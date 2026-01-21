35歲Jennifer Lawrence既是奧斯卡影后也是「住家媽媽」！超忙人生仍令她閃閃發光，也許是愛情裡嫁到神隊友老公

35歲 Jennifer Lawrence 既是奧斯卡影后也是「住家媽媽」！超忙人生仍令她閃閃發光，也許是愛情裡嫁到神隊友老公

Jennifer Lawrence 憑《 Die, My Love》入圍金球獎最佳戲劇類電影女主角，日前穿上 Givenchy 的絕美透視晚裝出席頒獎禮，丈夫也有陪伴出席非常甜蜜。作為風趣外向而熱愛社交的 E 人代表，Jennifer Lawrence 分享願意為愛成為「住家媽媽」！

Jennifer Lawrence 於 2019 了與美國導演 Cooke Maroney 成婚，二人育有兩名子女，由於二人非常保護孩子的私隱，子女的各項細節亦未有公開。個性開朗的她在懷孕時坦言焦慮不安，不確定自己能否成為一個好母親，而「神隊友老公」Cooke Maroney 讓他對成為母親重拾信心，現時十分享受在家照顧孩子的甜蜜生活。

「我初次遇見 Cooke 時已想嫁給他。」 －Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence 曾指 Cooke Maroney 是她的最好朋友，鼓勵她安心復出演藝工作，並身體力行分擔照顧孩子的重任，妥善地安排孩子的日常行程。Jennifer 穿上了 Givenchy by Sarah Burton 的半裸花神晚裝出席金球獎頒獎典禮，由內而外綻放著閃亮光芒，可見丈夫讓她能在「奧斯卡影后」與「住家媽媽」兩個身份中找到平衡，繼續享受自己喜愛的生活。

「我嫁了一位與我個性完全相反的人，孩子們也有嚴謹的生活時間表，他 (Cooke Maroney) 非常守時。我們也學到了，想讓婚姻持久，需要給我 15 分鐘的緩衝時間。」 －Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence 出席金球獎頒獎禮時，分享「孩子應該希望我留在家」，但她亦會堅持參加慶功派對，她指「我要留在這裡，我穿著半裸的晚裝！」。可見幸福的家庭生活讓她無後顧之憂，安心照顧孩子同時衝刺事業，嫁了對的人，整個人也在閃閃發光。互相支持、理解、尊重與陪伴，就是最佳的婚姻狀態吧！

