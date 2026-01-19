寒冷天氣警告生效 周四市區最低 11 度
帶貨女王Jennie、Lisa都加持Margiela，這5款單品在2026年要進駐時尚迷衣櫃
從金唱片紅毯到釜山電影節，Jennie 與 Lisa 先後穿上 Maison Margiela 的 2025 秋冬高訂系列，成功引爆網絡熱議！無論是 Jennie 的驚艷紅裙，還是 Lisa 的精緻刺繡透視裙，都讓人過目不忘。在這股熱度下，品牌的代表性經典設計，隨即躍升為 2026 年最值得投資的時尚單品！
Maison Margiela必入單品1 : Tabi 彈力帶穆勒鞋（HK$8,300）
這款穆勒鞋是品牌經典Tabi分趾鞋的優雅變奏版，靈感源自 15 世紀日本傳統襪子，1989 年首次推出後一直延續前衛叛逆的品牌精神。柔軟皮革鞋面配有做舊彈力帶，方便穿脫。無論搭配闊腿牛仔褲打造慵懶造型，還是與簡約半裙搭配凸顯足部設計，都能為日常穿搭注入前衛藝術氣息。
Maison Margiela必入單品2 : Dress-age 梯形手袋（HK$23,757）
Dress-Age手袋是品牌近期備受矚目的新作，Jennie在近日的機場穿搭中背著的就是它！袋身採用柔軟的卵石紋小牛皮，線條簡約俐落。獨特的梯形輪廓和低調細節位，非常適合用來搭配剪裁考究的大衣或西裝，提升整體造型的高級感。
Maison Margiela必入單品3 : 撞色口袋直筒牛仔褲（HK$5,430）
這款牛仔褲在經典的直筒版型上玩出新意！前側的對比色口袋設計，故意營造出敞開的效果，視覺衝擊力十足。加上舒適的寬鬆剪裁及洗水效果，帶著淡淡的復古休閒感，簡單搭配淺色上衣，就能輕鬆穿出「妮式」隨性慵懶風格。
Maison Margiela必入單品4 : Tabi 及踝靴（HK$10,800）
這款雙色小牛皮靴重新演繹了經典分趾設計。圓柱形鞋跟和極簡的線條，在顛覆傳統靴型的同時保持了優雅廓形。無論是搭配九分西褲出席半正式場合，還是與裙裝混搭展現個性，都能瞬間提升造型質感！
Maison Margiela必入單品5 : Tabi 厚底牛津鞋（HK$7,510）
這款鞋將品牌的基因與厚底潮流相結合，採用絨面小牛皮製成，搭配厚重的防滑齒輪底，充滿力量感。標誌性的分趾設計與粗獷的鞋底形成有趣對比，復古中帶著未來感。
