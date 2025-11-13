黑色星期五優惠大合集！
Jennie針織穿搭4招公式！秋冬日常造型靈感，「這樣穿」保暖又時髦
作為時尚風向指標的Jennie，近期在IG曬出旅遊照，以一身身細膩灰色針織造型征服鏡頭。柔軟線條貼合身形，勾勒慵懶又精緻的氛圍，極簡色調與微份量肌膚留白，為秋冬造型增添性感張力。從輕盈針織上衣、鬆弛開襟外套，搭配修身長裙與休閒套裝，原本偏向居家與冬日的材質也能穿出旅行日常的新節奏。本文整理了Jennie針織穿搭4公式，成為秋冬氣質與率性並存的必備造型。
Jennie針織穿搭1：灰色針織衫+不規則長裙＋瑪麗珍長靴
Jennie以灰色針織上衣搭配不規則剪裁長裙，展現鬆弛又高級的極簡穿搭。柔軟針織貼合身形，外搭短版黑色外套拉長身形比例，巧妙平衡俐落與慵懶。下身的黑色長裙隨步伐搖曳，搭配瑪莉珍長靴，增添份量感與街頭氣息。灰黑配色低調卻極具層次，最後以Chanel logo 毛帽點亮整體，帶出少女感與辨識度。
Jennie針織穿搭2：棕色針織毛衣＋牛仔襯衫＋格紋短裙
秋冬暖色系是打造學院風穿搭的最佳時刻，咖啡色針織毛衣內層疊搭牛仔襯衫，領口與下襬微露，營造自然層次感。下身以格紋迷你裙呼應整體學院氣息，搭配同色系長靴與襪套，復古又俏皮，手上的牛仔藍Chanel包為造型注入亮點。整體以暖棕＋牛仔藍的配色呈現出Jennie式的慵懶氛圍，是秋季日常穿搭的最佳靈感。
Jennie針織穿搭3：藍色針織外套＋白洋裝+印花頭巾
面對秋冬季節轉換之際，Jennie這套清爽又復古的造型公式值得筆記。以白色細肩洋裝為主角，點綴立體藍花刺繡，呼應外搭湛藍開襟針織衫，營造出如海風般輕盈的氛圍。頭巾與服裝在藍白色調中呼應，散發濃厚的度假感，搭配復古墨鏡更添優雅氣質，鞋款選擇透明果凍鞋平衡了整體視覺，浪漫又充滿個性。
Jennie針織穿搭4：立體刺繡針織外套＋灰色套裝
Jennie以一身復古混搭造型展現滿滿少女氣息。奶油色開襟針織外套綴上紅玫瑰印花，帶出濃濃 2000年代懷舊感，內搭灰色短版背心微露腰線，下身則搭配接近色系的光澤感百褶裙，柔軟面料在車內光影下閃爍。髮絲隨性散落，不刻意卻極具個性，復古中帶點性感。
Source：IG@jennierubyjane
【延伸閱讀】
方臉女孩救星！2025河西剪髮型推薦10款，魚尾剪、內彎燙溫柔又小臉
其他人也在看
2025全球最佳50酒店排行榜出爐！香港Rosewood勇奪世界第1 曼谷3間酒店入TOP 10/東京、倫敦最多酒店上榜
固有概念，以為世界最佳酒店定必落在巴黎、紐約或倫敦，但今年的冠軍卻來自香港。由《The World’s 50 Best Hotels》公布的2025年度全球酒店排行榜中，位於尖沙咀海濱的瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）榮登榜首，成為全球最頂尖的奢華住宿之選。榜上還有合共20間亞洲酒店入選，大家不用出遠門，都可以享受世界級的酒店體驗。Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
西洋劍KO壞蛋50歲美腿真相！ 柏原崇為她棄星路隱形戀情！
呼，內田有紀這50年聽完有沒有被圈粉？從短髮偶像到大河女王，再到低調戀情的隱形守護，她用劍和笑容砍出一條路。Japhub日本集合 ・ 12 小時前
寶可夢粉絲尖叫！全球首座戶外「PokéPark KANTO」登場，主題森林、道館、旋轉木馬全曝光！
首先推薦的是長約500公尺的「寶可夢森林」是一片擁有豐富地形的廣闊森林，包含高低起伏的道路、草叢、隧道與山徑等。穿越研究場所、踏出冒險的第一步後，將在原始的自然環境中，遇見許多在此生活的寶可夢。穿過「寶可夢森林」的坡道，在「草紗鎮」的入口迎接您的是西獅海壬噴...styletc ・ 13 小時前
62歲李連杰「逆齡回春」！脫衣打臉換心臟傳言，氣色紅潤、精神飽滿全靠這幾招
62歲「功夫皇帝」李連杰近年狀態驚人回春！他日前在社群曬出近照，頭髮烏黑、氣色紅潤，動作俐落有勁，整個人看起來比實際年齡年輕許多。和過去因病顯得消瘦憔悴的樣子相比，彷彿完全變了個人，讓網友驚呼：「這也太逆齡了吧！」姊妹淘 ・ 14 小時前
港漂租樓一個月遇大廈大維修！熱心網友教路： 咁樣做成功退租！
有港漂內地生近日在社交媒體平台以《租房遇上大廈翻新怎麽辦！！！》為題發文求助，指自己來港讀碩士，租住灣仔一個單位，但入住一個月後房東才告知大廈有外墻翻新項目，又稱事先未告知是因未有留意。內地生抱怨每天都被電鑽裝修聲吵醒，求助網友是否遇過類似情況，可以怎樣維權？更多消息：港漂夫婦買奧運二手單位慘呻中伏！7個方法避免買到化妝樓！港漂女383萬買「無契樓」 睇電視才驚覺「中伏」 直斥：「大騙局！」有網友犀利指出該房東「講大話！」因大維修房東都須夾錢，無可能事先不知情；有網友表示，房東雖然無良，但租客不能以此為理由提前終止租約；亦有網友認為，若代理已知大廈將有長期維修而未向租客披露，屬於重要事項隱瞞，建議該港漂投訴，並與業主商量減租或提前終止租約。有熱心網友分享經驗，指自己都曾遇過類似事件，「當時大維修連窗戶都不能開，冷氣機也不能用，我們以合約上寫了有X部冷氣機，但實際上並沒有冷氣機能用，終止合約了」；還有網友指，「租/買樓前，睇樓時睇下大堂通告是必需的。」在香港，30年或以上的私人樓宇都有機會要進行大維修，所需時間長短不一，短的數月，長的可達數年。大維修期間可能會遮擋單位景色、影響開窗通風，28Hse.com ・ 13 小時前
東京近郊小旅行新亮點！走進埼玉縣，體驗千年和紙、蒸汽火車與醬油霜淇淋！
為了讓台灣旅客深入探索這座低調又迷人的城市，「完美行 旅遊情報」特別推出最新的「埼玉深度旅遊」文章，帶大家從不同角度認識這片離東京不遠卻有著截然不同節奏的土地。無論你是喜歡體驗職人手作、熱愛美食探險，還是享受悠閒自然的旅人，都能在這份旅遊指南中找到專屬靈感...styletc ・ 12 小時前
韓星瘋傳「蘋果減肥法」瘦身兼去水腫，7天短期急救減走4KG秘訣大公開
「蘋果減肥法」據傳是韓星們在拍戲或宣傳期前的極速瘦身秘招，方法簡單卻成效極高，在短短7天內就能甩掉4KG。不過如此極端的瘦身方法卻不是每個人都能隨便試，到底「蘋果減肥法」是否真的有效？該怎麼執行才不會傷身？以下即一層層揭開「蘋果減肥法」的原理、做法及風險。Yahoo Style HK ・ 17 小時前
何文田天鑄三房套劈價270萬甩手 單位9年跌價4%｜二手樓成交
利嘉閣地產紅磡九豪區海濱南岸二行聯席董事曾淑貞稱，何文田天鑄5座低層D室，實用面積約1,065方呎，屬三房一套連士多房及工人套房間隔，望內園。 曾淑貞透露，新買家為區內客，早前經利嘉閣真盤源平台覓得上址放盤，即相約代理睇樓。客人鍾情屋苑鄰近港鐵站，附近生活配套齊全，起居方便，加上單位間隔合用，環境清幽，隨即洽購。am730 ・ 9 小時前
任天堂提油救火？Switch 2「鑰匙卡」教學影片引爆玩家怒火！
任天堂日前正式宣佈，寶可夢版動森《Pokemon Pokopia》將在 2026 年 3 月 5 日發售，但其中實體版確定接採用「鑰匙卡」（Game-Key Card）一事，卻引起許多反彈。沒想到在同一天，任天堂官方上傳了一支關於「鑰匙卡」的官方教學影片，順便向玩家解釋這種新型遊戲媒介的使用方式。然而，這好意卻徹底點燃了玩家社群的怒火，影片湧入大量負評與嘲諷。Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
阿Sa蔡卓妍「溫柔姐姐穿搭」快來參考！從Loro Piana千金風到休閒條紋，3款造型易襯又高級
天氣轉涼，又是時候為衣櫥添置新裝！若你正在尋找秋冬穿搭靈感，不妨參考阿Sa蔡卓妍近期的「溫柔姐姐」風格，從優雅的Loro Piana千金風到日常的休閒打扮，每一套都好看又易學！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
45歲孔孝真示範「高級鬆弛感」穿搭魅力：輕熟女生必學富家千金、街拍小姐姐風格
說到韓國女星的穿搭典範，45歲的孔孝真一直是許多女生心中的風格指標。她那自然不造作的「鬆弛感」穿衣哲學，總能將「舒適」與「好看」平衡得剛剛好，今年秋天非常值得借鏡！Yahoo Style HK ・ 1 天前
林心如國中氣質美照曝光！ 網驚呼「完全沒變」：真的從小美到大
49歲女星林心如以《還珠格格》中「紫薇」一角走紅多年，至今仍活躍於影視圈。近日她在社群平台分享一張國中時期的制服舊照，引起粉絲熱烈討論，不僅被讚「從小美到大」，連照片背後意外出現的大咖男神也掀起話題。姊妹淘 ・ 14 小時前
開架唇膏天花板都在這！3CE柔光小粉管、媚比琳鎖吻棒讓雙唇美到像天生好氣色
3CE粉漾柔光潤唇膏：韓系淡顏裸唇天花板3CE新作#柔光小粉管-粉漾柔光潤唇膏，以「一抹融唇」的輕柔質地掀起話題！結合雙重柔融科技與高濃度椰子保濕精粹，讓雙唇如被光暈包裹般透亮潤澤。九款色調橫跨裸棕、珊瑚橘、莓果紅，不論冷暖膚色皆能駕馭，#30「梨花大_肉桂卡布」散...styletc ・ 14 小時前
中國研究員涉偷運真菌赴美國 可嚴重破壞農作物 被判監 5 個月後遣返中國︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名在密芝根大學實驗室工作的中國研究人員，被指未獲許可把可破壞農作物的真菌偷運入境，美國法院裁定她承認相關罪名後，判監 5 個月，由於她已被拘留相同時間，將在獲釋後立即被遣返中國。其男友同樣被起訴，但因身在中國無法受審。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱黑色星期五優惠大合集！名牌/家電/日用品年尾激減優惠全攻略
Black Friday 2025優惠準備就緒！黑色星期五日期定於2025年11月28日，不少網購平台都緊接雙11優惠再加碼推出Black Friday黑五優惠。這個減價節日可謂年尾一個大減價的活動，剛好在聖誕節前，讓大家可以買到心水聖誕禮物！為了令大家可以最快了解每個平台的折扣，這裡幫大家整理了名牌網Black Friday優惠合集，大家準備就緒入貨啦！Yahoo Style HK ・ 1 天前
英國教導所職員三十年間性侵少年犯 至少犯下 388 宗性罪行 報告揭當局多年無視舉報︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英格蘭及威爾斯監獄及緩刑服務督察（PPO）公開一份 202 頁調查報告，揭示前梅多姆斯利（Medomsley）教導所職員尼維爾．赫斯本（Neville Husband）多年來在設施內對少年犯施以性暴力。報告於昨日（12 日）公布，指赫斯本在 1969 至 1985 年間在達拉謨郡梅多姆斯利任職期間，至少犯下 388 宗性罪行，實際數字可能超過 450 宗。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
全智賢公開真實保養法！「不靠醫美」也能凍齡，自律保養法必須學起來！
用運動開啟一天節目中，全智賢透露自己每天早上六點起床，無論天氣好壞，「一定會去運動」。她笑著說：「這是我一天的開始儀式，沒有運動就覺得整天怪怪的。」她也強調，自己抱持「運動是一輩子的學習」這種心態，不追求極限或短期效果，而是讓鍛鍊成為生活的一部分。午餐清...styletc ・ 1 天前
心理測驗｜直覺選3隻動物，分析你的「社交魅力」！日本超火紅人格、社交及愛情魅力測驗
席捲日本的「社交魅力心理測驗」，憑直覺從8種動物中挑選3隻並排序，即刻揭開你的社交人格：你想呈現的風采、他人的真實印象，以及深藏的真我本質。深入洞悉你的社交DNA，揭示你與他人的互動秘密。快來試試，探索你的魅力指數！Yahoo Style HK ・ 1 天前
女子被跟蹤並殺害，日本政府急修法嚴禁 AirTag 類型藍牙追蹤騷擾
近年 Apple AirTag 或 Tile 等原意用作防止物品遺失的藍牙 (Bluetooth) 追蹤器，已成為全球跟蹤騷擾案件中被濫用的新工具。有見及此，日本政府近日正式通過《反跟蹤法》（ストーカー規制法）修訂草案，明確禁止任何人出於騷擾目的，擅自使用此類藍牙追蹤裝置。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
尋訪現實版千與千尋 重慶洪崖洞遊覽指南 必看景點、夜景攻略、美食推介
Trip.com 將會為您詳細介紹洪崖洞的基本資料、必看景點、最佳觀賞地點、夜景攻略及美食推介，讓你在出發前做足準備。Trip.com ・ 17 小時前