLO超迷你羽絨背心爆紅！限量＋只送不賣引全城熱討，幫公仔著外套超可愛
最近各大社交平台瘋傳的「UNIQLO迷你羽絨背心」超萌登場！這件掌心大小的袖珍版，正是PUFFTECH系列的縮小版，圓潤可愛如玩具，可當掛包吊飾、套水杯、給公仔當小外套穿都超療癒！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
泰國再現罕見平頭貓 30 年來首次發現
在一項令人振奮的發現中，當局在泰國首次發現了瀕臨絕種的扁頭貓，這是過去 30 年以來的首次。值得注意的是，這次的觀察不僅僅涉及單一個體。根據記錄，最後一次在泰國-馬來西亞邊界附近觀察到這種以魚類為食、體型如家貓的貓科動物是在 1995 年。到了 2014 年，泰國官員擔心這種稀有物種在其境內已經絕種。由於缺乏證據，當局認為再也無法找到這一物種。然而，根據 Mongabay 的報導，國際自然保護聯盟...TechRitual ・ 1 天前
網上熱話｜聖誕派對公司抽獎 大獎由iPhone變4日年假「全場靜咗3秒」
公司舉辦聖誕派對兼玩大抽獎，令員工可以開心過聖誕，又增加士氣。不過，有網民在平安夜發文，指公司今年聖誕派對抽獎，大獎竟然由iPhone變成4日年假，令他大感不滿。am730 ・ 1 天前
麥明詩為陪老公過聖誕挑戰獨自湊仔搭飛機 囝囝側面照曝光勁可愛
「十優港姐」麥明詩（Louisa）與盛勁為（Keith）婚後育有一名兒子，他們一家齊齊外出慶祝聖誕節，十分快樂！為了陪伴聖誕節需要上班的盛勁為，麥明詩特意帶同愛子乘搭飛機，讓老公不用過一個Lonely Christmas！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
葵涌邨住戶「打橫」晾衫 房屋署表示非常關注已警告住戶
葵涌邨有住戶在單位外牆，「打橫」伸出晾衣架，晾曬大批衣服。房屋署表示非常關注事件，已嚴正警告有關住戶，應正確使用單位內設置的標準晾衣架，切勿在外牆位置掛放任何物品。 鎖定涉事單位及進行家訪 有網民在社交平台Threads上載片段，看到一個位於葵涌邨的單位外有「打橫」的晾衣長桿，「表示好神奇」。房屋署回覆傳媒am730 ・ 1 天前
小花阮嘉敏Boxing Day派寫真福利 高難度甫士好腰力
【on.cc東網專訊】無綫小花阮嘉敏（Mandy）昨日（26日）在社交平台分享一輯新相，大晒苗條身材！她身穿着黑色的連身衣，腳踩高跟鞋之餘還展露出自己的修長美腿，她的前同事利穎怡也留言：「點解可以咁瘦，羨慕！」鄧伊婷也說：「條纖腰咁有力」，關嘉敏還說：「呢啲動作東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
「前夫」Edan早知小儀婚事 讚「情敵」：玉樹臨風！
人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）昨晚（26日）到中環出席活動，談到頭號雀屎（粉絲暱稱）阮小儀（小儀）宣布婚訊，Edan直言小儀早已告知他婚事，惟沒有説明日子，很替對方高慶，他笑謂：「我變成前夫，好替佢開心，作為前夫，佢事前都有通知我，問准咗我，哈哈！佢完成婚禮都即時通知我。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
結束12年愛情長跑 46歲堂本光一結婚對象疑係佢！
日本前組合KinKi Kids改名DOMOTO後，46歲成員堂本光一今日(28日)透過STARTO ENTERTAINMENT官網宣布結婚，繼去年1月成家立室的隊友堂本剛後，組合兩人都成為人夫。雖然光一沒有交代老婆身分，但據知對方正是與他拍拖逾12年、今年9月引退的前女星佐藤惠。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
兩名港人烏克蘭戰死 入境處確認接獲家屬求助
【Now新聞台】俄烏戰爭持續，有指為烏軍作戰的兩名港人在當地執行任務期間遇襲身亡，本港入境處確認接獲求助，正了解事件。 據了解，兩名港人分別23及30歲，上月抵達烏克蘭。入境處回覆查詢表示，接獲相關求助後已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐烏克蘭大使館了解情況，包括有關人士身份，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。處方稱，會繼續與公署大使館及當事人家屬保持聯繫，積極跟進事件。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
巴菲特：巴郡是我買過「最愚蠢」的股票
在即將卸下波克夏執行長職務之際，股神巴菲特回顧自己最具爭議的一筆投資——收購波克夏本身。一場因「八分之一美元」引發的情緒性決策，讓他背負紡織業包袱長達 20 年，卻也促成「買好公司、不買便宜貨」的投資哲學，最終打造市值逾鉅亨網 ・ 11 小時前
台灣7級地震知名綜藝節目中斷錄影 11藝人尖叫護頭逃生
【on.cc東網專訊】台灣東北部的宜蘭外海，昨晚（27日）11時05分，發生7級地震，幾乎全台感受震盪。當時綜藝節目《週末最強大》正在錄影，綜藝大哥胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲、楊繡惠、白雲等11名藝人與工作人員察覺不對勁，即伸手護住頭部，一邊大嗌「遠離燈架」一邊離開攝東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前