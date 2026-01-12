跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
JENNIE紅色低胸馬甲禮服、封神第一美！私服愛包香奈兒Preppy Coco 引爆話題，預測又要缺貨了
這次在大巨蛋舉辦的金唱片頒獎典禮，眾星雲集、話題不斷，尤其是把鎂光燈全數收編的、非JENNIE莫屬啦！
在紅毯上、JENNIE造型一如既往地精準踩在「高級又危險」的時尚甜蜜點上。身穿來自 Maison Margiela 的高訂訂製禮服，紅色平口馬甲低胸設計勾勒出俐落又性感的線條，緊身上身與飄逸長裙形成完美對比、氣場全開。這抹專屬於她的「Ruby 紅」更是特別訂製—霸氣、性感、毫不妥協，直接讓她登上紅毯第一美寶座。
這次她更一口氣抱回四項大獎，毫無懸念的大贏家～先是以個人作品《Like JENNIE》拿下數位單曲獎，隨後 BLACKPINK 的《JUMP》也同樣獲獎，證明她不論單飛或團體都能制霸榜單；再加上象徵全球影響力的 Global Impact Award with PRIZM，最後更從邊佑錫手中接下「年度藝人」大獎，氣勢真的太強！
真正讓全場血壓飆升的，是她擔任壓軸的舞台演出。JENNIE連續帶來《Filter》、《Damn Right》以及《Like JENNIE》，性感與氣場雙雙破表，舞步俐落、眼神致命，搭配她渾然天成的舞台魅力，讓人再次確認她不只是偶像，而是天生的表演者～
而身為時尚帶貨王的JENNIE、日前在社群曬出CHANEL Preppy Coco包，再度精準擊中時尚雷達。
她以一身白襯衫搭配牛仔褲的經典組合，微敞領口間 Coco Crush 短項鍊若隱若現，隨性卻高級。肩上的黑色Preppy Coco包以柔軟皮革取代經典菱格紋，線條簡約俐落，細長包柄自然拉長比例，低調卻極度吸睛。
事實上這顆包早有伏筆～早在去年JENNIE出席 CHANEL 2026 春夏時裝大秀時，就曾背著亮眼的檸檬黃色版本現身，當時就被時尚迷點名為下一個IT Bag。如今JENNIE背的黑色款正式亮相，絕對又要賣到缺貨了！
