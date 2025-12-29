Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Jennie超辣身材也穿SKIMS塑身衣！「這裡」買劈價低至3折，百搭黑長袖衫低至$206、熱賣高圓領連身衣折後$201

由金·卡戴珊（Kim Kardashian）創立的SKIMS，以舒適貼身的剪裁與多元尺碼選擇聞名，主打塑身衣、休閒服與居家單品，成功顛覆傳統內衣市場，並迅速成為全球女性衣櫥中的必備品牌。SKIMS不僅強調修飾身形的效果，更注重日常穿著的自在感，因而深受名人與時尚圈推崇。近期，BLACKPINK成員Jennie也以火辣身材演繹SKIMS塑身衣，掀起粉絲與潮流愛好者的熱烈關注。現在NET-A-PORTER祭出限時優惠，折扣低至3折，百搭黑色長袖上衣只需$206，是入手偶像同款的最佳時機！

Jennie與寧藝卓演繹SKIMS：性感高級 X 前衛時尚的雙重魅力

Jennie與aespa成員Ningning（寧藝卓）分別展現了SKIMS服裝的不同魅力。Jennie以自信火辣的身材演繹 SKIMS塑身衣，凸顯曲線修飾效果，將原本的內衣單品穿出高級時尚感，並在社交媒體掀起熱烈討論，讓品牌與偶像魅力緊密結合。而Ningning則選擇全黑系緊身打底衫，搭配Gucci與UGG，營造前衛時尚氛圍，展現隨性卻精緻的潮流風格。兩人成功將SKIMS演繹成既能凸顯身材曲線，又能融入日常穿搭的時尚必備單品。

Jennie私服穿上SKIMS的連身衣。（圖片來源：網上圖片）

Ningning私服穿上SKIMS的緊身長袖上衣，搭配全黑系造型。（圖片來源：網上圖片）

顛覆塑身衣印象 SKIMS短時間成為全球爆紅的時尚品牌

SKIMS能在短時間內爆紅，關鍵在於成功顛覆了傳統塑身衣的刻板印象。品牌主打舒適貼身的剪裁與多元尺碼選擇，讓不同身形的女性都能找到合適的單品。不僅強調修飾曲線，更注重日常穿著的自在感。加上Jennie、Harry Styles等名人的演繹，在Instagram與TikTok上掀起大量分享與模仿熱潮。SKIMS與NBA的跨界合作更進一步擴大話題度，吸引運動與潮流圈的關注；同時進軍男裝市場，打破「女性專屬」的印象，在TikTok上掀起「男生也能穿 SKIMS」的挑戰。這些因素讓塑身衣從單純的功能性服飾，蛻變為時尚必備單品，成為全球消費者爭相追捧的品牌。

