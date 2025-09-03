Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

BLACKPINK JENNIE 限量 Beats Solo 4 耳機周五開賣，五店指定上架，香港無份！

Jennie 聯名限量版 Beats Solo 4「Ruby Red」本周五開賣，五家指定 Apple Store 現場發售，包括 Apple The Grove（洛杉磯）、Apple Fifth Avenue（紐約）、Apple 明洞（首爾）、Apple 靜安（上海）、Apple 表參道（東京）開賣。

這款與 JENNIE 聯乘的寶石紅色 Beats Solo 4，配色以專輯《Ruby》為發想，在頭帶、耳罩上分別印有 JENNIE 的音樂作品和美學符號，同時更配以兩枚可拆式紅色蝴蝶結和襯色便攜包。

作為耳機 Beats Solo 4 的無線播放續航力最長 50 小時，快充 10 分鐘再播放 5 小時。兼容 Apple 和 Android 裝置使用，不過在配對 Apple 產品，如 iPhone 使用，就會有動態頭部追蹤、一鍵配對和 Find My 定位等功能。另外 Android 用戶就可以透過 Beats app 來配對、自定義按鍵和查看定位。

Beats Solo 4 – JENNIE 特别版 – 寶石红

中國內地售價人民幣 1,799 元

美國售價 US$199.99

Beats Solo 4

香港售價 HK$1,599

立即購買

