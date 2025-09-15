Jennie同款Ray-Ban眼鏡是這副！戴上A$AP Rocky聯乘掀起「粗框眼鏡」熱潮

當 Gentle Monster 在首爾揭幕全新零售空間 HAUS NOWHERE 時，現場星光熠熠，Felix、Tilda Swinton及許光漢等明星紛紛現身，唯獨不見與品牌合作多年的 Jennie 身影。正當粉絲疑惑之際，這位 BLACKPINK 成員 Jennie 卻在 Instagram 曬出全新照片——原來她正式成為 Ray-Ban 新任代言人。早前現身首爾聖水洞 Ray-Ban 快閃店開幕活動，一身灰色簡約造型配戴 Ray-Ban 與 A$AP Rocky 聯名的 Wayfarer Puffer 太陽眼鏡，瞬間成為社交媒體熱話。這次代言轉變不只表示 Jennie 時尚版圖的重新布局，她選擇的聯名款式更可能成為下一波潮流指標。

灰調造型配聯名墨鏡 Jennie完美演繹Ray-Ban新形象

結束與 Gentle Monster 的長期合作關係後， Jennie 火速轉投 Ray-Ban 懷抱，首次公開亮相便選在品牌於韓國首個快閃店活動。當天她以 JACQUEMUS 淺灰色高領裇衫搭配 L'H.A.S 深灰色高腰短褲，再配上黑色過膝長靴，整體造型簡約卻充滿層次感。最搶眼的配件莫過於她配戴的 Ray-Ban × A$AP Rocky 聯名 Wayfarer Puffer 太陽眼鏡，款式以經典 Wayfarer 為基礎，特別加厚鏡框設計，並推出七種配色選擇。深色鏡片配上厚實鏡框，散發濃厚街頭氣息，完全顛覆傳統 Ray-Ban 給人的印象。這款聯名作品融合了 A$AP Rocky 的 HIP HOP美學與 Ray-Ban 的經典基因。

值得留意的是，Jennie 早在活動前已經透過社交媒體預告這次合作。她曾在 Instagram 分享配戴 Ray-Ban 的照片，但特別將原本的深色鏡片改為平光鏡片，把原本充滿機車風格的墨鏡轉變成文青感十足的日常配件。這種改裝展現了她對眼鏡配飾的獨特見解，也預告了她與 Ray-Ban 合作將帶來更多可能性。韓國網民對她的新造型反應熱烈，紛紛留言表示「Ray-Ban 戴在 Jennie 臉上太時尚了」、「看完 Jennie 戴我也想去買Ray-Ban 」，可見她的帶貨能力依然強勁。

（IG@rayban）

粗框回歸配復古風潮 2025太陽眼鏡趨勢解讀

Jennie 選擇的 Wayfarer Puffer 正好呼應 2025 年太陽眼鏡的主要趨勢——粗框設計繼續當道。近年粗框墨鏡從小眾選擇變成主流，不再局限於特定風格，而是成為各種造型的百搭單品。加厚鏡框不僅提供更好的面部修飾效果，更能營造強烈的個人風格。同時，復古元素持續發酵，六、七十年代的設計重新回歸，包括飛行員鏡框、貓眼造型等經典款式都以現代手法重新詮釋。

除了粗框趨勢， 2025 年太陽眼鏡市場更注重功能性與時尚性的平衡。品牌開始推出可替換鏡片的設計，讓同一副鏡框可以變換不同顏色鏡片，甚至如Jennie示範般改為平光鏡片作日常配戴。這種靈活性正好符合現代消費者追求多變造型的需求。另外，聯名合作成為品牌突破的重要策略，透過與不同領域創作人合作，為經典設計注入新生命。Ray-Ban 找來 A$AP Rock y合作，正是看準年輕消費者對跨界聯名的熱愛，而 Jennie 的加入更將這股熱潮推向高峰。隨著她正式成為品牌代言人，相信 Ray-Ban將在亞洲市場掀起新一輪墨鏡熱潮。

（IG@rayban）

