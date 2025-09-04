Jennie、Karina、張員瑛同款私服，二百零三百蚊有件！韓星都愛的5個小眾品牌大公開

想穿出韓星們那種毫不費力的時尚感嗎？其實不必盲目追求奢侈大牌，許多韓國偶像私底下更愛發掘獨特的小眾品牌！從Jennie的隨性帥氣、Karina的型格張揚，再到張員瑛的甜美優雅，馬上來發掘最適合你的命定品牌吧！

Jennie 私服愛牌：Gila archive

gila archive擅長用簡約剪裁勾勒隨性氛圍，低調設計與質感面料，很符合Jennie私下愛的「懶人時尚」。

這件Jennie同款的lettering sheer long sleeve（定價59,000韓元，約合HK$320），貼身版型能修飾手臂線條，輕微透視感帶來小性感，胸前的字母印花又增添休閒氣息，日常搭配牛仔褲或半身裙都很合適。

Karina 私服愛牌：SKOOT

SKOOT主打復古與前衛融合的風格，設計裡常見Y2K時期的經典元素，深受追求個性的韓星喜愛！

品牌的Millionaires Sans Âme T-Shirt（定價$155美元，約合HK$1,200），以斜肩剪裁及破洞細節增添隨性感，搭配寬鬆牛仔褲，輕輕鬆鬆就能穿出型格帥氣感！

張員瑛 私服愛牌：Rolarola

Rolarola專注打造知性甜美的女裝，擅長用柔軟面料與精緻細節，凸顯女生的優雅氣質，和張員瑛的螢幕形象十分契合！

張員瑛同款的ONE OFF SHOULDER STRIPE WOOL BLENDED CARDIGAN BLACK（定價89,000韓元，約合HK$485），羊毛混紡材質溫暖又有質感，單肩設計露出鎖骨線條，溫柔又甜美。

Winter 私服愛牌：Sunburnproject

Sunburnproject以「實穿性」為核心，主打高性價比的基礎款單品，很適合喜歡清爽風格的人。

Winter同款的純色藍色Tee（約HK$300）是品牌熱賣款，亮藍色調對亞洲膚色極其友好，能瞬間提亮膚色，版型修身顯瘦，無論搭配短褲打造活力感，還是長褲營造休閒感都很百搭。

宮脇咲良 私服愛牌：e.e.s.s.a.y

e.e.s.s.a.y的設計俏皮，擅長將Y2K風格的可愛趣怪元素融入日常服裝。

宮脇咲良同款的T.K RABBIT T SHIRT（定價44,000韓元，約合HK$240），胸前的兔子圖案靈動又不花哨，版型是經典的crop top，搭配長背心疊穿或單穿配百褶裙，都能還原宮脇咲良的甜美元氣感！

