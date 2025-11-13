Jennie針織穿搭4招公式！秋冬日常造型靈感，「這樣穿」保暖又時髦

作為時尚風向指標的Jennie，近期在IG曬出旅遊照，以一身身細膩灰色針織造型征服鏡頭。柔軟線條貼合身形，勾勒慵懶又精緻的氛圍，極簡色調與微份量肌膚留白，為秋冬造型增添性感張力。從輕盈針織上衣、鬆弛開襟外套，搭配修身長裙與休閒套裝，原本偏向居家與冬日的材質也能穿出旅行日常的新節奏。本文整理了Jennie針織穿搭4公式，成為秋冬氣質與率性並存的必備造型。

Jennie針織穿搭1：灰色針織衫+不規則長裙＋瑪麗珍長靴

Jennie以灰色針織上衣搭配不規則剪裁長裙，展現鬆弛又高級的極簡穿搭

廣告 廣告

下身的黑色長裙隨步伐搖曳，搭配瑪莉珍長靴，增添份量感與街頭氣息

Jennie以灰色針織上衣搭配不規則剪裁長裙，展現鬆弛又高級的極簡穿搭。柔軟針織貼合身形，外搭短版黑色外套拉長身形比例，巧妙平衡俐落與慵懶。下身的黑色長裙隨步伐搖曳，搭配瑪莉珍長靴，增添份量感與街頭氣息。灰黑配色低調卻極具層次，最後以Chanel logo 毛帽點亮整體，帶出少女感與辨識度。

Jennie針織穿搭2：棕色針織毛衣＋牛仔襯衫＋格紋短裙

秋冬暖色系是打造學院風穿搭的最佳時刻

整體以暖棕＋牛仔藍的配色呈現出Jennie式的慵懶氛圍

秋冬暖色系是打造學院風穿搭的最佳時刻，咖啡色針織毛衣內層疊搭牛仔襯衫，領口與下襬微露，營造自然層次感。下身以格紋迷你裙呼應整體學院氣息，搭配同色系長靴與襪套，復古又俏皮，手上的牛仔藍Chanel包為造型注入亮點。整體以暖棕＋牛仔藍的配色呈現出Jennie式的慵懶氛圍，是秋季日常穿搭的最佳靈感。

Jennie針織穿搭3：藍色針織外套＋白洋裝+印花頭巾

面對秋冬季節轉換之際，Jennie這套清爽又復古的造型公式值得筆記

頭巾與服裝在藍白色調中呼應，散發濃厚的度假感

面對秋冬季節轉換之際，Jennie這套清爽又復古的造型公式值得筆記。以白色細肩洋裝為主角，點綴立體藍花刺繡，呼應外搭湛藍開襟針織衫，營造出如海風般輕盈的氛圍。頭巾與服裝在藍白色調中呼應，散發濃厚的度假感，搭配復古墨鏡更添優雅氣質，鞋款選擇透明果凍鞋平衡了整體視覺，浪漫又充滿個性。

Jennie針織穿搭4：立體刺繡針織外套＋灰色套裝

Jennie以一身復古混搭造型展現滿滿少女氣息

下身則搭配接近色系的光澤感百褶裙，柔軟面料在車內光影下閃爍

Jennie以一身復古混搭造型展現滿滿少女氣息。奶油色開襟針織外套綴上紅玫瑰印花，帶出濃濃 2000年代懷舊感，內搭灰色短版背心微露腰線，下身則搭配接近色系的光澤感百褶裙，柔軟面料在車內光影下閃爍。髮絲隨性散落，不刻意卻極具個性，復古中帶點性感。

Source：IG@jennierubyjane

【本文由「Bella儂儂」提供，未經授權，請勿轉載!】

【延伸閱讀】

方臉女孩救星！2025河西剪髮型推薦10款，魚尾剪、內彎燙溫柔又小臉

2026最新髮色趨勢木紋染！5款髮型靈感推薦：鮑伯短髮、層次剪顯白有個性