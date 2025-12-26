焦點

《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅

Yahoo Style HK

Jennie「MMA神級演出」造型細節太用心！用時裝寫了一封給韓國的情書，MMA 2025頒獎禮造型拆解

Yahoo Style
Yahoo Style
Jennie「MMA神級演出」造型細節太用心！用時裝寫了一封給韓國的情書，MMA 2025頒獎禮造型拆解
Jennie「MMA神級演出」造型細節太用心！用時裝寫了一封給韓國的情書，MMA 2025頒獎禮造型拆解

剛圓滿落幕的 MMA 2025 頒獎禮（THE 17th MELON MUSIC AWARDS）上，BLACKPINK Jennie 的演出引起網上瘋傳，不少網民大讚 Jennie 這次的表演安排有氣勢又有藝術感。當中，在服裝造型上，Jennie 亦有向韓國傳統文化致敬。從第一首歌〈Seoul City〉音樂響起，Jennie 披上 15 米印上韓文的薄紗服裝，站在高台上演唱，那氣勢磅礴，震懾現場。

廣告
基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

IG@jennierubyjane
IG@jennierubyjane

這件 15 米印上韓文的薄紗服裝，文字是借鑒早期歌集《青丘永言》，象徵回歸家鄉的深情告白。配合〈Seoul City〉這首歌，整個概念很完整又充滿藝術感地表達初衷。接續長袍靈感源自半跏思惟像，肩線結構結合繩結工藝，展現佛教藝術的莊嚴現代詮釋。

官方圖片
官方圖片

頒獎時換上 Georges Hobeika 石塔禮服，層疊鏤空重現佛國寺比例，硬挺上身配飄逸裙擺，宛如行走的建築雕塑。壓軸金箔外套手工刻 2,000 個韓文「Jennie」，耗時 200 小時，化萬眾矚目為自信鎧甲，完美串聯個人成長與文化根源。

IG@jennierubyjane
IG@jennierubyjane
IG@jennierubyjane
IG@jennierubyjane
官方圖片
官方圖片

>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！

相關文章：MMA頒獎禮Jennie同款頸鏈被問爆！「西太后」Vivienne Westwood土星飾物再掀熱潮

MMA頒獎禮Jennie同款頸鏈被問爆！「西太后」Vivienne Westwood土星飾物再掀熱潮
MMA頒獎禮Jennie同款頸鏈被問爆！「西太后」Vivienne Westwood土星飾物再掀熱潮

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

高圓圓「藍啡拼」顏色組合穿搭被問爆！同款Lemaire手袋、New Balance鞋子請筆記下來

張曼玉擔任MO&Co.全球形象大使！「曼玉式時尚」黑白造型照，示範高級從容穿搭趕快收藏

不用舒淇、孫藝珍加持都想買的BV手袋！Bottega Veneta「皇家藍」手袋系列令人一眼心動

宏福苑五級大火

其他人也在看

關稅通脹反成救命線？摩根士丹利：美國或能因此避開大規模裁員

關稅通脹反成救命線？摩根士丹利：美國或能因此避開大規模裁員

在就業市場持續承壓、外界憂心 2026 年恐出現新一波裁員之際，摩根士丹利 (MS) 提出不同觀點指出，只要美國企業能持續將上升的成本反映到價格上，仍有機會避免大規模裁員。

鉅亨網 ・ 1 天前
55歲阮小儀聖誕無預兆宣布結婚，無名指戴上戒指放閃：多謝你令我人生下半場更精彩

55歲阮小儀聖誕無預兆宣布結婚，無名指戴上戒指放閃：多謝你令我人生下半場更精彩

聖誕快樂！12月25日是聖誕節，看到一眾聖誕祝福之際，突然見到前商台DJ阮小儀發布一張放閃圖，展示出她的「無名指光環」，無預兆地宣布結婚消息！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
Jennie〈MMA〉9分鐘封神舞台！造型滿滿細節，200小時手工製作、致敬韓國文化美學

Jennie〈MMA〉9分鐘封神舞台！造型滿滿細節，200小時手工製作、致敬韓國文化美學

這場表演被封為「神級舞台」的關鍵，不只在於音樂與舞蹈本身，服裝造型同樣扮演了說故事的重要角色。身為首爾觀光名譽宣傳大使，Jennie近年不斷嘗試將個人創作與韓國文化連結，無論是推出專屬字體向世宗大王與韓文致敬，或是在舞台上以視覺語言重述傳統精神，都是她藝術脈絡...

styletc ・ 1 天前
港人聖誕假期北上　有商戶指旺丁又旺財　餐廳指港客按年增三成

港人聖誕假期北上　有商戶指旺丁又旺財　餐廳指港客按年增三成

【Now新聞台】不少港人趁聖誕假期北上，有商戶指港人消費力強，預計聖誕及元旦人流和生意都有增長。一眾小動物就位坐著聖誕小火車，來到位於深圳福田的商場，跟大家一起歡度聖誕，這裡裝飾成一個冬日小鎮，吸引不少港人北上度假。鄧先生：「純粹是因為香港太多人，放假不想留在香港，所以就近來到深圳玩。」孫先生：「上年東歐度過(聖誕節)，當時都鋪排好所以就有飛，今年就有些不幸沒有飛，香港真的很逼，昨天西九都要兩個小時才能見到聖誕樹，這邊就好好多。」除了室內裝置，商場在室外多處都擺放聖誕主題裝飾，多幾個打卡點，拍照就不用與人排隊擠擁。有商戶指，聖誕節期間旺丁又旺財，香港客人購買力強，成為銷售額的增長主力。眾擎深業店長金亮：「周三的過程中的話，我們的客流也達到了六千多，就是比平時的周六日還會更高一些，門店其實有很多機器人相關的周邊、一些AI手機產品，在過來看完表演的過程之後，因為來的港客裡面很多是這種親子家庭類的，他也有帶家裡的小朋友過來，所以我們店裡的整體銷售主要來自這一塊。」有餐廳早於月初就準備好聖誕布置，認為對招攬港人生意有很大幫助。餐廳店長劉艷紅：「整體裝飾完之後，顧客的第一反應是我要在門口拍照，第二是我們要進去拍個照，港客對比往年可能會有最少30%的增加，因為現在是港客放假的時候，放假的話，他們會過來這邊團聚，親朋好友團聚比較多，也有家庭客，所以客流量還是可以的。」劉艷紅指，下年聖誕節會再設計新的裝飾，希望帶給顧客更多新鮮感。&nbsp;#要聞

now.com 影音新聞 ・ 21 小時前
錦綉花園麥當勞|可能係香港最靚嘅麥當勞？對住天鵝湖景歎漢堡＋2大新張優惠碼

錦綉花園麥當勞|可能係香港最靚嘅麥當勞？對住天鵝湖景歎漢堡＋2大新張優惠碼

麥當勞又有新搞作！今次不是出新包，而是新店環境靚到令人以為去了歐洲？剛剛進駐元朗錦綉花園的全新麥當勞，被網民譽為「全港最靚景M 記」。新店不但24小時營業，更坐擁無敵湖景，甚至會有天鵝游過！為了慶祝新張，官方推出 2 大限定優惠，即睇內文攞 Coupon 兼睇打卡位！

Yahoo Food ・ 1 天前
吉米金摩耶誕致詞批川普 稱暴政正在美國抬頭

吉米金摩耶誕致詞批川普 稱暴政正在美國抬頭

（法新社倫敦25日電） 美國知名脫口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）在英國電視台今天播出的耶誕訊息中批評美國總統川普，並稱「暴政正在美國抬頭」。「美國政府對我和我工作的公司發出威脅，然後突然之間，我們就停播了。

法新社 ・ 14 小時前
薛凱琪潮跟「聖誕樹頭」　超Deep V裙玩埋燈效

薛凱琪潮跟「聖誕樹頭」　超Deep V裙玩埋燈效

【on.cc東網專訊】歌手薛凱琪（Fiona）昨日（25）在社交網晒靚相向粉絲派福利，她照抄近期網上熱爆的「聖誕樹頭」造型，將髮型變身聖誕樹應節，配上藍色超deep V及大露背連身裙，可愛又性感，她寫道：「knock knock！請查收你的禮物。Merry Ch

東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
GU鞋寶藏區，10分1價錢買「平替Timberland」？最平$79入手GU高CP值鞋款推薦

GU鞋寶藏區，10分1價錢買「平替Timberland」？最平$79入手GU高CP值鞋款推薦

以高CP值服裝聞名的日本時裝品牌GU，近年來討論度最高的並不是平價又好看的服飾，而是它所推出的各種時尚鞋款，甚至被網友笑稱是「被服裝耽誤的鞋店」。GU每一季的鞋款都掀起搶購熱潮，不僅緊貼時尚趨勢，更以親民價格滿足不同穿搭需求，以下6大高CP值鞋款推薦，每一款都非常值得入手！

Yahoo Style HK ・ 20 小時前
特朗普聖誕夜動手 美國空襲奈及利亞

特朗普聖誕夜動手 美國空襲奈及利亞

美國總統特朗普在聖誕夜下令空襲奈及利亞，美國與這一西非最大經濟體的緊張關係急劇升級。此次軍事行動雖以打擊「伊斯蘭國」（ISIS）恐怖主義和保護宗教自由為名，但深層邏輯直指全球能源格局變遷與關鍵戰略礦產供應鏈爭奪。

鉅亨網 ・ 21 小時前
現貨黃金和白銀價格升至歷史新高 受地緣政治和美元走軟影響

現貨黃金和白銀價格升至歷史新高 受地緣政治和美元走軟影響

【彭博】— 黃金和白銀價格上漲至歷史新高，地緣政治緊張局勢升級和美元疲弱，助推了貴金屬的歷史性漲勢。

Bloomberg ・ 20 小時前
宏福苑大火｜00後居民反駁不知足論 樂翹樓三口同住無房間一屋是床 只盼有家的感覺｜Yahoo

宏福苑大火｜00後居民反駁不知足論 樂翹樓三口同住無房間一屋是床 只盼有家的感覺｜Yahoo

大埔宏福苑火災距今，剛剛一個月。今日迎來了聖誕節，鬧巿這天燈影串串，居民難以盡興，但也不想掃興。Isaac說，大火後得到很多朋友的問候和關心，「係感動的，成世人未收過咁多訊息。」（其實他今年只是23歲）不過由於現在社會氣氛差，他不想常常對着朋友放負，寧願偶爾在Threads上寫幾句作為災民的心情，當發洩一下，「有時睇完新聞有啲嘢想講，有時睇到啲網民鬧災民唔知足，想反駁一吓，便在Threads上寫。」

Yahoo新聞 ・ 1 天前
張曼玉61歲大方露素顏！　「不修皺紋」優雅美貌被讚：為自己而活的模板

張曼玉61歲大方露素顏！　「不修皺紋」優雅美貌被讚：為自己而活的模板

61歲影后張曼玉近況引起網友討論。不論是被拍到素顏遛狗，或穿著工作服現身活動，她的狀態都讓不少人感到意外，甚至有AI年齡檢測判斷失準，誤以為她只有40出頭，也因此受到關注。

姊妹淘 ・ 13 小時前
國際｜台灣立法院通過賴清德彈劾提案 明年5.19投票

國際｜台灣立法院通過賴清德彈劾提案 明年5.19投票

台灣立法院周五（26日）處理國民黨及民眾黨立院黨團提出賴清德彈劾案，結果顯示，60人贊成、51人反對，賴清德彈劾提案表決通過。 根據藍白訂定的彈劾時程，首先會在明年1月14日至15日舉辦兩場公聽會，邀請7名學者專家參加；1月21日、22日召開審查會，安排賴清德進行首次說明，並接受詢答。4月27日舉行聽證會。隨後，5月13日、14日再召開審查會，安排賴清德二度赴立院說明，彈劾案投票時間則定於5月19日。

Fortune Insight ・ 17 小時前
洪天明周家蔚全家移居深圳　棄大埔2000呎獨立屋　親自搬重物呻：這輩子不想再搬家

洪天明周家蔚全家移居深圳　棄大埔2000呎獨立屋　親自搬重物呻：這輩子不想再搬家

51歲洪天明近年亦長駐內地發展，與定居香港的42歲太太周家蔚（Janet）因長期分隔兩地，夫婦結婚13年來屢傳婚變。周家蔚前日在小紅書發布影片，宣布「我們從香港來到深圳啦✌️」，更乘機「曬恩愛」，指丈夫在搬屋過程中親力親為，形容一家人同甘共苦，又指「我這一輩子都不想再搬家了！」

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「平替版Chrome Hearts」韓國品牌OFUSE，連aespa、Seventeen、ITZY都愛！最平$63入手9大韓國Idol同款首飾

「平替版Chrome Hearts」韓國品牌OFUSE，連aespa、Seventeen、ITZY都愛！最平$63入手9大韓國Idol同款首飾

韓國飾品品牌OFUSE（오퓨즈）於2019年誕生，品牌徹底打破了傳統飾品的性別框架，主打「無性別（Unisex）」的設計理念。從一開始便刻意模糊性別界線，讓飾品回歸造型本質。這種不刻意區分男款或女款的中性格調，恰好滿足了Gen Z年輕消費者對於個性化穿搭的渴望，成功在競爭激烈的韓國飾品市場中殺出一條血路。

Yahoo Style HK ・ 20 小時前
精品氣墊打造高級感「女神光」！PRADA寶寶藍氣墊、嬌蘭24K小金墊、D&G玫瑰水光氣墊上妝即保養

精品氣墊打造高級感「女神光」！PRADA寶寶藍氣墊、嬌蘭24K小金墊、D&G玫瑰水光氣墊上妝即保養

精品氣墊推薦：PRADA 莫測藍尼龍氣墊粉餅PRADA繼專為混合肌訂製，最輕最持妝以時裝經典黑色RE-NYLON材質訂製【原生霧光尼龍氣墊】上市橫掃底妝口碑討論度霸榜；以顛覆美學全新翻玩時裝藍色調，再推與最受矚目的#寶寶藍「莫測藍經典潤唇膏」同款明星爆款色系【莫測藍尼龍氣墊...

styletc ・ 15 小時前
鍾柔美疑似錯手post同劉展霆錫錫照片 傳緋聞多時戀情曝光？

鍾柔美疑似錯手post同劉展霆錫錫照片 傳緋聞多時戀情曝光？

TVB聲夢小花鍾柔美Yumi一直被網友稱為A0女神，即係從未拍拖兼單身。但係亦不時傳出佢拍《青春本我》時同32歲TVB藝人劉展霆Eden撻著。

Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
「90年代女神」楊采妮51歲長這樣太扯！小紅書曬零修圖生活照 素顏美到被誤認是大學生！

「90年代女神」楊采妮51歲長這樣太扯！小紅書曬零修圖生活照 素顏美到被誤認是大學生！

這組照片之所以特別打動人，在於完全沒有明星包袱！寬鬆上衣、簡單牛仔褲、輕鬆的笑容，加上和毛孩互動的自然表情，整體氛圍更像鄰家姐姐的日常紀錄，而不是刻意經營的回歸宣傳。也因為這份真實感，讓她一現身就被讚「比精修照還耐看」，甚至有人直言：「她是少數越不打扮越...

styletc ・ 16 小時前
愛回家｜回顧16位已離家經典角色 Mandy承諾隨時Ready？

愛回家｜回顧16位已離家經典角色 Mandy承諾隨時Ready？

TVB處境劇《愛． 回家》系列於2017年閞播至今，堪稱長壽劇，陪伴唔少觀眾成長。劇組不時加入新角色，以配合演員檔期、離巢以及劇情需要，但當然新人加入，自然有舊人離開劇組，有些更是靜悄悄地被離開。下文與你回顧16位已離開《愛． 回家》嘅經典角色。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
修杰楷遭求刑兩年8個月　近況曝光神情悴憔

修杰楷遭求刑兩年8個月　近況曝光神情悴憔

【on.cc東網專訊】台灣藝人修杰楷自捲入閃兵案後潛水多時，日前繼女梧桐妹則透過社交網晒出一家人在聖誕樹前的合照，相中修杰楷雖然與家人一起戴上聖誕帽與頭飾，氣氛溫馨，但略顯疲憊的悴憔神情，亦引來不少網友關注外，素顏上鏡的賈靜雯，凍齡有道之餘更充滿知性美，似乎未受

東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前