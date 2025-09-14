Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Jennie改戴Ray-Ban！大框太陽眼鏡潮流要回來了嗎？「這裏」入手Ray-Ban低至半價、最平$790入手Aviator

「人間香奈兒」Jennie的一舉一動都吸引著大家的眼球！之前她佩戴的復古感十足Meller眼鏡，矩形鏡款框配上金屬鼻樑設計非常有個性，也瞬間讓這個小眾品牌紅遍全球，人人都想擁有一副同款！最近，Jennie一反常態，突然佩戴著Ray-Ban經典Wayfarer大黑框太陽眼鏡出現在活動現場，舉手投足都充滿女王氣質。也同時引起時尚潮人的注意，不少人都覺得大黑框黑超的潮流要強勢回歸了！想知道Jennie同款或者哪裡入手Ray-Ban、Meller最方便，不妨繼續看下去吧！

不用找代購！Meller入手超容易

Jennie的帶貨能力無庸置疑，從之前的Meller到現在的Ray-Ban，她總能帶起復古風潮。先來說說來自西班牙的小眾品牌Meller，價格親民且設計有質感，款式比較有個性，最適合臉型較小的朋友配戴。如果你也對設計獨特的Meller感興趣，其實不用找代購，Yahoo購物專員在Pinkoi上發現有Meller眼鏡入手，價格約$500，產地來自西班牙，相比名牌眼鏡而言，價格很美麗。

按此入手更多MELLER眼鏡

MELLER KARAM 中世紀金屬橢圓太陽眼鏡

價錢：$552.6

SHOP NOW

MELLER ADISA 街頭復古微矩形線條太陽眼鏡

價錢：$552.6

SHOP NOW

MELLER KESSIE 時尚幾何透明感扁框太陽眼鏡

價錢：$552.6

SHOP NOW

Ray-Ban低至五折！Aviator只需$790

相比小眾設計師品牌，Ray-Ban作為太陽眼鏡界的常青樹，更容易入手且選擇多樣，而且經過Jennie的加持，這股經典太陽眼鏡風將再次席卷街頭。Jennie選擇的款式是Ray-Ban聯名A$AP Rocky設計的Wayfarer Puffe，以最具辨識度的Wayfarer方框為設計靈感，不是流行的窄版或特殊形狀太陽眼鏡，回歸到最經典、最不挑臉型的大黑框設計，無論什麼臉型都能駕馭！想以優惠價格入手同框型的太陽眼鏡，Farfetch上就有低至75折的Wayfarer sunglasses；而Ray-Ban非常值得入手的機師眼鏡Aviator系列更有低至5折，最低$790可以入手，超級划算！

按此查看更多Ray-Ban優惠

New Wayfarer sunglasses

75折特價：$1,304｜ 原價：$1,814

SHOP NOW

wayfarer-frame sunglasses

75折特價：$1,439｜ 原價：$2,051

SHOP NOW

Aviator sunglasses

5折特價：$1,270｜ 原價：$2,759

SHOP NOW

Mr Burbank square-frame sunglasses

55折特價：$985｜ 原價：$1,887

SHOP NOW

RB2201 cat-eye frame sunglasses

55折特價：$985｜ 原價：$1,887

SHOP NOW

aviator-frame sunglasses

55折特價：$790｜ 原價：$1,446

SHOP NOW

