Jennie「MMA神級演出」造型細節太用心！用時裝寫了一封給韓國的情書，MMA 2025頒獎禮造型拆解

剛圓滿落幕的 MMA 2025 頒獎禮（THE 17th MELON MUSIC AWARDS）上，BLACKPINK Jennie 的演出引起網上瘋傳，不少網民大讚 Jennie 這次的表演安排有氣勢又有藝術感。當中，在服裝造型上，Jennie 亦有向韓國傳統文化致敬。從第一首歌〈Seoul City〉音樂響起，Jennie 披上 15 米印上韓文的薄紗服裝，站在高台上演唱，那氣勢磅礴，震懾現場。

IG@jennierubyjane

這件 15 米印上韓文的薄紗服裝，文字是借鑒早期歌集《青丘永言》，象徵回歸家鄉的深情告白。配合〈Seoul City〉這首歌，整個概念很完整又充滿藝術感地表達初衷。接續長袍靈感源自半跏思惟像，肩線結構結合繩結工藝，展現佛教藝術的莊嚴現代詮釋。

官方圖片

頒獎時換上 Georges Hobeika 石塔禮服，層疊鏤空重現佛國寺比例，硬挺上身配飄逸裙擺，宛如行走的建築雕塑。壓軸金箔外套手工刻 2,000 個韓文「Jennie」，耗時 200 小時，化萬眾矚目為自信鎧甲，完美串聯個人成長與文化根源。

IG@jennierubyjane

IG@jennierubyjane

官方圖片

